Gigabyte X870E Aorus Pro - Dobrodošli u visoku klasu

SPECIFIKACIJE Čipset AMD X870E Socket AM5 Memorija 4x DDR5 (do 8.000 MHz, maks. 256 GB) PCIe konektori 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x16 (x4) SATA/M.2 4x SATA3 (čipset), 3x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU), 1x M.2 PCIe 4.0 x4 , 1 x M.2 E-key Mreža 2,5 GbE (Realtek), Wi-Fi 7 (Qualcomm QCNCM865) Audio Realtek ALC1220 Stražnji konektori 1x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Type-A, 4x USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) Type A, 2x USB 4 (40 Gb/s, DisplayPort 1.4), 2x audio, 1x S/PDIF, 2x konektor za Wi-Fi antenu, 1x LAN Jamstvo 3 godine Dojam Odlično dizajnirana ploča visoke klase, koja omogućuje vrhunske performanse te ima podršku za sve AM5 procesore i izvrsno je opremljena

Na samom početku tržišne dostupnosti nove generacije AMD-ovih AM5 matičnih ploča Gigabyte je već predstavio nekoliko modela temeljenih na najnaprednijem čipsetu nove generacije, X870E. Model X870E Aorus Master tvrtkin je udarni model, a model X870E Aorus Pro njegova je tek malo oslabljena verzija, što znači da se radi o privlačnom odabiru za kupce u potrazi za vrhunskom AM5 matičnom pločom, a žele uštedjeti nešto eura u odnosu na X870E Aorus Master.

Na stražnjem panelu izdvajaju se dva USB4 priključka i magnetski priključci za Wi-Fi antenu, no ukupan broj dostupnih USB 3.2 priključaka mogao bi biti nešto veći

Kao što mu naziv kaže, model X870E Aorus Pro temeljen je na najnaprednijem AMD-ovom čipsetu nove generacije, X870E. Taj je čipset zapravo samo ponešto osvježena verzija prethodnika, X670E. Kod svojih čipseta visoke klase AMD već od prošle generacije koristi čiplet pristup u dizajnu, pa se tako i X870E sastoji se od osnovnog Promontory 21 čipa i dodatnih čipleta, koji omogućuju naprednije funkcionalnosti. Takav pristup omogućuje prije svega smanjenje troškova proizvodnje, no ima i druge prednosti, primjerice, kad je u pitanju hlađenje. Tako se Gigabyte kod ploče X870E Aorus Pro oslanja na posve pasivno hlađenje čipseta, što funkcionira više nego dobro.

Prima sve

Jedna od ključnih osobina ploče podrška je za sve AM5 procesore, uključujući nove Ryzene 9000, bez potrebe za nadogradnjom BIOS-a. Također, ploča nudi podršku za sve najmodernije tehnologije, što uključuje punu podršku za PCI Express 5.0, kako za grafičku karticu, tako i za M.2 SSD-ove, a ističe se i odličnom opremljenošću, s naglaskom na USB4 priključke i Wi-Fi 7. Pritom, kada govorimo o podršci za PCI Express 5.0, valja napomenuti da je ona zapravo dio funkcionalnosti ulazno-izlazne jedinice modernih AM5 procesora, i ovisna je o korištenom procesoru. Primjerice, Ryzeni serije 8000 ne podržavaju PCI Express 5.0, pa ćete za punu PCIe 5.0 podršku morati koristiti neki od Ryzena 7000 ili 9000.

Vizualno ova ploča izgleda nenametljivo, uz tek nekolicinu istaknutijih detalja. Gigabyte koristi tiskanu pločicu s ukupno šest slojeva, a kvaliteta korištenih komponenti, kao i općenito kvaliteta korištenih materijala, na vrlo je visokoj razini. Raspored komponenti vrlo je logičan i smislen te tu nemamo većih zamjerki.

Gigabyteova matična ploča X870E Aorus Pro nudi smislen raspored komponenti i kvalitetno riješeno hlađenje

Korištena je digitalna trofazna regulacija napajanja u 16+2+2 konfiguraciji, što bi trebalo biti dovoljno za stabilan rad svih dostupnih AM5 procesora na nazivnim frekvencijama i prilikom overklokiranja. Gigabyte je veliku pozornost posvetio i adekvatnom hlađenju VRM jedinica, pa su tako korišteni masivni hladnjaci, kao i tehnologija toplovodnih cijevi.

Bogato opremljena

Kad je riječ o memorijskoj podršci, ploča posjeduje četiri utora za DDR5 memoriju, uz podržane brzine do 8.000 MHz. Jedna od prednosti novijih AM5 ploča više klase svakako bi trebala biti podrška za bržu DDR5 memoriju, odnosno mogućnost overklokiranja na više radne frekvencije. Međutim, to prije svega zavisi o korištenom procesoru. S testnom DDR5 memorijom brzine od 6.000 MHz, ploča je radila savršeno stabilno, s aktivnim tvorničkim EXPO profilom.

Kad je u pitanju prodajni paket, on je nešto siromašniji nego kod modela X870E Aorus Master, no to je očekivano. Najvažnije je to da ćete s pločom dobiti odgovarajuću Wi-Fi antenu, koja se na stražnji panel spaja preko magnetskih priključaka.

S gornje desne strane nalazimo dvije male tipke za uključivanje i resetiranje računala

Gigabyte s pločom nudi ukupno tri PCIe x16 utora pune veličine. Međutim, valja istaknuti kako samo jedan od njih podržava PCIe 5.0 sabirnicu pune brzine, dok su druga dva PCIe 4.0 i 3.0 utori smanjene brzine (x4). Dostupna su također ukupno četiri M.2 utora za SSD-ove, s time da čak tri podržavaju PCIe 5.0 x4. Posebno su nam se kod ploče svidjele neke od naprednih i inovativnih mogućnosti, koje olakšavaju ugradnju i nadogradnju komponenti. Tu je, primjerice, posebna tipka za vrlo jednostavno vađenje grafičke kartice iz PCIe utora. Sve hladnjake za M.2 utore moguće je odvojiti bez uporabe alata, a i same SSD-ove vrlo je jednostavno ugraditi, bez potrebe za korištenjem vijaka.

U posebnosti ove ploče spadaju i dvije manje tipke s gornje desne strane, koje omogućuju uključivanje i resetiranje računala izvan kućišta, te jedinstveni interni HDMI priključak s desne strane ploče, koji je namijenjen spajanju posebnih ekrana za dijagnostiku i druge informacije.

Spremna za nove Ryzene

Gigabyteova matična ploča X870E Aorus Pro svakako se izdvaja i odličnom opremljenošću. Ponajprije moramo istaknuti dva USB 4 priključka (40 Gb/s, s dodatkom DisplayPort Alt Modea) i podršku za Wi-Fi 7, što su, uostalom, ključni prodajni aduti nove generacije AM5 ploča. Ploča posjeduje i ukupno devet USB priključaka na stražnjem panelu. Od toga su svega tri priključka s podrškom za brži USB 3.2 Gen 2 standard (10 Gb/s), što je relativno malo za ploču te klase. Za usporedbu, X870E Aorus Master ima još jedan USB 3.2 Gen 2 priključak. Korišteni audiopodsustav temelji se na Realtekovom kodeku AL1220, koji je solidan te dolazi s korisnim optičkim izlazom.

Gigabyteov softver Control Center omogućuje praćenje temperature procesora i podešavanje brzine vrtnje ventilatora

Prilikom testiranja s AMD-ovim procesorom Ryzen 9 9900X, Gigabyteova ploča iskazala se vrlo dobrim performansama i besprijekornom stabilnošću. BIOS je nakrcan raznim naprednim opcijama za dodatnu optimizaciju performansi i overklokiranje. Gigabyte nudi neke od novih naprednih opcija, poput Curve Shapera, unutar PBO sekcije, koji omogućuje napredno podešavanje krivulje radnog napona. Nadalje, među zanimljivije opcije svakako spada i Gigabyteova opcija PBO Enhancement, koja donosi veliki broj preddefiniranih profila, koji omogućuju detaljno podešavanje vršne boost radne frekvencije procesora, ovisno o temperaturi i drugim parametrima. Zamijetili smo i opciju Auto Memory Boost, koja bi trebala omogućiti automatsko overklokiranje radne memorije, ovisno o aplikaciji, no s našom testnom memorijom nismo primijetili nekakvu korist od nje.

Gigabyte X870E Aorus Pro može se smatrati light verzijom tvrtkina modela X870E Aorus Master, koji nudi manja poboljšanja (5-gigabitni LAN, dodatni USB 3.2 Gen 2 priključak na stražnjem panelu i neke napredne opcije). Međutim, funkcionalnost i performanse su im podjednake, a X870E Aorus Pro košta nešto manje, što ga u konačnici čini isplativijim.