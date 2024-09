Asus ROG Strix X870E-E Gaming WiFi - Beskompromisno moćna

SPECIFIKACIJE Čipset AMD X870E Socket AM5 Memorija 4x DDR5 (do 8.400 MHz, maks. 192 GB) PCIe konektori 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 (x4) SATA/M.2 4x SATA3 (čipset), 3x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU), 2x M.2 PCIe 4.0 x4, 1 x M.2 E-key Mreža 5 GbE LAN (Realtek), Wi-Fi 7 Audio ROG SupremeFX (Realtek 4080) Stražnji konektori 1x HDMI 2.1, 9x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 (20 Gb/s) Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Type-C, 2x USB 4 Type-C (40 Gb/s, DisplayPort 1.4), 2x audio, 1x S/PDIF, 2x konektor za Wi-Fi antenu, 1x LAN Jamstvo 3 godine Dojam Vrhunska ploča visoke klase, s odličnom opremom te brojnim naprednim opcijama za overklokiranje i optimizaciju performansi

U velikom broju novih AM5 ploča koje je Asus predstavio, ROG Strix X870E-E Gaming WiFi potencijalno je najbolja, posebno za hardverske entuzijaste i overklokere. Asus nije imao nimalo lak zadatak prilikom njezina dizajniranja. Naime, njena prethodnica spada među najbolje AM5 ploče na tržištu, a novi čipset X870E ne donosi ništa posebno tehnološki novo u odnosu na X670E.

Priča se, stoga, svodi na podršku za sve AM5 procesore, uz podršku za Ryzene serije 9000 "iz kutije", te dodatak sada obavezne podršku za USB 4 i Wi-Fi 7, što su sve odlike nove Asusove ploče ROG Strix X870E-E Gaming WiFi. Dakako, Asus je sve dodatno začinio unaprijeđenim dizajnom i još malo moćnijom regulacijom napajanja.

Sam vrh ponude

Ploča se odlikuje atraktivnim dizajnom, uz posebno efektno RGB osvjetljenje

Očekivano, ploča uživo izgleda vrlo moćno, a prilikom izrade korištene su vrhunske komponente i robusni materijali, što se osjeti i prema težini same ploče. Vizualno atraktivnijem izgledu ploče svakako pridonosi i vrlo efektno RGB osvjetljenje, koje prekriva stražnji panel. Efekte tog osvjetljenja možete detaljno podesiti unutar Asusove aplikacije Armoury Crate.

Ploča obiluje zanimljivim detaljima i inovativnim rješenjima. Primjerice, gornji dio priključaka za ventilatore prekriven je zaštitnim kapicama, desni donji hladnjak M.2 utora jednostavno se odvaja pritiskom na tipku, sve SSD-ove u M.2 utore moguće je ugraditi bez uporabe alata, a PCIe utor za grafičku karticu opremljen je mehanizmom Q-Release Slim, čija je svrha jednostavnije vađenje kartice. S gornje desne strane također nalazimo digitalnu Q-Code indikaciju, jednu poveću tipku za uključivanje računala izvan kućišta i, kao određenu novost, jednu manju, zasebnu tipku Flex. Funkciju te tipke možete definirati unutar BIOS-a, a nazivno služi za resetiranje računala.

Stražnji panel iznimno je bogat USB priključcima, koji svi odreda podržavaju USB 3.2 Gen 2, uz minimalnu brzinu do 10 Gb/s

Asus je ploču opremio s ukupno četiri DDR5 memorijska utora, koji su nešto čvršći i trebali bi biti dugotrajniji od uobičajenih. Podržane su brzine DDR5 memorije sve do 8.400 MHz (OC), što je prilično visoka vrijednost te nismo sigurni koji AM5 procesori mogu raditi s tako brzom memorijom.

Jedna od impresivnijih značajki Asusove ploče ROG Strix X870E-E Gaming WiFi jest iznimno snažna regulacija napajanja, koja se sastoji od ukupno 22 (virtualne) faze u konfiguraciji 18 (110 A) + 2 (110 A) + 2 (110 A). Takva regulacija napona još je nešto moćnija nego kod ekvivalentnog prošlogodišnjeg modela, i omogućuje superiornu podršku za overklokiranje. Za adekvatno hlađenje tako moćne regulacije napajanja Asus koristi masivne pasivne hladnjake i sustav povezanih toplovodnih cijevi.

Robustan dizajn i vrhunska opremljenost

Kod ove ploče velika pozornost poklonjena je što učinkovitijem hlađenju komponenata. Čipset prekriva prilično veliki hladnjak, a pasivni hladnjak kod prvog M.2 utora također posjeduje toplovodnu cijev. Spomenimo i da svi dostupni M.2 utori za SSD-ove posjeduju odgovarajuće masivne hladnjake. Nadalje, ploča posjeduje velik broj priključaka za dodatne ventilatore, priključak za zasebni termalni senzor, kao i tri ARGB priključka za RGB ventilatore.

S desne gornje strane ploče nalazimo poveću tipku za uključivanje računala i manju tipku Flex, koja nazivno služi za resetiranje računala, ali možete joj pridružiti i neku drugu funkciju

Kad je riječ o dostupnim PCIe i M.2 utorima, Asus je u dobroj mjeri promijenio konfiguraciju u odnosu na prethodni model. Kod modela ROG Strix X870E-E Gaming WiFi naglasak je stavljen na što veći broj M.2 utora, kojih sada ima ukupno pet. Od toga, čak tri M.2 utora dolaze s podrškom za PCIe 5.0, što je svakako odlično. S druge strane, sada kod ove ploče nalazimo svega dva PCIe x16 utora pune veličine. Prvi PCIe 5.0 utor popunit ćete, dakako, odgovarajućom modernom grafičkom karticom, međutim, onda vam ostaje na raspolaganju još samo jedan PCIe 4.0 x4 utor. Kod prethodnog modela nalazimo dva PCIe 5.0 utora, od kojih je jedan ograničen na brzinu x4.

Opremljenost ploče je vrhunska. Posebno valja izdvojiti dva USB 4 priključka, podršku za Wi-Fi 7, kao i 5-gigabitni LAN priključak. Na stražnjem panelu nalazimo čak devet USB 3.2 Gen 2 Type-A priključaka brzine do 10 Gb/s (plus još jedan Type-C 10 Gb/s priključak), a tu su još i dva Type-C priključka s brzinama od 10 i 20 Gb/s. Svakako moramo spomenuti i iznimno napredni zvučni podsustav SupremeFX s optičkim izlazom, što će razveseliti sve one koji žele ploču s vrhunskim integriranim ozvučenjem.

Ploča je opremljena vrlo moćnom regulacijom napajanja s ukupno 22 faze, što svakako naglašava odličan potencijal za overklokiranje

Kada govorimo o performansama, ROG Strix X870E-E Gaming WiFi već nam je u startu, na nazivnim postavkama s testnim Ryzenom 9 9900X, ponudio odlične performanse. Usto, tu je i zaštitni znak matičnih ploča iz Asusove linije ROG: brojne napredne opcije za overklokiranje i optimizaciju performansi, bilo da govorimo o procesoru, bilo o radnoj memoriji. Usput spomenimo da je Asus ploču opremio zasebnim generatorom takta, koji omogućuje posve neovisno podešavanje takta procesora u odnosu na takt memorije, Infinity Fabric sabirnice i PCIe sabirnice.

Stvorena za overklokere

Uz uobičajene PBO opcije (sada uključujući Curve Optimizer i Curve Shaper), Asus ovdje nudi i neke svoje dodatke, poput opcije PBO Enhancement, Dynamic OC Switchera (omogućuje postavljenje temperaturnih limita za automatsko prebacivanje između ručnog overklokiranja i PBO opcija) i Core Flexa (detaljno podešavanja takta, potrošnje i temperature procesora).

Posebna aplikacija Aura Creator omogućuje kreiranje i detaljno podešavanje svih efekata RGB osvjetljenja na ploči i drugim spojenim uređajima

Dakako, ova ploča nudi i prilično veliki raspon dostupnih vrijednosti radnih napona za procesor i radnu memoriju, kao i dosta opcija koje su namijenjene ekstremnom overklokiranju (LN2 mod i slično).

Asusovo UEFI sučelje također je jedno od bolje organiziranih, posebno jer tu doista imamo ogroman broj opcija za podešavanje. U svakom slučaju, ploča svojim vlasnicima omogućuje da maksimalno iskoriste potencijal za povećanje performansi kod AMD-ovih AM5 procesora. Međutim, jednako tako, na raspolaganju su vam sve opcije za undervolting i smanjenje potrošnje energije, uključujući Eco Mod i mogućnost detaljnog definiranja limita potrošnje procesora.

Aplikacija Armoury Crate omogućuje praćenje temperature procesora i pojedinih komponenata na samoj ploči

Iznimno nam se dopala mogućnost spremanja velikog broja raznih profila u BIOS-u, što je vrlo korisna opcija u trenucima kada počnete eksperimentirati s procesorom i memorijom, jer vrlo lako možete ponovno učitati neke bazne postavke koje rade stabilno.

Na kraju možemo reći kako je ROG Strix X870E-E Gaming WiFi još jedna u nizu vrhunskih Asusovih matičnih ploča visoke klase. Kvaliteta ugrađenih komponenata, odlična stabilnost i robusnost te veliki broj naprednih opcija, svakako je čine pravim odabirom za AM5 procesore. Sve to, naravno, prati i očekivano pozamašna cijena. Međutim, za sve one koji žele trenutačno potencijalno ponajbolju AM5 ploču na tržištu, namijenjenu slaganju vrhunskog računala najviše klase, ROG Strix X870E-E Gaming WiFi nameće se kao logičan odabir.