Asus RT-AX57 Go - Osobni putni router

Svrha postojanja routera Asus RT-AX57 Go jest ta da sve svoje putne uređaje (mobitel, laptop, tablet...) uvijek držite pod jednim krovom – spajate se uvijek na jedan te isti router (koji uvijek držite kod sebe), bilo da ste kod kuće, u uredu ili negdje na terenu, te pritom koristite sve blagodati koje vam taj router može ponuditi, poput raznih sigurnosnih funkcija, više SSID-ova, ograničavanja brzine, mrežnog diska... A sad, kako će taj router doći do Interneta – to je priča za sebe.