ASUS ROG STRIX Z390-I Gaming - Malena i slatka

Odlučili ste kako vaše sljedeće računalo mora biti Mini ITX formata, no ne želite biti zakinuti za tehnologije, opremu i luksuz većih matičnih ploča? ROG STRIX Z390-I Gaming mogla bi biti pravi izbor za vas

specifikacije Čipset Intel Z390 Express Socket LGA-1151 Memorija 2 × DDR4, do 4.500 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 × PCIe 3.0 x16 (CPU) SATA / M.2 / U.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10

2 × M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I219-V

1 × Intel Wireless AC-9560 / Bluetooth 5.0 Audio ROG SupremeFX S1220A Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

2 × konektor za WiFi antene

1 × HDMI 1.4

1 × DisplayPort 1.4

2 × USB 3.1 Gen2

1 × USB-C 3.1 Gen1

2 × USB 2.0

2 × USB 3.1 Gen1

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Već su Z270 i Z370 prethodnice bile vrlo zanimljive, a ova je još unaprijeđena, barem kada je u pitanju hlađenje. Najjači procesor Core devete generacije ima čak osam fizičkih i šesnaest logičkih jezgri pa je tome bilo potrebno prilagoditi i napojnu jedinicu. S više jezgri dolazi do veće potrošnje i zagrijavanja pa je moćnije hlađenje bilo prijeko potrebno.

Asusovi su inženjeri tome doskočili povećavanjem efektivne rashladne površine aluminijskim hladnjakom koji služi i kao pokrov, tj. oklop oko stražnjih I/O portova. Stoga je ova ploča pravi mali tenk, oklopljena i moćna. Toliko aluminija na njoj neizbježno joj je definiralo izgled pa bi ju u svakom slučaju bilo dobro i trajno pokazivati kroz kakav stakleni panel na kućištu.

Uz taj masivni hladnjak vežu se i manji na VRM jedinici na vrhu ploče, te onaj koji ima ulogu hladiti M.2 SSD. Ovaj jedinstveni oblik hladnjaka Asus zove “U shape”. Asus je napojnu jedinicu sastavio od integriranih Dr.MOS faza, koje u jednom pakiranju kombiniraju low i high side MOSFET-e te drivere. Kontroler je poznati Digi+, a korišteni su i kvalitetni kondenzatori te prigušnice.

Layout je dobar, koliko to može zapravo biti na ploči čije su dimenzije samo 17 x 17 centimetara. Jasno je da određenih kompromisa ima, ali uz ovoliko bogatstvo opreme, to drugačije nije išlo. Većina bitnih konektora smještena je uz rub ploče. Tek su donji headeri pomaknuti iznad PCIe x16 slota, koji je na samom dnu, da ih grafička kartica ne pokrije. Kompromis je napravljen i s četiri SATA konektora, koji su em vertikalni, em smješteni sa strane DIMM utora, no na malenom prostoru drugačije se nije moglo.

Bogata oprema na maloj površini

Audio jedinica smještena je na vrlo malu površinu, uz koju su smješteni i popratni kontroleri kao što su Nuvotonov Super I/O čip i TPM kontroler, a zanimljiv je i vertikalni smještaj baterije. Poznati S1220A CODEC je u glavnoj audio ulozi (120 dB SNR playback (32-bit/192 kHz) i 113 dB SNR recording), a tu si i dva pojačala za slušalice te japanski audiokondenzatori. LAN kontroler je Intelov I219V, a tu je i WiFi Go! Jedinica – Intel Wireless-AC 9560 modul, s podrškom za dual band, 802.11 a/b/g/n i ac protokole i MU-MIMO, a Bluetooth 5.0. Modul podržava 160 MHz kanale i brzine do 1.73 Gbps.

Gužva na gornjoj strani PCB-a zaista je velika pa je jedan M.2 slot smješten s donje strane, a prema specifikaciji, isti je kao i gornji – podržava uređaje 2280, a radi u SATA i PCIe 3.0 x4 modovima. Razlika između njih dva je u tome što je gornji pasivno hlađen, a hladnjak je u sendvič konstrukciji s hladnjakom na čipsetu. Općenito, rashladni sustav na pločici dobro funkcionira, i prisilno je hlađenje potrebno tek ako želimo overklokirati.

Nova je ROG STRIX Z390-I Gaming unaprijeđena u odnosu na stariju generaciju, donosi odličnu opremu i visoku kvalitetu izrade. Ako ste dovoljno dubokog džepa i želite samo najbolje za svoje HTPC ili minijaturno gejming računalo, bit će odličan izbor.