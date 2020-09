Asus ZenBook 14 UX425JA - Evolucija stanjivanjem

specifikacije - Asus ZenBook 14 UX425JA-WB711R Ekran 14", FHD, IPS Procesor Intel Core i7-1065G7 (4C/8T, do 3,9 GHz) Grafička kartica Intel Iris Plus Memorija 2 × 8 GB LPDDR4 3200 Disk 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da (s adapterom) / Da / Da / Ne Konektori HDMI 2.0

2 × Thunderbolt 3

1 × USB 3.2 Gen1 Dodaci Čitačl microSD kartica Masa 1,2 kg Dimenzije 319 × 208 × 14 mm Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 2 godine

Prošle godine pozabavili smo se izravnim prethodnikom modela UX425, koji je tada koristio Intelove 14-nanometarske procesore Whiskey Lake. Prelaskom na moderniji Ice Lake, Asusovi inženjeri redizajnirali su kućište koje sada ima nešto drugačije dimenzije – 319 × 208 × 14 mm s masom od 1,19 kg. Širina je ostala jednaka (319 mm), no duljina je povećana sa 199 na 208 mm, a debljina smanjena sa 16 na 14 mm. Prema Asusovim istraživanjima, korisnike najviše impresionira upravo ta niska debljina kućišta, pa je u tom smjeru odrađen i redizajn.

Za izradu kućišta korišteni su odvojeni elementi reciklirane aluminijske legure (pohvalno!), fiksirani na interni plastični kostur. Zanimljivo je da se Asus tu igrao s različitim teksturama materijala, pa na poklopcu imamo ukrasni brušeni dizajn s koncentričnim krugovima, u čijem se centru nalazi Asusov logo, a na poleđini laptopa korištena je fina obrada pjeskarenjem, dok je s gornje strane nešto grublja. Testirani uređaj lijepe je tamnosive boje koju Asus naziva Pine grey. Čvrstina poklopca je prihvatljiva – ponešto se svija pod većim opterećenjem, no ne dolazi do distorzije prikaza na mjestima gdje je pritisak najveći. Poklopac je na tijelo fiksiran s dvije manje šarke, a dizajn je takav da se stražnji rub poklopca podvlači pod bazu laptopa i tako povećava njen nagib prema korisniku. Taj štos dobar je zbog toga što rashladni sustav može doći lakše do svježeg zraka, ali i zbog toga što dobivamo lagani nagib tipkovnice.

Ekran i tipkovnica

Ugrađeni ekran mat teksture može se podičiti vrlo tankim rubnim letvicama, iako treba napomenuti da je donja nešto deblja u odnosu na stariji model. To je, pretpostavljamo, napravljeno zbog toga što rashladni sustav topli zrak izbacuje baš u taj donji dio, pa je tako panel odmaknut od direktne struje vrućeg zraka. 14-inčni IPS panel (B140HAN03.5) mat finiša nudi 95% pokrivenosti sRGB palete, uz vršnu svjetlinu 310 nita, kontrastni omjer 760:1 i toplinu bijele točke od 8.100 kelvina. Ukratko, riječ je o pristojnom ekranu, no koji nije optimalno kalibriran u smislu da je bijela točka podešena na previsoku temperaturu (hladniji prikaz). Točnost prikaza boja je u prosjeku izvrsna (DeltaE prosjek 1,08). U tankoj letvici iznad ekrana smještena je IR kamera razlučivosti HD, koja omogućuje korištenje autorizacije korisnika u OS pomoću tehnologije Windows Hello.

Kompaktna baza laptopa prekrivena je od ruba do ruba tipkovnicom načinjenom od sivih plastičnih tipki fine hrapave teksture. Hod tipki nešto je dublji nego što je bio slučaj na starom modelu, a općenito je dojam pri tipkanju vrlo dobar. Zgodno je što je na desnoj strani tipkovnice dodan još jedan stupac tipki, u koji je na vrhu smještena tipka za uključivanje računala (znatno tvrđa od ostalih tipki), a ispod nje su tipke za brzu navigaciju kroz dokument ili web-stranicu. Tipka za uključivanje računala, Caps Lock i Fn opremljene su bijelim LED-icama koje indiciraju jesu li aktivne njihove funkcije. Fn je moguće i zaključati, što je dobro za korisnike koji često koriste osnovne funkcije F tipki.

Središnji i gornji dio baze malko se svijaju pod jačim pritiskom, što se moglo i očekivati s obzirom na tanki plastični kostur laptopa. Asus u specifikacijama navodi da novi ZenBook zadovoljava vojni standard MIL-STD-810G za rad na velikoj visini (4.600 metara), padove (10 cm na četiri strane) i rad na visokim (32 do 48 °C) i niskim (-32 do -21 °C) temperaturama. Veliki široki touchpad zadovoljava standard MS Precision Touchpad, i u praksi radi izvrsno. Njegova glatka površina izrađena je od stakla, a ima integrirane tipke odlično definiranog taktilnog odziva i tvrdoće. Kao i na starijem ZenBooku, touchpad je dodatno oplemenjen sekundarnom funkcijom numeričke tipkovnice. Kada funkciju pritiskom na ikonu u gornjem desnom kutu touchpada aktiviramo, pojave se bijelo osvijetljeni znakovi. Novost u odnosu na stari model je to što u numeričkom modu touchpad i dalje može služiti za upravljanje kursorom na ekranu (uz slabiju preciznost).

Kompromisi na bokovima

Iako je baza uređaja još tanja nego ranije, na bokovima se i dalje nudi par većih portova - s lijeve strane je HDMI 2.0, a s desne USB 3.2 Gen1. Na lijevoj strani su još dva Thunderbolta 3 i LED-ica za indikaciju punjenja baterije, a s desne su dodatno čitač microSD kartica i LED-ica za indikaciju aktivnosti laptopa. Kao što vidimo, nema 3,5-milimetarskog konektora za spajanje slušalica koji je žrtva fokusiranja na tanko kućište. Veliki HDMI i USB nisu odabrani napamet - Asus je istraživanjem među korisnicima utvrdio da su upravo ti konektori većini korisnika najbitniji.

No, ako i dalje želite nastaviti koristiti svoje stare slušalice na ovom laptopu, Asus u sklopu dodatne opreme, osim 65-vat-nog jednodijelnog naponskog adaptera s USB priključkom, isporučuje i dva USB-C adaptera - za priključivanje slušalica i za priključivanje žične mrežne kartice. Adapter za slušalice, de facto mali DAC, temeljen je na čipu renomirane tvrtke ESS. Drugim riječima, nije ubačen samo reda radi, već se pazilo na kvalitetu implementacije. Asus nije odlučio pristup unutrašnjosti računala pojednostaviti - dio vijaka skriven je ispod gumenih nožica. U unutrašnjosti se skriva kompaktna 67-vatsatna baterija, a iznad nje matična ploča s procesorom Core i7-1065G7 i 16 GB LPDDR4 3200 memorije u dvokanalnom modu. 512-gigabajtni Samsungov SSD pristojnih performansi priključen je na ploču preko standardnog M.2 konektora. Baterija je u mjerenju s PCMarkovom simulacijom uredskog rada osigurala autonomiju od preko 9 sati, što je za ovakvu klasu laptopa pristojan rezultat. Za hlađenje 4-jezgrenog procesora, opremljenog najmoćnijom izvedbom Intelove Iris grafike brine se rashladni sustav s jednim ventilatorom. Asusova aplikacija MyAsus nudi dva profila za rad ventilatora - posve automatski (koji je korišten za testiranje) i drugi, fokusiran na minimiziranje buke.

Asus je s novim revizijama BIOS-a za ovaj uređaj povećao performanse rashladnog sustava na račun buke, kako Asus ZenBook 14 UX425JA-WB711Rbi performanse procesora i grafike bile više. Tu se moramo osvrnuti na funkcioniranje aplikacije MyAsus. Ona nudi mogućnost automatske nadogradnje drivera preko funkcije Live Update, no nama nije ponudila niti nadogradnju drivera, niti nadogradnju BIOS-a. Srećom, u susjednoj kartici sučelja pod imenom Driver & Tools postoji kompletna lista, kako drivera i softverskih alata, tako i BIOS-a, i to prema revizijama kako su vremenom stizale. Jedini je minus što sve to traži ručni download i instalaciju. BIOS se, recimo, ne nadograđuje iz Windowsa, već je potrebno preseliti datoteku na USB memoriju te iz BIOS-a pokrenuti alat za nadogradnju, baš kao što se radi na matičnim pločama kod stolnih računala.

rezultati testiranja HP Spectre x360 13 (2019) Asus ZenBook UX481FL Acer Swift 3 Asus ZenBook UX425JA Procesor Core i7-1065G7 (15 W) Core i7-10510U (15 W) Ryzen 5 4500U (15 W) Core i7-1065G7 (15 W) Cinebench R20 Multi-Core 1.357 1.291 1.976 1.433 Single-Core 414 411 457 428 PCMark 10 Extended Score 3.511 3.502 3.843 3.612 Essentials 8.595 8.448 8.742 8.921 Productivity 6.142 7.721 7.064 7.061 Digital Content Creation 3.571 2.776 4.410 3.385 Gaming 2.180 2.246 2.167 2.163 Baterija PCMark 10 Office 14:00 h 12:21 h 11:49 h 9:11 h

Pod opterećenjem svih jezgri takt isprva skače do 3,1 GHz, a potrošnja procesora do 35 W. To izaziva značajno zagrijavanje i temperatura procesora penje se do 97 °C. Nakon toga takt i potrošnja naglo pa-daju do razine od 2,4 GHz i 24 W, pa potom polagano do deklariranog TDP-a procesora (15 W), uz takt koji oscilira između 1,85 i 1,95 GHz. Slično je i s grafikom, koja nakon početnog skoka do maksimalnih 1,1 GHz pada na 750 do 800 MHz. Ukratko, performanse su prosječne za takav tip procesora, a buka koju istodobno proizvodi rashladni sustav nije previsoka - 42 dBA na daljini od pola metra od kućišta. Vršna temperatura tipkovnice u takvim uvjetima ne prelazi vrijednost od 40 °C, uz ambijentalnu temperaturu od 24 °C.

Novi Asusov ultratanki i lagani laptop u testiranju je ostavio dobar dojam. Neke stvari mogle su biti bolje odrađene, primjerice, tvornička kalibracija ekrana te intuitivnija nadogradnja BIOS-a. Ipak, s obzirom na cijenu ispod 10.000 kuna, uređaj se nameće kao odličan izbor za korisnike koji traže ultimativnu prenosivost kombiniranu s dobrim performansama u ovom cjenovnom segmentu.