Predstavljanja novih generacija procesora u pravilu počinju s najmoćnijim modelima, a srednji i niži segment popunjavaju se kasnije, kada potražnja za starijom generacijom posustane i proizvodni kapaciteti dostignu željenu razinu. Intel je ove godine to s 12. generacijom procesora Core odradio u sklopu CES-a, kada su lansirana ukupno 22 nova procesora – od skromnog 35-vatnog Celerona po cijeni od 42 dolara, do 8+8-jezgrenog Corea i9-12900 po cijeni od 489 dolara. AMD je svoje procesore Ryzen serije 5000, temeljene na arhitekturi Zen 3, predstavio mnogo ranije nego Intel stolne Alder Lakeove, ali tvrtki se usprkos tome nije žurilo popuniti sve tržišne segmente. Najslabiji Ryzen 5000 sve do početka travnja bio je Ryzen 5 5600X, a tada je ponuda proširena s još četiri nova modela.