Asus ROG Phone 5s - Ozbiljni džepni igrač

SPECIFIKACIJE Ekran 6,78" AMOLED HDR10+ (1.080x2.448, 20,4:9, 395 PPI, 144 Hz) Procesor Qualcomm Snapdragon 888+ (8 jezgri) RAM / Memorija 8, 12 ili 16 GB RAM / 128 GB ili 512 GB UFS 3.1 Stražnje kamere 64 MP Sony IMX686 (f/1.8) + 13 MP Sony IMX363 ultraširoka (f/2.4, 125°) + 5 MP Macro, F2.0 Prednja kamera 24 MP (f/2.45) Povezivost Dvostruki 5G (2x Nano-SIM), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Baterija 6.000 mAh (neizmjenjiva) Konektor za slušalice Da Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 172,8 x 77,3 x 9,9 mm/ 238 g Operacijski sustav Android 11 (ROG UI) Jamstvo 2 godine Dojam Skup, ali kvalitetan, multifunkcionalan i brz mobitel za igranje, koji će zadovoljiti sve one kojima ne smetaju njegove goleme dimenzije i masa

Asus je svojim novim mobitelom za igranje nastavio ponosnu tradiciju nepravilnog brojanja, koju su započeli velikani poput Microsofta i Applea. ROG Phone 5s, unatoč svojem nazivu, predstavnik je četvrte generacije tvrtkinih mobitela za igranje i nasljednik ROG Phonea 3, a može se promatrati i kao poboljšani ROG Phone 5. Skok u matematičkom nizu donosi i neke skokove u performansama, ali i dimenzijama telefona. Dijagonala ekrana sada iznosi 6,78 inča, što znači da to nije uređaj koji ćete lako koristiti jednom rukom ili udobno nositi u uskom džepu.

Velik ekran pokriva 82% prednjeg brida uređaja, što povećava strukturalnu stabilnost i smanjuje mogućnost nehotičnog dodira po ekranu, ali malo narušava estetiku

S druge strane, jasno je da je ovo mobitel koji će mnogo vremena provoditi u horizontalnoj orijentaciji, s rukom na svakoj strani. Tome u prilog idu AirTrigger kontrole, koje se aktiviraju pritiskom na boku, te razmještaj mikrofona i bežičnih antena, koji se nalaze po čitavom tijelu uređaja, kako nikada ne bi bili pokriveni rukom. S obzirom na velike dimenzije (172,8 x 77,3 x 9,9 mm), ne čudi da je ROG Phone 5s teži od prosjeka, s masom od 238 grama. Uređaj od oštećenja s prednje strane štiti Gorilla Glass Victus, a na poleđini Gorilla Glass 3, uz aluminijski okvir, koji daje dojam čvrste izrade. Prednja strana sa svih strana ostavlja malo više okvira no što bismo očekivali (82% prednjice otpada na ekran), što je izravni rezultat nastojanja da se ne žrtvuje kvaliteta prednjih zvučnika. Ako nemate problema s uređajima većih dimenzija, novi ROG Phone 5s mogao bi biti zanimljiva opcija. Ovaj model dolazi s nekoliko poželjnih detalja za velik broj korisnika, a ne samo mobilne igrače.

Crna i bijela su dvije varijante u kojima se može pronaći novi Rog Phone 5s

Paradoks mobilnog igranja

Uzmemo li u obzir puku veličinu tržišta mobilnih igara, mobiteli specijalizirani za igranje zvuče logično, ali taj se segment nikada nije ozbiljnije vinuo u nebo. Od Nokijina eksperimenta s N-Gageom, a preko Xperije Play, došli smo do današnje situacije, gdje je Asus jedan od rijetkih proizvođača "pravih" mobitela, specijaliziranih za igranje. Srećom, ta njihova specijalizacija sa sobom ne donosi drastične eksperimente s formatom i ergonomijom, već se radi o relativno tipičnim mobitelima, čije gejmerske značajke postaju vidljive tek detaljnijim pregledom.

Isto vrijedi i za ROG Phone 5s, čiji su oblik i osnovne funkcionalnosti potpuno u skladu s drugim mobitelima temeljenima na Androidu, a vizualne razlike postaju očite tek kad mu poleđinu obasja integrirani ROG logo.

ROG logo svijetli u raznim bojama, a može se konfigurirati na razne načine i poslužiti za notifikacije

Poslovni model najpopularnijih igara na Google Play Storeu ovisi o velikom broju korisnika, pa samim time igre moraju biti prilagođene za ugodno iskustvo na tehnički skromnim uređajima. Zbog toga nije dovoljno da novi ROG Phone 5s bude samo tehnički superioran uređaj – što on definitivno jest – već mora imati i neke praktične dodatke. Najkorisniji elementi u tom smislu razne su integrirane funkcionalnosti u korisničkom sučelju. Osim mogućnosti lakog upravljanja raznim svojstvima ekrana preko widgeta, moguće je isključivati obavijesti koje bi mogle ometati tijekom igre, a sve to bez potrebe za izlaženjem iz otvorene aplikacije. Treba malo vremena za navikavanje na razne swipe kontrole koji su specifične za ovaj mobitel, ali dovoljno su intuitivne da to ne predstavlja velik problem. Takvi detalji, uz već spomenute AirTrigger kontrole, koje se mogu prilagoditi za razne funkcije operacijskog sustava, znače da je ovo funkcionalan i za korištenje izrazito praktičan uređaj. Asusovo sučelje ROG UI vrlo je responzivno i nudi opcije između kičastog gaming izgleda, prepunog oštrih kuteva i crno-crvenog kolorita. Srećom, postoji i klasičnija tema Zen UI, koja sučelju daje tradicionalniju estetiku Androida.

Game genie sučelje omogućava upravljanje raznim postavkama bez potrebe za izlaženjem iz aplikacije, što je idealno kada ste u oštrom fokusu tijekom napete partije Cookie Clickera

Predinstaliranih aplikacija nema previše, a najznačajnija je ROG Armoury Crate, koja nudi zgodnu konzolu za upravljanje hardverskim performansama uređaja, ali i raznim socijalnim integracijama, AR igrama i drugim demo sadržajima, kojima se nakon prvih nekoliko dana vjerojatno nećete vraćati.

Konstrukcijske specifičnosti - Neobični detalji

Veliki gabariti ovog uređaja njegova su najveća prednost i potencijalno problematični detalj. Neobično velike dimenzije znače da će biti prilično teško naći značajniji broj maski i zaštitne opreme. U pakiranju uz mobitel i punjač dolazi plastična maska koja kvalitetom ne oduševljava, ali dovoljno je dobra da čuva mobitel od udaraca i padova barem nekoliko mjeseci. Neobičan dizajn maske s otvorima na poleđini znači da svijetleći logo neće biti zaklonjen te kako će se uređaj lakše hladiti.

Još jedan nesvakidašnji detalj jest smještaj dodatnog USB-C utora, koji služi za punjenje i spajanje s dodacima poput hladnjaka i kontrolera, koji se mogu kupiti zasebno. Mobitel se može i puniti preko tog ulaza, što omogućuje istodobno korištenje dva USB-C ulaza, ali onaj na sredini uređaja uvijek će imati prioritet za punjenje i ostale uređaje. Najsigurniji dobavljač opreme za ovaj mobitel zbog svega toga je sam Asus, ali to ne znači kako za njega nisu već sada dostupni i brojni "alternativni" dodaci.

Asus ponosno tvrdi kako je ovo najbrži mobitel s Androidom na svijetu. Sudeći prema specifikacijama, ta tvrdnja zvuči legitimno. Procesor Snapdragon 888+ najnoviji je i najjači u Qualcommovoj ponudi, a ta konkretna izvedba optimizirana je kako bi iz njega izvukla apsolutni maksimum.

Osim impresivnog procesora, nova generacija ROG Phonea 5s dolazi u nekoliko varijanti, s 8, 12 ili 16 GB ugrađenog RAM-a, dok Pro verzija sadrži čak 18 GB memorije. Sve varijante trebale bi biti dovoljne za svakodnevno korištenje, pa sumnjamo da će itko, čak i najslabiju varijantu ovog uređaja, smatrati potkapacitiranom. Sve jače i slabije varijante u ponudi stoga nude više RAM-a no što je potrebno za većinu korisnika. Prostor za pohranu počinje od 128 GB, ali pazite kako birate, jer uređaj nema mogućnost proširenja microSD karticom. Postoji samo mogućnost korištenja dviju SIM kartica.

U Hrvatskoj će se ROG Phone 5s prodavati u varijanti s 12 GB RAM-a i 512 GB mjesta za pohranu, što nam se čini idealnom konfiguracijom. Sve tehničke značajke koje plijene pozornost bile bi jednako bitne i zanimljive na bilo kojem konvencionalnom uređaju.

Dvostruki kapaciteti

Ugrađeni 6,78-inčni AMOLED ekran ima neobičan omjer stranica od 20,4:9. Osvježava se pri maksimalnih 144 Hz te podržava HDR. Boje izgledaju živo i oštro, a deklarirani gamut obuhvaća čak 111% DCI-P3 prostora boja. Maksimalna razlučivost od 1.080 x 2.448 znači da je ukupna gustoća piksela 395 PPI.

U paketu dolazi brendirani ROG punjač koji omogućava iznimo brzo punjenje s maksimalnih 65W snage

Uz tako velik i moćan ekran, možda biste pretpostavili da je potrošnja baterije jednako velika. Srećom, ovaj mobitel unutar kućišta krije dvije baterije od 3.000 mAh, koje mu omogućuju bezbrižan rad od jutra do sutra, bez panične potrage za slobodnom strujnom utičnicom. Prilikom intenzivnog korištenja, uspijevali smo dočekati kraj dana bez anksioznosti. Dizajn s dvije baterije, osim velikog kapaciteta, omogućuje i punjenje s maksimalno 65 W snage. Pola sata punjenja bit će dovoljno da baterija povrati 70% kapaciteta, a od prazne do pune baterije dolazi se za manje od sat vremena.

Maska, koja dolazi u paketu s uređajem nudi dodatnu zaštitu u slučaju padova i štiti izbočenu kameru i bljeskalicu, ali ne skriva svijetleći logo na poleđini

Zvuk se reproducira kroz dva prednja zvučnika, koji su među boljima koje smo čuli na mobitelima. Ako želite još bolju kvalitetu zvuka, posegnut ćete za slušalicama i pritom ćete biti vrlo sretni što, osim USB-C ulaza i Bluetootha, na uređaju postoji i klasični 3,5-milimetarski konektor.

S obzirom na cijenu i specifikacije, čini se fer usporediti ovaj model sa samim vrhom ponude na tržištu. U odnosu na najbolje Samsungove i Appleove mobitele, ekran ROG Phonea 5s nudi oko 10-20% manje razlučivosti i ukupne svjetline ekrana, ali to je jedno od rijetkih tehničkih područja gdje je ROG Phone 5s inferioran. U sintetičkim testovima, poput Geekbencha, ovaj je uređaj svojim procesorom dosljedno postavljao značajno bolje rezultate kada je bio u najjačem, X-Mode načinu rada. Na GPU strani bio je malo slabiji u OpenCL testovima, ali samo u usporedbi sa Samsungovim najjačim procesorima Exynos, koji su i dalje zlatni standard na platformi Android. Takvi respektabilni rezultati možda ne opravdavaju Asusovu tvrdnju da je to baš najjači mobitel na svijetu, ali dovoljno je blizu da im možemo oprostiti malo preuveličavanja.

Iskustvo fotografiranja

Kad su kamere u pitanju, na stražnjoj strani nalazimo ih tri. Glavna zvijezda je Sony IMX686 senzor sa 64 MP, koji može koristiti Quad Bayer filter boja do 16 MP. Uz nju se nalazi pomoćna ultraširoka 13 MP kamera te 5 MP makro kamera za posebno sitne detalje.

Pogledajte usporedbu fotografija s glavnom i ultraširokom kamerom, 2x i maksimalnim zumiranjem.

S prednje strane je 24 MP kamera za potrebe štancanja selfieja, ali zbog pomalo blijedog prikaza boja, pretpostavljamo da neće biti popularna među ovisnicima o TikToku i Snapchatu. Doduše, kamere smo testirali u kasno jesensko vrijeme, kada čak ni tijekom dana nije bilo previše svijetla koje bi olakšalo život senzorima. Sunce se danima uspješno skrivalo, pa nismo uspjeli adekvatno provjeriti kako se kamere nose s direktnim svjetlom, osim onime iz umjetnih izvora, ali na temelju svega što smo vidjeli, višak svijetla za ovaj mobitel nije problem.

Stražnja kamera nudi mogućnost zumiranja do 2x, bez gubitka detalja. Sve više od toga izvodi se digitalno i rezultira mutnom slikom. Druga primjedba odnosi se na snimanje u uvjetima slabijeg osvjetljenja i noćnog snimanja. Rekli bismo da se uređaj još i nekako snalazi u situacijama polumraka i slabog svijetla, kada se prebacuje u automatski 2x digitalni zoom, kako bi ulovio dovoljno svijetla, ali u noćnom načinu rada prekompenzira i neprecizno hvata boje, pa su noćne slike neobično zelene i pikselizirane. Uključivanje Pro načina slikanja neće biti od velike pomoći, jer upravljanje balansom boja i ekspozicije samo minimalno korigira taj problem. Zaključak je da se kamera odlično ponaša u uvjetima dobrog osvjetljenja, ali nedostatak svjetla degradira performanse više nego što bismo očekivali od uređaja s takvom cijenom.

Dodaci - Periferija za mobilni gaming

Asus kao dodatnu opremu nudi vlastiti kontroler Kunai, dock koji omogućuje spajanje mobitela na HDMI ekran, i dva USB uređaja, držač za kontroler te hladnjak za dodatno odvođenje topline prilikom posebno intenzivnog rada. Kontroler se čini kao najlogičniji i najkorisniji od tih dodataka, jer bi on u suštini trebao pretvoriti ROG Phone 5s u imitaciju Nintendo Switcha, s malim kontrolerima s obje strane uređaja.

Kad je hladnjak u pitanju, moramo priznati kako nam se ne doima potrebnim. S obzirom na količinu procesorske snage i činjenicu da toplina može izaći samo kroz kućište ROG Phonea 5s, neizbježno je da će se u posebno intenzivnom radu osjetiti vrućina na poleđini uređaja. Međutim, intenzivnije zagrijavanje osjetili smo tek nakon duljeg korištenja u posebno zahtjevnim igrama, a čak i tada nije se radilo o temperaturi koja bi stvarala fizičku neugodu ili vidljivo utjecala na performanse. Valja ponovno napomenuti da smo uređaj testirali u kasno jesensko vrijeme, kad niska ambijentalna temperatura pomaže hlađenju uređaja, pa je moguće da bi korištenje u vrhuncu ljetnih vrućina donijelo drugačije dojmove.

Sučelje ROG UI odgovara općenito stilu uređaja, ali se izgled operativnog sustava može promijeniti i u Asusovu umjereniju Zen UI temu

Vrlo je jasno zašto se ovaj uređaj nalazi u visokom cjenovnom razredu; njegov procesor i baterijski kapacitet, uz uvjerljivu izradu, znače da se radi o izdržljivom uređaju s nekim praktičnim softverskim dodacima. U usporedbi s drugim uređajima usporedive cijene, jasno je da se ovdje radi o specijaliziranom modelu, koji nudi performanse, dizajn i sučelje optimizirane za aktivno korištenje igara i zabavnih aplikacija.

Doduše, ako uzmemo u obzir rast cijena koji je pogodio gotovo sve potrošačke artikle, a posebno one koji sadrže mikročipove i ostale računalne komponente, onda računica s cijenom i nije toliko nerazumna. Ne zaboravimo ni da ROG Phone 5s ipak nudi brojne konkretne, praktične dodatke, a također ima specifikacije u rangu najboljih flagship mobitela. Njegov golem ekran bit će adut za neke, ali i potencijalno nepraktičan detalj za druge. Ekskluzivnost uređaja sa sobom nosi i manju mogućnost nabavljanja dodatne opreme, ali radi se o maloj žrtvi, ako vam je više stalo do onoga što se nalazi unutar kućišta uređaja nego izvan njega. To je možda uređaj namijenjen ozbiljnom mobilnom igranju, ali njegov tehnički potencijal lako će savladavati i sve druge zadatke, izuzev vrhunske fotografije.