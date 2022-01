Kao najbolji kandidat za to se, očekivano, nameću All-in-one sustavi vodenog hlađenja, koji su se tijekom godina pokazali kao omiljen izbor za hlađenje zagrijanih konfiguracija visokih performansi. Iako postoje i odlični zračni hladnjaci koji se mogu nositi i s najjačim Alder Lakeovima, velika prednost AIO sustava je to što nemaju problema s golemim hladnjacima naponskog modula koji krasi Z690 matične ploče visoke klase. Naime, svjestan visokih energetskih zahtjeva svojih najjačih procesora 12. generacije, Intel je proizvođačima matičnih ploča dao uputu da dodatno pojačaju naponske jedinice na svojim pločama. No, kada slijede tu uputu, kombinirano s potrebom proizvođača matičnih ploča da naprave 101 varijantu ploče temeljene na jednom te istom čipsetu, i da je jedan od glavnih diferencijatora upravo izvedba hlađenja prema receptu veće je bolje i skuplje, jasno je zašto veliki zračni hladnjaci mogu biti problematični.