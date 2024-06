GenAI - Od clouda do lokalnog korištenja

Pojava parnog stroja pokrenula je prvu industrijsku revoluciju, a neki danas smatraju da je pojava generativne umjetne inteligencije ekvivalent upravo pojavi parnoga stroja. Slično kao i neki drugi prijelomni trenuci u povijesti čovječanstva, parni stroj imao je ogroman utjecaj, a čini se da i GenAI ima potencijala iz temelja preobraziti naše društvo, način kako živimo, kako radimo, i način kako koristimo tehnologiju. Međutim, to ne znači da će se to i dogoditi unatoč potencijalu, ili da će se dogoditi onako brzo kako to neki možda očekuju. Ono što GenAI čini tako primamljivom tehnologijom, činjenica je da ima mogućnost vrlo široke primjene, a istodobno rješenja koja se na njoj temelje, korisnicima je relativno jednostavno koristiti i vrlo ih brzo mogu prihvatiti i integrirati u svoju svakodnevicu, bilo radi eksperimentiranja, bilo u poslovnom okruženju. Možda trenutačno najveći doseg i značaj imaju alati koji pomažu razvojnim inženjerima. Naime, veliki jezični modeli, slično kao što mogu generirati prirodni jezik, vrlo su sposobni generirati i programski kôd, pa ni ne čudi da ih mnogi koriste upravo za to, od generiranja kôda, preko provjere i popravljanja bugova, pa sve do stvaranja dokumentacije ili refaktoriranja kôda.