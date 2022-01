Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 850W - Tiha snaga

specifikacije Ukupna snaga 850 W Snaga po naponskim linijama +3,3 V - 25 A (100 W)

+5 V - 25 A (100 W)

+12 V I - 21 A

+12 V II - 21 A

+12 V III - 26 A

+12 V IV - 26 A

+12 V kombinirano 849,6 W Efikasnost 80PLUS Titanium - 94% pri 50% opterećenja Ventilator 135 mm Dužina 170 mm Broj PCIe / EPS konektora 4 / 2 Broj SATA / molex konektora 11 / 4 Jamstvo 3 + 2 godine (vidi tekst)

Grafičke kartice i procesori najviše klase troše i mnogo električne energije, pa napajanja snage preko 750 W više nisu u domeni pretjerivanja nego realne potrebe. Modeli Straight Power 11 Platinum namijenjeni su ovakvim konfiguracijama, a osim vrhunske efikasnosti, obećanja tihog rada, nude i posve modularne kabele. Ti kabeli dolaze uredno razdijeljeni u dva velika smotuljka fiksirana čičak trakom. Svi kabeli izvedeni su s vanjskim pokrovom od pletene plastične mrežice. Na kraju 12-voltnih kabela nema feritnih jezgri koje bi im smanjivale fleksibilnost, no na svim kabelima tamo gdje završava mrežica stavljene su plastične vezice, a povrh njih termo bužir. Drugim riječima, kabeli bi mogli biti fleksibilniji nego što jesu.

S napajanjem osim glavnog ATX kabela stižu dva 8-pinska EPS kabela (jedan cijeli, drugi u obliku 4+4), tri PCIe kabela s po četiri konektora (u formi x2, x1, x1), dva kabela s po dva SATA i dva molex konektora, jedan kabel s četiri SATA konektora i jedan s tri SATA konektora. U pakiranju je i adapter s molexa na floppy konektor, koji u današnje vrijeme doista nema smisla. Zapravo, nije nam jasno čemu uopće toliko molex konektora na napajanju, no s obzirom da je riječ o modularnim kabelima, a i SATA konektori su na zalasku, u konačnici nije ni mnogo bitno. S druge strane, zanimljivo je da PCIe kabel s dva konektora ima dosta neobičnu izvedbu u kojoj se dva kabela račvaju izravno iz konektora koji se priključuje na napajanje. Takav pristup još do sada nismo vidjeli.

Aktivan, no tih

Straight Power 11 Platinum serija sastoji se od modela snage 550, 650, 750, 850, 1.000 i 1.200 vata, a mi smo testirali 850-vatni. To je ujedno i najslabiji model s duljim, 170-milimetarskim kućištem, dok još slabiji imaju 160-milimetarsko. Izrada napajanja ostavlja dojam iznimne kvalitete. Povrh 135-milimetarskog Silent Wings 3 ventilatora postavljena je zaštitna ograda od paralelnih šipčica dok je stražnji dio napajanja perforiran rupicama. Dio s konektorom za gradsku mrežu i prekidačem za uključivanje je do punog lima kako bi zračna struja bila usmjerena preko bitnih komponenti.

Ventilator nema polupasivni način rada kao kod nekih drugih napajanja već se uvijek barem malo vrti. To je nedostatak u pogledu trajnosti ventilatora, no kad je riječ o buci, nema zapravo nikakve razlike. 135-milimetarski ventilator se vrti vrlo sporo, te počinje lagano ubrzavati tek kada opterećenje napajanja prijeđe 50%. U našem testu kod kojeg je napajanje iz utičnice "vuklo" do 659 W, nismo uspjeli uočiti razliku u buci ventilatora, ni subjektivno, ni instrumentom što je i razumljivo s obzirom da komponente koje troše toliko struje i same imaju poprilično hlađenje. Konkretno, koristili smo Intelov novi Core i9-12900K u kombinaciji s Gigabyteovom RTX-icom 3080 Ti.

Napajanje se odlično nosi s opterećenje, s minimalnim i neprimjetnim rastom brzine ventilatora i vrhunskom regulacijom 12-voltne linije. Stabilnost 3,3-voltne, a posebice 5-voltne linije bi mogla biti bolja. U skladu s imenom, Be Quietovo napajanje nudi 80 Plus Titanium razinu efikasnosti što će reći da odrađuje konverziju struje iz izmjeničnog u istosmjerni oblik uz efikasnost od 94% pri opterećenju od 50%. Podržani su standardni ErP i Energy Star 7.0 kao i C6 i C7 energetska stanja Intelovih procesora. Domaći ustupitelj ovog napajanja za napajanje osigurava tri godine jamstva, dok je dodatne dvije godine, do maksimalnih pet, moguće ostvariti izravno preko proizvođača čija se centrala nalazi u Njemačkoj.