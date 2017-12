Asus ROG Strix Z370-F Gaming - Sječivom inspirirana

SPECIFIKACIJE Čipset Intel Z370 Socket LGA-1151 Coffee Lake Memorija 4x DDR4, do 4.000 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 ili dva po x8)

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (maksimalno do x4)

4 x PCIe 3.0/2.0 x1 SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA

1 x M.2 do 2280 NVMe Mreža 1x Intel I219 1GbE Audio SupremeFX ALC 1220A Stražnji konektori 1 x DVI-D

1 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x LAN (RJ45) port

2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A + USB Type-C

2 x USB 3.1 Gen 1

2 x USB 2.0

1 x Optical S/PDIF out

5 x analogni audio

Na Asusovim stranicama stoji da ovu ploču krasi agresivan uglati dizajn, prema uzoru na katanu. Oštre linije karbonski sive boje dodatno su ukrašene LED rasvjetom, koja je zapravo iznimno suptilna za današnje pojmove. Naime, osvijetljena je tek mliječnobijela traka, u obliku munje, smještena na plastičnom oklopu koji skriva stražnje konektore. Ako želite još osvjetljenja, na ploču je moguće spojiti čak tri LED trake i sve ih sinkronizirano kontrolirati preko Asusovog softvera Aura RGB. Tu treba napomenuti da je Asus na toj ploči proširio kompatibilnost s LED trakama pa je na dva konektora moguće spojiti 12-voltne 5050 RGB trake, a na treći konektor spajaju se 5-voltne WS2812B trake, što na ranijim modelima nije bilo moguće.

Oko ležišta za procesor smješten je 10-fazni VRM za napajanje procesora koji hlade dva titanski siva hladnjaka pristojne veličine. Hladnjaci se pri overklokiranju solidno zagrijavaju pa ih nije naodmet aktivno hladiti. Na gornjem dijelu ploče nalazimo i svih pet konektora za spajanje ventilatora kojima možemo upravljati preko UEFI-ja ili Asusova softvera. Ploča nudi rudimentarnu LED dijagnostiku koja se sastoji od četiri LED-ice smještene povrh ATX konektora. Drugih overklokerskih dodataka nema – čak je i UEFI potrebno resetirati preko jumpera.

Hladnjak za dvoje

Donjim dijelom ploče dominira golemi metalni hladnjak koji hladi čipset, ali i primarni M.2 utor koji je smješten ispred PCIe konektora. Drugi se M.2 utor nalazi također ispred PCIe utora, no tik ispod ležišta za procesor. S obzirom na kombiniranje s PCIe utorima, niti jedan od M.2 konektora ne podržava 110-milimetarske SSD-ove. Na ploču je moguće spojiti i do šest SATA uređaja, na konektore posložene na njenom desnom rubu.

Primarni M.2 konektor skriva se iza masivnog hladnjaka koji prekriva i čipset. Dosta dobro rješenje za održavanje performansi M.2 SSD-a

SLI i CrossFire podržani su na dva oklopljena PCIe x16 utora. Ploča ima još jedan obični PCIe x16 utor, no on je spojen na čipset te nudi tek x4 propusnost. Tu su još i četiri x1 PCIe utora spojena na čipset.

Asus je prištedio kod implementacije USB 3.1 Gen2 utora, pa nudi samo vanjske konektore. Tu je zato par internih USB-a 3.1 Gen1 i USB 2.0

Od internih konektora na donjem rubu posložena su dva USB-a 2.0 i jedan USB 3.1 Gen1, a još jedan zakrenuti USB 3.1 Gen1 nalazi se tik do SATA konektora. Ploča nema interni USB 3.1 Gen2 konektor, no nudi dva takva vanjska konektora na stražnjem dijelu, tipa A i C. Oni su implementirani preko ASMedijinog kontrolera, što znači da još uvijek nema podrške integrirane u Intelovom čipsetu.

Osim dodatnog kontrolera za USB 3.1 Gen2, Asus koristi Intelov gigabitni mrežni kontroler te svoj vlastiti S1220A za zvuk, s time da treba napomenuti kako je riječ o derivatu Realtekovog ALC1220 čipa, koji je napravljen specijalno za Asus i, navodno, nudi bolji omjer signala i šuma (113 vs. 108 dB). Kako to obično biva na skupljim pločama, čip je sparen s hi-fi kondenzatorima i operacijskim pojačalima koja osiguravaju dovoljno jak izlaz u slučaju da se odlučite na ploču spojiti bolje i veće slušalice.

Slabo s USB-om

Od vanjskih konektora Strixica nudi već spomenuti par USB-a 3.1 Gen2, par USB-a 2.0 i par USB-a 3.1 Gen1. Samim time, ponuda USB-a je prilično skromna za ploču od 1.700 kuna. Tu su još i tri videokonektora – DVI, HDMI i DisplayPort, u slučaju da se odlučite koristiti grafičku karticu integriranu u procesor.

Ploča nema nikakve dodatke mile overklokerima osim ove četiri ledice koje signaliziraju da li funkcioniraju osnovne komponente sustava

Izvedba UEFI-ja standardno je asusovska, što znači da je UEFI bogat opcijama i dosta brz. Ono što nam se ne sviđa jest golemo odstupanje stvarnog napona na procesoru u odnosu na napon definiran u UEFI-ju. Konkretno, čak i s maksimalnim LLC-om, ploča bi na 1,4 V zatraženog napona procesoru isporučivala samo 1,36 V. Naravno, kad jednom skužite da ploča vara, lako je kompenzirati, no to predstavlja dodatnu gnjavažu. Strix nudi mogućnost automatskog overklokiranja, i to na dva načina – Multi Core Enhancement, koji je korisniku ponuđen pri učitavanju XMP-a, te 5G OC opcija koja podešava radne parametre na takt od 5 GHz. U oba slučaja pretjeruje se s naponom pa je preporučljivo maksimume tražiti ručno.

U našem slučaju to je bilo 1,36 V i 4,9 GHz. Za više od toga nismo imali dovoljno dobro hlađenje. Treba primijetiti da ploča ima odlične performanse – solidno više od Gigabyteica koje smo također testirali. Te bolje performanse postoje samo onda kad se koristi standardni način rada procesora. Ako uključimo MCE, razlike se gube. Kad govorimo o UEFI-ju, moramo pohvaliti sumariziranje promijenjenih postavki pri spremanju UEFI-ja. Lista promijenjenih postavki ispisuje se ako smo ih ručno mijenjali, ali i ako su promijenjene u sklopu učitavanja profila.