Asus ROG STRIX B450-F GAMING - B450 za zahtjevnije

specifikacije Čipset AMD B450 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 3.200 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 2 × PCIe 3.0 x16 (CPU, do x8 + x4)

1 × PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

3 × PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 × M.2 do 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I211-AT Audio ROG SupremeFX S1220A Stražnji konektori 1 × PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

1 × DisplayPort 1.4

2 × USB 3.1 Gen2

2 × USB 2.0

4 × USB 3.1 Gen1

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Kako to biva sa pločama Strix, oprema je nešto bogatija. U kutiji su osim ploče, priručnika i DVD-a sa softverom, dva crna SATA kabela, vijci za M.2 SSD-ove, set jednokratnih plastičnih vezica za kabele, produžni kabel za spajanje RGB traka, set ROG naljepnica i vješalica za kvaku vrata. Ploča izgleda prilično cool i na prvi pogled, vrlo je slična modelu temeljenom na čipsetu X470. Za to su zaslužni atraktivni hladnjak na čipsetu, titanski sivi hladnjaci na VRM-u te plastični pokrov za stražnje konektore s ugrađenim osvijetljenim ROG logom. Osvjetljenje ploče samim time dosta je diskretno, a ako ga želite pojačati, na raspolaganju su vam dva konektora za spajanje 5050 RGB traka. Model X470 u ovom aspektu nudi i podršku za adresabilne RGB trake, no ova ploča tu mogućnost nema.

U dodatnoj opremi nismo spomenuli zaštitnu pločicu za konektore jer Strix ploče, pa i ova, imaju tvornički ugrađenu zaštitu, što izgleda cool, a i olakšava instalaciju. Ponuda stražnjih konektora slabija je nego na modelu X470 – umjesto dva USB 3.1 Gen2 i šest USB 3.1 Gen1 konektora, imamo dva USB-a 2.0, četiri USB-a 3.1 Gen1 i dva USB 3.1 Gen2. Uz njih, tu su i HDMI/DisplayPort za korisnike APU-a, PS/2 port, LAN port, iza kojeg je Intelov kontroler te pet analognih i jedan optički digitalni konektor SupremeFX integrirane zvučne kartice.

Sekundarni M.2 utor zakrenut je za 180 stupnjeva u odnosu na primarni, no također je spojen na kontroler u procesoru što osigurava maksimalnu propusnost

Ponuda internih konektora je skromnija, no zanimljiva je izvedba M.2 utora. Naime, oba su M.2 utora spojena na kontroler u procesoru i nude maksimalnu propusnost (PCIe 3.0 x4). Mana takvog pristupa je to što pri korištenju sekundarnog M.2 utora propusnost primarnog PCIe x16 utora pada na x8, no to je problematično samo za najjače kartice. Ploča inače nudi čak tri PCIe x16 utora, s time da su prva dva spojena na procesor (maks. konfiguracija x8/x4), a treći je spojen na PCIe 2.0 kontroler u čipsetu.

Napajanje je izvedeno u konfiguraciji 4+2, no s jeftinijim komponentama. Za svaku se naponsku fazu brine kombinacija jednog high-side i dva low-side mosfeta

Izvedba VRM-a na ovoj je ploči osjetno slabija nego na modelu X470-F Gaming. Riječ je o 4+2-faznom rješenju koje je temeljeno na kontroleru ASP1106GGQW, koji pod sobom ima četiri CPU faze, koje se sastoje od kombinacije jednog On Semi 4C10B high-side mosfeta i dva 4C06B low-side mosfeta. Sličnu konfiguraciju, no samo s jednim 4C06B po fazi imamo za napajanje I/O dijela procesora. Preko mosfetova su posloženi pasivni hladnjaci solidnih gabarita, no ukrasni plastični pokrov podosta odmaže kad je u pitanju strujanje zraka preko pasivaca. To u konačnici vodi popriličnom zagrijavanju VRM-a pri korištenju procesora s višim TDP-om (95 i 105 W), a pogotovo prilikom overklokiranja. U osnovi, prilikom korištenja jačih procesora i overklokiranja nužno je usmjeravanje ventilatora na hladnjake VRM-a, jer su u suprotnom temperature neprihvatljive (više od 100 °C).

Ako je ispunjen gornji uvjet, overklokiranje na ovoj ploči zapravo je prilično ugodno iskustvo. Asusov UEFI poznat je po kvaliteti i brzini, a manji broj opcija u odnosu na jače modele X470 neće vas spriječiti u izvlačenju odličnih performansi iz aktualnih procesora, uz korištenje konvencionalnog hlađenja. Kompatibilnost s memorijom također je prilično dobra. Iako je navedeno da ploča podržava maksimalno 3.200-megahercne module, bez problema je radila s G.SKILL-ovim 3.400-megahercnim Sniperima-X.