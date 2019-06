ASUS ROG Strix Scope – Meka poput duše

Asus ROG Strix Scope Izvedba Puna veličina, ISO (dostupna i ANSI) Tip Mehanička Prekidači Cherry MX RGB Red Pozadinsko osvjetljenje RGB Dimenzije 440 x 137 x 39 mm Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m Jamstvo 1 godina

Tvrtka Asus u posljednjih je nekoliko godina uspjela etablirati čak dvije linije svojih proizvoda – TUF i ROG. Iako su obje, barem što se periferije tiče, namijenjene igračima, proizvođač se s prvom fokusira na izdržljivost, a s potonjom igračima pokušava ponuditi beskompromisnu kvalitetu prilagođenu njihovim specifičnim potrebama. Upravo liniji ROG pripada posljednja Asusova tipkovnica – ROG Strix Scope.

Jednostavno dobro – izostanak odvojenih makro ili multimedijskih tipki ne osjeti se zahvaljujući pametnom korištenju funkcijskih tipki, čije su uobičajene naredbe postale sekundarne

Asus ROG Strix Scope razmjerno je jednostavna tipkovnica, čija se gejmerska namjena na prvu može iščitati tek iz prisutnosti osvijetljenog amblema na desnoj strani tipkovnice, RGB osvjetljenja i izdvojenih sivih tipki W, A, S i D. Tipkovnica je pune veličine, a dostupna je u ANSI i ISO izvedbama, ovisno o tržištu. Baza tipkovnice načinjena je od aluminija, s donje strane obloženog čvrstom plastikom, što je čini relativno teškom. Zbog velike mase, tipkovnica je vrlo stabilna na podlozi, pogotovo sa spuštenim stražnjim nosačima, kada se za stabilnost brinu četiri velike gumene nožice. Slične gumice, iako mnogo manje, nalaze se na spomenutim nosačima. Njih je moguće rastvoriti i tako promijeniti kut tipkovnice, nažalost, samo u jednom stupnju. Baza tipkovnice nema uzdignute rubove, što znači da je prostor ispod kapica tipki dovoljno velik da se lako može čistiti. Iako su tipke postavljene relativno visoko, proizvođač s tipkovnicom ne isporučuje odmorište za dlanove, pa se pri duljem korištenju može osjetiti umor u zapešćima, pogotovo ako imate manje šake.

Osim osnovnih, na ROG Strix Scopeu ne mogu se pronaći nikakve dodatne tipke. Umjesto dediciranih multimedijskih tipki, kontrole multimedije postavljene su na funkcijske tipke, na kojima uobičajene funkcije dobivamo uz prethodni pritisak tipke Fn. Ona je zauzela mjesto desne tipke Windows, a koristi se i za promjenu preddefiniranih uzoraka ili intenziteta RGB osvjetljenja u letu, kao i snimanje makro naredbi. Uz nešto više fleksibilnosti, s makro naredbama i osvjetljenjem možemo upravljati u Asusovom moćnom softveru ROG Armoury, gdje je moguće definirati do pet različitih korisničkih profila, reprogramirati sve tipke na tipkovnici te proučavati statistike korištenja, odnosno sinkronizirati osvjetljenje tipkovnice s osvjetljenjem ostalih uređaja linije ROG.

Svoju predanost ljubiteljima pucačkih igara Asus je na ovoj tipkovnici demonstrirao drugačije obojenim tipkama WASD (u paketu dolaze i crne zamjenske) te većom tipkom CTRL

Mnogi proizvođači danas se okreću alternativnim tipovima prekidača – trend je optička mehanika – no Asus je ostao vjeran provjerenim klasičnim mehaničkim prekidačima Cherry MX. Pod kapicama tipki testiranog Strix Scopea nalaze se prekidači Cherry MX RGB u linearnoj izvedbi MX Red, iako je tipkovnica dostupna i s prekidačima u varijantama MX Brown, MX Blue, MX Black i MX Speed Silver. Crveni prekidači uobičajeno su ugodni za tipkanje i omogućuju vrlo visoku učinkovitost. U testovima brzine tipkanja na Strix Scopeu ostvarili smo rezultate marginalno bolje od onih na uobičajenoj redakcijskoj tipkovnici, opremljenoj prekidačima MX Brown, no sve to bez mnogo vremena za prilagodbu.

Kapice tipki nešto su labavije nego što biste očekivali od tipkovnice ovog cjenovnog ranga i lagano plešu pod prstima, no usprkos tome ne postoji rizik da se odvoje od prekidača. Na njima, naime, stoje vrlo čvrsto. Cjelokupno iskustvo korištenja više je nego pozitivno pa smo ovu tipkovnicu na stolu držali mnogo dulje nego što je bilo nužno za potrebe ove recenzije. Da je nešto niže cijene i da dolazi s odmorištem za dlanove, ovo bi bila savršena tipkovnica za minimaliste. Ovako je samo vrlo, vrlo dobra.