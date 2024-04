Tijekom godina mobiteli su narasli do nekoć nezamislivih proporcija. Ekrani današnjih modela najčešće imaju dijagonalu od 6,5 do 7 inča, tako da je, sa svojih 5,92 inča, Zenfone 10 uistinu djelovao kompaktno. Ovogodišnji Zenfone 11 Ultra iz temelja je redizajniran te donosi drastično veći, 6,78-inčni zaslon, što već u startu znači da se on mnogo manje izdvaja iz gomile.