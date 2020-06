BM-8000 - Metalni slušač govora

Specifikacije Tip Kondenzatorski mikrofon, membrana promjera 16 mm Usmjerenost Usmjereni (kardioidni) Raspon frekvencija 20 Hz – 20 kHz Vrsta priključka XLR (2,5 m XLR – 3,5 mm stereo) Napajanje Phantom 48 V ili plug-in power 4-5 V Dimenzije i masa 190 x 46 x 60 mm, 243 g Jamstvo Nije navedeno

S obzirom na to da se radi o “generičkom kineskom mikrofonu”, izrada modela BM-8000 prilično je dobra. Tijelo mikrofona izrađeno je od legure cinka te je satenastog finiša. Navedeno je da je mrežica napravljena od čelika, no i ostali dijelovi izrađeni su od čelika ili nekog drugog kromiranog metala ili legure.

Glava s kapsulom odvojena je od tijela, a na vratu nalazi se matica kojom se stegne metalni pop filter, prilagođen baš ovom mikrofonu. Pop filter prilično je malen, ali ispunjava svrhu.

Ništa od USB-a kod ovog mikrofona – tu je XLR konektor, koji kod kondenzatorskog mikrofona ovakve veličine služi za fantomsko napajanje od 48 V i prijenos analognog signala

Primjerak koji nam je poštar donio na sebi nosi oznaku BM-3000, a isto piše i na maloj naljepnici na kutiji, na kojoj je prikazan drugi mikrofon, iako ga na AliExpressu nećete naći pod tom oznakom, nego pod BM-8000. Šlampavo.

S ovim je mikrofonom isporučen i dugački XLR-na-3,5 mm kabel, a u specifikacijama u nekim oglasima navodi se da mu za rad treba 5 V. Time se sugerira da je to potencijalno dobar mikrofon za uštekavanje u mikrofonski ulaz zvučne kartice – plug-in power koji daju zvučne kartice trebao bi biti u rasponu od 3 do 5 V. Zapravo se u jednom oglasu navodi da ga možete spojiti u stolno računalo, ali da vam za prijenosnik treba fantomsko napajanje.

Mi smo imali suprotno iskustvo – na stolnom računalu visokofrekventni šum je očit, a na šest godina starom Toshibinom prijenosniku signal je prilično čist. Zašto je tome tako? Izmjerili smo napon koji daju zvučne kartice – ona u stolnom računalu daje mršavih 2,5 V, što očito nije dovoljno za normalan rad kapsule ovog mikrofona (nije specificirana veličina, ali čini se da se radi o membrani promjera 16 milimetara), a zvučna kartica u prijenosniku zdravih 4 V. Ujedno, moguće je da zvučna kartica u stolnom računalu ima lošije pojačalo.

Ne mora biti crni - ovaj je mikrofon dostupan u različitim bojama kućišta, a i pod različitim "markama"

Stoga, ako zvučna kartica ne daje dovoljno visok napon, ovaj mikrofon ili prekrižite kao opciju, ili planirajte kupnju zvučne kartice koja daje barem 4 V plug-in powera. Nažalost, ne možete unaprijed znati koji napon daje zvučna kartica, osim ako nije navedeno u specifikacijama.

Alternativno, možete nabaviti samostalno fantomsko napajanje od 48 V (iz Kine se mogu naručiti za dvadesetak dolara), ili mikrofon koristiti s miksetom. Mi smo ga koristili s digitalnim snimačem Zoom H6, koji može dati 12, 24 i 48 V, ovisno o izboru.

Netko bi zvuk koji ovaj mikrofon hvata mogao opisati kao topao i nedetaljan. Srednji i niži tonovi naglašeniji su, odnosno visoki tonovi potrebni za sibilantnost i otvorenost zvuka potisnuti su. U praksi to znači da bi ovaj mikrofon mogao odgovarati osobama koje oštro izgovaraju tonove c, s i z, no neće odgovarati glasovima koji nemaju mnogo visokih, reskih tonova u glasu, kao što je, recimo, glas našeg izvršnog urednika Petrica, kojeg imate prilike čuti na Bug TV-u. Naravno, ekvilizatorom donekle možete preoblikovati zvuk, no ako je doista potrebna izraženija ekvilizacija, bolje je odabrati drugi mikrofon.

Kod mikrofona je izražen efekt blizine pa se možete malo udaljiti kako biste smanjili dublje tonove, no, naravno, time će snimka u konačnici pokupiti više zvukova iz okoline. Deklariran je kao usmjeren, kardioidni, što bi značilo da ne bi trebao loviti previše zvuka sa stražnje strane.

U praksi to baš i nije tako – govorite li u njega bočno, gube se niski tonovi, a govorite li u njega sa stražnje strane, gube se visoki tonovi. Dakle, ne možete računati na usmjerenost ovog mikrofona, a ako imate kliketajuću mehaničku tipkovnicu, dosta će se čuti u snimci, ako ćete tipkati tijekom snimanja. Unatoč tome, ako ga se koristi s udaljenosti 12-15 cm, osim zvuka tipkovnice, jedva da je pokupio išta ambijentalnih zvukova, pa zapravo zvuk nije bilo ni potrebno denoiseati nakon snimanja. Osjetljiv je na dodire, stoga je dobro što se s njim isporučuje metalni shock mount.

Ruka poput ove dobro je rješenje za optimalno pozicioniranje mikrofona

Vrijedi li ovaj mikrofon uzeti u razmatranje? Rekli bismo da vrijedi, pod ovim uvjetima: da nemate glas s manjkom visokih, reskih tonova, da zvučna kartica može dati dovoljno visok napon ili imate miksetu radi fantomskog napajanja te da ga namjeravate koristiti na udaljenosti od oko 15 centimetara od usta i nećete tipkati po mehaničkoj tipkovnici za vrijeme snimanja.

Za reguliranje udaljenosti trebat će vam stalak s fleksibilnom rukom. Mikrofon se prodaje i u paketima s takvim stalkom, no u paketima sa stalkom prelazi iznos od 22 eura, što znači da je tada podložan carinjenju. Naravno, stalak se može kupiti i odvojeno.