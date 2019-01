Asus ROG Strix SCAR II GL704GW-EV001T - Gamerski jurišnik s RTX-om

specifikacije Ekran 17,3” / Full HD (1.920x1.080) / IPS / G-Sync 144 Hz Procesor Intel Core i7-8750H 2,2-4,1 GHz (6 fizičkih / 12 logičkih jezgri) Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 Memorija 1x 16 GB DDR4 2666 Disk 256 GB SSD NVMe + 1 TB SSHD SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0b, mini DP 1.4a Dodaci 3x USB 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB-C 3.1 Gen2, 3,5-mm audio, čitač SD kartica Masa 2,89 kg Debljina 25 - 27 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

Prije nego što se pozabavimo sa samim uređajem, raščistimo otkud SCAR u imenu ovog laptopa. U izravnom prijevodu s engleskog jezika to bi značilo ožiljak, no vojnicima, airsoftašima i ljubiteljima FPS-ova ova riječ ima i drugo značenje. SCAR je naime ime za jurišnu pušku koju je za američke specijalne jedinice dizajnirala belgijska tvrtka FN Herstal. Baš kao što je FN-SCAR smrtonosno oružje u rukama "operatera", tako se i Asus nada da će ROG Strix SCAR II virtualno smrtonosno oružje u rukama igrača.

S obzirom da smo testirali i prvu generaciju SCAR-a, u dobroj smo poziciji da procijenimo da li je i na koji način Asus unaprijedio novi uređaj. Kao i većina laptopa, i SCAR II dolazi u nekoliko konfiguracija zavisno o modelu korištene grafičke kartice i procesora. Mi smo imali prilike testirati model temeljen na procesoru Core i7-8750H i novoj grafičkoj GeForce RTX 2070 s 8 GB GDDR6 memorije. RTX grafičke kartice za laptope lansirane su nedavno na sajmu CES, a SCAR II je prvi laptop s ovakvom grafikom kojeg smo dobili priliku isprobati.

SCAR II pripada u skupinu kompaktnijih laptopa za zahtjevne igrače. Iako je riječ o uređaju sa 17-inčnim ekranom, laptop ima masu od 2,89 kg što je inače mrvicu više od stare verzije. Debljina kućišta pak varira – blizu odmorišta za dlanove iznosi 25, a na suprotnom kraju 27 mm, što će reći da je laptop blago zakošen prema naprijed. S obzirom da je riječ o uređaju visoke potrošnje, napajanje je izvedeno preko nestandardnog okruglog konektora preko kojeg laptop spajamo na "ciglicu" pristojnih dimenzija.

Uglasti dizajn

Prva vanjska novost na novom modelu jest drugačiji izgled aluminijskog poklopca koji štiti ekran. Sada je on uglatijeg i oštrijeg dizajna, s brušenom teksturom koja je ukrašena kromiranim ROG logom. Na starom nam je modelu zasmetala nekvalitetno izrađena letvica koja je služila za poboljšanje WiFi signala. Na novom letvice nema, pa je ovaj problem eliminiran. ROG logo svijetli kada je laptop uključen, a boja i svjetlina su sinkronizirani s pozadinskim osvjetljenjem tipkovnice. SCAR II je dobio i novi osvjetljeni detalj – mliječno bijelu letvicu na donjem rubu kućišta laptopa. Jačinom osvjetljenja (moguće ga je i posve isključiti) te efektima upravljamo izravno preko tipkovnice. Točnije, kombiniranjem kursorskih tipki i tipke Fn. Zanimljivo je da ne postoji softverska aplikacija za konfiguriranje osvjetljenja, što pak ograničava i mogućnosti prilagodbe osvjetljenja. Primjerice, nije moguće odabrati statičko osvjetljenje zelene boje već ono mora biti crveno.

Aluminijski poklopac laptopa nije posve pravokutnog oblika već je s donje strane izrezan kako bi bili otkrivene statusne ledice. Te iste statusne ledice vidimo iznad tipkovnice kada je laptopa odklopljen. One su bijele boje i ne "bodu" oči.

Ponuda konektora na bokovima laptopa je malko poboljšana u odnosu na stariji model na način da je jedan od USB 3.1 Gen1 portova zamijenjen s Gen2 portom. Sada tako na lijevom boku laptopa imamo RJ-45 konektor Realtekove mrežne kartice, mini DisplayPort, HDMI 2.0b, tri USB-a 3.1 Gen1, konektor za slušalice i konektor za napajanje. Na desnom boku su čitač SD kartica, USB-C 3.1 Gen2, USB 3.1 Gen2 i utor za Kensington bravicu. Na desnom boku se pojavio i izlaz za rashladni sustav, koji se koristi u kombinaciji s parom izlaza na stražnjem rubu kućišta laptopa.

Donja strana laptopa je nažalost izvedena lošije u ovoj novoj generaciji. Ranije je plastični poklopac imao dodatni pomični dio koji je omogućio brz i lak pristup utoru za memoriju i utoru za ugradnju 2,5-inčnog uređaja za pohranu podataka. Sada je pak za pristup ovim utorima potrebno skinuti kompletni poklopac što implicira skidanje 12 vijaka (križna glava) i pažljivo otpajanje plastičnih kopči po rubu laptopa uz pomoć kreditne kartice, trzalice za gitaru ili specijaliziranog alata.

Skidanjem kompletnog poklopca otkriva se hardverska raskoš SCARA dvojke. Pa tako vidimo moćan sustav hlađenja s dva turbinska ventilatora (jedan za procesor, druga za grafičku), dva SO-DIMM utora od kojih je samo jedan popunjen s 16-gigabajtnim 2.666-megahercnim DDR4 modulom, 2,5-inčni čvrsti disk (Seagateov SSHD od 1 TB kao i na starom modelu), 256-gigabajtni NVMe SSD i bateriju od 66.000 mWh.

Baterija SCAR-u II osigurava vrijeme autonomije od 3 sata i 14 minuta u PCMarkovom Work testu što će reći da će u praksi laptop uz uredski rad i surfanje izdržati oko 6-7 sati što je vrlo respektabilna brojka za jedan gamerski laptop. Asus možda čak malo preagresivno optimizira vrijeme autonomije jer se Windows opcija Battery saver uključuje odmah čim laptop skinemo s napajanja. Također se primjenjuje i Silent profil hlađenja što ograničava maksimalne taktove GPU-a i procesora. Prilikom testiranja Battery saver smo isključili, a Silent profil zadržali s obzirom da ga je smisleno koristiti u ovakvim uvjetima rada.

Iz žabljeg oka

Jednu od najvećih preinaka svakako je doživio ekran. Asus se poslužio Dellovim trikom s majušnog XPS-a 13, pa su gornji i bočni rubovi ekrana maksimalno stanjeni, dok je donji rub ostao deblji, a tu je smještena i web kamera (uzgred rečeno, očajne kvalitete slike). Zbog položaja kamere perspektiva prilikom snimanja je iznimno čudna odnosno žablja, pa vam video sugovornik umjesto u oči gleda u nosnice osim ako si ne date puno truda prilikom namještanja ispred ekrana. Također vaš pogled više nije usmjeren u sugovornika već negdje gore. Ako vam je izvedba web kamere bitna, obratite na ovo pažnju.

Ekran je razlučivosti Full HD, IPS tipa i kompatibilan s G-Syncom uz maksimalnu brzinu osvježavanja od 144 Hz. U pogledu kvalitete je sasvim prosječan. Pokrivenost sRGB palete boja iznosi solidnih 96%, uz solidno maksimalno osvjetljenje od 292 cd/m2. Uniformnost boja i osvjetljenja isto nije najbolja, a tu je i probijanje pozadinskog osvjetljenja u donjem lijevom rubu ekrana. Za većinu igrača ovakva kombinacija značajki biti će zadovoljavajuća, no ako želite nešto više, SCAR II vjerojatno neće ispuniti vaša očekivanja. Ekran je kućište fiksiran s dvije bočne šarke koje prilikom manipulacije daju primjeren otpor. Toliko primjeren da je laptop moguće otklopiti jednom rukom, bez potrebe da kućište pridržavate na podlozi.

Izvedba unutrašnjosti slična je kao na starom modelu. Zadržana je tekstura karbonskih vlakana, ali je sada dodatno ukrašena maskirnim uzorkom koji prekriva polovicu kompletne površine tipkovnice. WASD tipke su izvedene od prozirne plastike kako bi se još više naglasio gamerski štih računala. Po nama nepotrebno, ali što je, tu je. Tipkovnica je inače vrlo ugodna i kvalitetna, pa ćete na njoj uživati kako tijekom igranja, tako i prilikom pisanja kakvog većeg teksta. Iznad tipkovnice odvojena je s desne strane tipka za uključivanje računala, dok s lijeve strane imamo tipke za upravljanje glasnoćom zvučnika, radom mikrofona te radom Armoury Crate aplikacije. Odnosno, potonjom tipkom pokrećemo i isključujemo Asusovu aplikaciju Armoury Crate o kojoj nešto kasnije.

Touchpad je solidne veličine, s ugodnim odvojenim tipkama. Zadovoljava Microsoftov Precision touchpad standard i općenito na njega nemamo nikakvih zamjerki. Zvučnici su također izvedeni vrlo pristojno, no na laptopima su povremeno slušali i bolje. Ok su za igranje na putu, no bolji izbor je priključivanje laptopa na vanjske zvučnike ili slušalice.

Dodatni softver

Dok se SCAR prve generacije oslanjao na aplikaciju Gaming Center u pogledu podešavanja radnih profila za GPU, procesor i rashladni sustav, tu ulogu ovdje ima softver Armoury Crate koji izgleda mnogo modernije. Funkcionalnost mu je s druge strane vrlo slična. Možemo pratiti sistemske parametre, uključivati profile (Silent, Balanced, Turbo), isključiti touchpad i Windows tipku te pozivati druge Asusove ROG aplikacije kao što je primjerice Sonic Radar.

Armory Crate nam također nudi mogućnost downloada mnogih drugih aplikacija. Ideja je da se na laptop tvornički stavi manje dodatnog softvera, pa da korisnik naknadno instalira što mu je volja. To se nažalost ne odnosi na McAffeejev anti-virusni softver koji je instaliran tvornički i aktivan u sistemskom trayu. Da stvar bude gora, periodički će vam taj isti softver u suradnji s Asusom izbaciti pop-up prozor s pozivom na kupovinu dodatne zaštite (valjda pretplate) uz popust od nevjerojatnih 75%. Isprva smo mislili da ćemo prozor vidjeti samo jedanput, no iskočio nam je kasnije još jedanput. To nije baš dobar pristup nametanja softvera na laptopu s cijenom od par desetaka tisuća kuna.

Što se tiče profila koje možemo odabrati, tvornički je aktivan profil Balanced. Profil Turbo osigurava ponešto više performanse, no uz veću buku ventilatora koji su ionako relativno bučni i u profilu Balanced. Dakle nećete puno izgubiti ako ne koristite Turbo. Profil Silent pak ograničava performanse GPU-a i procesora u koristi niže razine buke, a to radi vrlo efikasno. Često ćete ga koristiti dok laptop ne koristite za igranje jer je doista tih, a pad performansi nije takav da ćete ga osjetiti u manje zahtjevnim aplikacijama.

Laptop naravno dolazi i s cijelim nizom ROG aplikacija usmjerenih na igrače, no njima se nećemo puno baviti. Samo ćemo istaknuti da je aplikacija Sonic Radar u posljednjoj inačici dosta nametljiva. Automatski je aktivna, a nije ju moguće onemogućiti od automatskog pokretanja. Srećom, detektirane igre moguće je "odklikati", pa u njima Sonic Radar neće biti aktivan.

Hardver i performanse

Hardversku konfiguraciju smo već spomenuli – Core i7 procesorom s RTX-om 2070, 16 GB memorije, NVMe SSD u kombinaciji sa SSHD-om. Memoriju bi više voljeli vidjeti u konfiguraciji s dvije pločice jer je to optimalno u kontekstu performansi. NVMe SSD je nažalost sporijeg tipa, baš kao što je to bio slučaj i na starom SCAR-u. I dalje nam nije jasno zašto Apple u laptop može ugraditi brz NVMe SSD, a većina PC proizvođača ne može, čak i u ovakvim skupljim konfiguracijama. SSHD umjesto klasičnog čvrstog diska je dobar izbor, iako bi u budućnosti bilo poželjno da bude zamijenjen sa velikim SSD-om. To naravno možete napraviti i sami ako želite još bolje performanse.

Rashladni sustav u pogledu performansi procesora odrađuje odličan posao. Na profilu Balanced nismo uočili pad performansi tijekom uzastopnog izvođenja multi-core testa alata Cinebench, a što se događalo na starom SCARU-u (otud i razlika u performansama u našoj tablici). Prebacivanje na Turbo način rada rezultira s nešto višim taktom procesora – 4,1 GHz. Samim time rastu performanse u Cinebenchu. Za multi-core dio testa s 1.211 na 1.225, a za single-core s 167 na 174. Zagrijavanje procesora je vrlo visoko (oko 90 °C), no za to vas ne bi trebalo biti previše briga s obzirom da je kućište laptopa prihvatljive temperature, pogotovo u područjima gdje držimo ruke.

Specifikacije i rezultati testiranja ROG Strix SCAR ROG Strix SCAR II Cinebench R15* Multi-core 1.009 1.211 Single-core 168 167 3DMark First Strike DX11 14.280 16.940 Time Spy DX12 5.452 7.074 PCMark 8 Creative 8.365 - Igre - 1080p maks. postavke Rise of the Tomb Raider DX11 79 fps 79 fps Total War: Warhammer DX11 76 fps 64 fps Battlefield V DX12 - 72 fps Battlefield V DX12 DXR Ultra - 48 fps Battlefield V DX12 DXR Low - 57 fps *rezultat 5-og izvođenja

Naravno, s obzirom da je laptop opremljen novom GeForce RTX 2070 grafičkom karticom, ključno je pitanje kakve performanse ima kad je u pitanju 3D grafika. Ovdje se situacija malo komplicira. Kada je riječ o rezultatima 3DMarka, SCAR II jasno pokazuje dominaciju nad starijim modelom koji je imao GeForce GTX 1070.

U igrama su performanse čudne – u igri Rise of the Tomb Raider jednake starom modelu, a u Total Waru: Warhammer, osjetno niže nego na starom SCAR-u. Isprobali smo i Battlefield V u kojem SCAR II isporučuje 72 fps pri Ultra postavkama s isključenim DXR efektima, a 48 s DXR ray tracingom podešenim na Ultra odnosno 57 ako je podešen na Low. Iz rezultata 3DMarka jasno je da bi u svim ostalim testovima SCAR II trebao biti osjetno jači nego SCAR s GTX-icom, no čini se da postoji nekakav softverski problem zbog kojeg su performanse niže.

Prateći očitavanje senzora aplikacijom GPUZ uočili smo da u igrama GPU iz nekog razloga nije 100-postotno opterećen kao u 3DMarku, no zašto je to tako još uvijek ne znamo. Valja napomenuti da nismo jedini s ovim problemom. U međuvremenu smo od Asusa dobili svježije drivere koji nažalost nisu popravili performanse u igrama, pa je za pretpostaviti da problem leži u nekom drugom komadu softvera.

Samim time SCAR II trenutno ne zaslužuje našu bezrezervnu preporuku. Čini se da je jednostavno malo prerano pušten u prodaju i da bi problem bio preduhitren s dodatnim testiranjima. Sreća u nesreći je što je vrlo vjerojatno riječ o softverskom problemu kojeg je praktički trivijalno riješiti u usporedbi s hardverskim problemima koji traže povlačenje i servisiranje uređaja. Također moramo napomenuti i višu cijenu u odnosu na stariji SCAR. Razlika je poprilična, a sve na račun toga što SCAR II ima RTX 2070, a stari SCAR GTX 1070.