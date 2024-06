EBP15 dio je Asusove ExpertWiFi obitelji mrežnih uređaja, namijenjenih prije svega poslovnim korisnicima, no ako doma imate "razgranatu" žičnu mrežu, ovaj uređaj može se iskoristiti i za kućne mreže. Na kraju krajeva, riječ je o mrežnom switchu, kojem je primarna svrha jednostavno pospojiti do pet uređaja pomoću Ethernet kabela. To najčešće znači da ćete u prva četiri porta spojiti uređaje poput WiFi pristupnih točaka (access pointova), nadzornih kamera, računala, mrežnih pisača, a posljednji ćete tipično spojiti na router ISP-a ili neki drugi međudio mrežne infrastrukture.