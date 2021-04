Cellularlineovi brzi punjači za Samsungove i Appleove mobilne uređaje - Dva modela, dvije izvedbe

Jedan Cellularlineov USB-C punjač cilja na Samsungove uređaje, a drugi na Appleove, no mogu li se ipak smatrati univerzalnima?

U četiri Cellularlineove kutije na test su nam pristigla četiri punjača, no riječ je zapravo o dva modela punjača u izvedbama s i bez kabela. Jedan je model, snage 25 W, deklarativno namijenjen Samsungovim mobitelima, a kada ga se kupuje u paketu s kabelom, dobije se kabel s USB-C konektorom na obje strane. Drugi, snage 20 W, deklarativno je namijenjen Appleovim proizvodima (iPhone, iPad, iPod), a kada ga se kupi u paketu s kabelom, unutra će biti USB-C – Lightning kabel.

Tako izgleda unutrašnjost Cellularlineova punjača s podrškom za Samsung AFC – moderni punjači imaju mikrokontroler koji komunicira sa spojenim uređajem, kako bi se dogovorili za potrebni napon i struju

No, kao što će se vidjeti, oba se mogu iskoristiti za punjenje bilo kojeg mobitela ili tableta s USB-C konektorom, i to u mnogim slučajevima nekom od tehnika brzog punjenja, samo što se neki mobiteli uređaja možda neće moći puniti maksimalnom snagom. Kako bi se ti punjači ponašali s mobitelom ili tabletom s Micro-USB konektorom ne možemo reći, jer u trenutku testiranja nismo imali tvornički pripremljen USB-C – Micro USB kabel.

Za punjače se ne navode svi protokoli za brzo punjenje koje podržavaju, a u uputama piše samo koje napone podržavaju i koliko jaku struju mogu dati pri tim naponima.

Pomoću USB multimetra s funkcijom triggera za razne protokole brzog punjenja, utvrdili smo koje sve protokole podržavaju. Pomoću programabilnog elektroničkog opterećenja provjerili smo mogu li doista isporučiti deklariranu snagu, odnosno koliko veliko preopterećenje mogu izdržati, a pomoću osciloskopa provjerili smo ima li pretjeranih oscilacija u naponu.

Oba se punjača mogu utaknuti u EU utičnicu, a zapravo i u druge utičnice preko odgovarajućeg adaptera, jer u oba slučaja riječ je o switching napajanjima, koja rade na naponu od 100 do 240 V, dakle, praktički svugdje u svijetu. Punjači su pristigli u bijeloj boji, a model za Samsungove uređaje postoji i u crnoj izvedbi.

Cellularline Super Fast Charger PD 25W – Samsung

Kućište ovog punjača izrađeno je od relativno čvrste plastike. Bočna strana ima sjajni finiš, a gornja strana (s USB-C konektorom) i utikač, mat su površine.

Već smo spomenuli da (ostali) podržani protokoli za brzo punjenje nisu navedeni (istaknuti su samo PD u nazivu punjača te u specifikacijama Samsung APC), no pogledajmo koji se sve naponi i jakosti struje nude. Ovaj punjač pri, za USB standardnih, 5 V može dati 3 A, dakle, može isporučiti snagu do 15 W. Pri 9 V daje do 2,7 A, što iznosi 24,3 W, a pri 12 V daje 2,1 A, odnosno 25,2 W. Dalje su još navedeni varijabilni naponi, svojstveni za neke protokole brzog punjenja, tako da je minimalni napon koji ovaj punjač može dati zapravo 3,3 V kad se koristi PD 3.0 programmable power supply način rada.

Zanimljivo je da proizvođač u uputama (ne i na web-sajtu) navodi učinkovitost. Deklarirana učinkovitost pri prosječnom opterećenju ovog punjača je 82,48%, a pri slabom (10-postotnom) opterećenju, iznosi 71,99%. Kad je punjač samo uštekan u utičnicu, a da na njega ništa nije spojeno, troši 54 mW.

Nakon sat vremena isporučivanja električne energije snage 26,5 W, što je nešto više od deklariranih 25 W, punjač namijenjen Samsungovim uređajima prilično je topao na dodir; netko bi možda rekao i vruć, no nastavlja raditi bez problema

Korištenjem Samsungova protokola AFC, daje deklariranih 2,1 A pri 12 V, a pokušavanjem izvlačenja jače struje, napon počne padati, vjerojatno da se spojeni uređaj spriječi od povlačenja prevelike snage. U ostalim režimima rada, pri korištenju PD protokola, punjač je dopustio, ovisno o naponu, izvlačenje do 19-32% jače struje od deklarirane, a ako se pokuša izvući još više, onda se isključuje. Prisutna je i zaštita od kratkog spoja te pregrijavanja.

Dakle, može isporučiti deklariranu snagu bez pada napona, pa i nekoliko desetaka posto više od toga, ako je baš nužno. Oscilacije u naponu ne odskaču od tipičnih punjača ove vrste (praktički inherentna posljedica switching napajanja).

Cellularline Super Fast Charger PD 25W - Samsung Cellularline Super Fast Charger Kit PD 25W - USB-C to USB-C - Samsung Šifra proizvoda ACHSMUSBCPD25WK ACHSMKITC2CPD25WK Deklarirana kompatibilnost USB-C Samsung, optimalno za modele s 25 W fast chargingom Ulaz Europlug, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Izlaz USB-C 25 W: 5 V/3 A/15 W, 9 V / 2,7A /24,3 W, 12 V/ 2,1 A / 25,2 W, 3,3-5,9 V / 3A / 17,7 W, 3,3-11 V / 2,25 A / 24,75 W Kabel Nema USB-C - USB-C 100 cm Dimenzije i masa 50 x 26,9 x 86,5 mm, 65 g Podržani protokoli brzog punjenja (protokoli koji se mogu ispravno aktivirati USB testerom FNC88) QuickCharge 2.0 5 V, 9 V, 12 V QuickCharge 3.0 3,7 V - 11,8 V Huawei FCP Ne Huawei SCP Ne Samsung AFC 9 V, 12 V USB-C PD 3.0 5 V / 2,4 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,1 A USB-C PD 3.0 PPS 3,3 V - 5,9 V / 3 A, 3,3 - 11 V / 2,75 A Plus Isporučuje deklariranu snagu, podržava QuickCharge, iako to nije nigdje navedeno Minus Ne podržava Huaweijeve protokole brzog punjenja, sjajna površina je podložnija ogrebotinama Dojam Punjač koji će odgovarati velikom broju korisnika mobilnih uređaja s USB-C konektorom, a i za novije Appleove uređaje Cijena 189 kn 229 kn Jamstvo 2 godine Ustupio A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska, Elipso, Emmezeta, Chipoteka, Ronis

Cellularline USB-C Charger 20W – iPhone 8 or later

Kvaliteta izrade punjača za iUređaje slična je drugom testiranom modelu. Kućište i ovog punjača doima se čvrstim, s time da je sada cijela površina s mat finišem. Nešto je kompaktniji od modela za Samsungove mobitele.

Pri 5 V specifikacije električnih karakteristika izlaza ovog punjača identične su Cellularlineovom punjaču za Samsungove uređaje, dakle 3 A, što daje 15 W. Pri 9 V i 12 V punjač može isporučiti do 20 W snage, što znači da pri 9 V daje do 2,22 A, a pri 12 V do 1,67 A.

Samsungovo adaptivno punjenje nije podržano, tako da, ako imate Samsungov uređaj koji koristi baš taj protokol brzog punjenja, bolje je odabrati prethodni model – logično. USB-C tester iščitao je da punjač podržava uobičajene protokole QuickCharge 2 i 3, te više profila protokola Power Delivery. Power Delivery tu se podrazumijeva, s obzirom na to da se Appleovi uređaji od iPhonea 8 naovamo oslanjaju upravo na taj protokol brzog punjenja, no lijepo je vidjeti da punjač podržava i Qualcommov QuickCharge, iako taj podatak nigdje nismo uočili.

Spojen u strujnu utičnicu, a da u njega ništa nije spojeno, ovaj model troši tek 38 mW. Učinkovitost ovog punjača na papiru malo je viša od učinkovitosti punjača za Samsungove uređaje. Tako je pri prosječnom opterećenju učinkovitost 84,54%, a pri niskom (10-postotnom) 78,9%. Ipak, prema našim mjerenjima, učinkovitost im je praktički identična pri 5 V, ako se vuče snaga od 5 do 15 W, a pri 12 V punjač za Samsungove uređaje bio je zapravo malčice djelotvorniji – 2-4%.

I ovaj model isporučuje deklariranu snagu na svim naponima koje podržava, a prilikom korištenja protokola PD, može ga se natjerati i značajno preko toga – isključio se kada smo ga preopteretili 25-44% većom snagom, ovisno o naponu. I ovaj punjač ima zaštitu od kratkog spoja i pregrijavanja.

Cellularline USB-C Charger 20W - iPhone 8 or later Cellularline USB-C Charger Kit 20W - USB-C to Lightning - iPhone 8 or later Šifra proizvoda ACHIPHUSBCPD20WW ACHIPHKITC2LMFI20W Deklarirana kompatibilnost Svi Appleovi uređaji, optimalno za iPad i iPhone s podrškom za 20 W USB-C, idealno za iPhone 8 i novije, MagSafe, iPad 8. gen., iPad Pro 3. gen. i noviji modeli Ulaz Europlug, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Izlaz USB-C 20 W: 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2,22 A / 20 W, 12 V / 1,67 A / 20 W Kabel Nema USB-C - Lightning 100 cm Dimenzije i masa 40 x 26,5 x 82 mm, 48 g Podržani protokoli brzog punjenja (protokoli koji se mogu ispravno aktivirati USB testerom FNC88) QuickCharge 2.0 5 V, 9 V, 12 V QuickCharge 3.0 4 V - 12,2 V Huawei FCP 5 V, 9 V Huawei SCP Ne Samsung AFC Ne USB-C PD 3.0 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A USB-C PD 3.0 PPS Ne Plus Isporučuje deklariranu snagu, podržava i QuickCharge iako to nije nigdje navedeno, kompaktnije dimenzije od jačeg brata Minus Kabel košta koliko i sam punjač ako se kupuje u paketu, podržava manje protokola za brzo punjenje (jer je namijenjen Appleovim uređajima) Dojam Iako je zamišljen kao zamjena za Appleove punjače, dobro će se snaći i pri punjenju uređaja drugih marki, no nije optimalan za vlasnike novijih Huaweijevih mobitela ni Samsungovih koji traže AFC Cijena 149 kn 299 kn Jamstvo 2 godine Ustupio A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska, Elipso, Emmezeta, Chipoteka, Ronis

Koji odabrati?

Odabrati model za Samsung ili Apple? Model namijenjen Samsungovim uređajima podržava i Samsungov APC protokol, iako bi tehnički gledano, taj protokol trebao biti kompatibilan s Qualcommovim QuickChargeom 2.0.

Zanimljivo je da Cellularlineovi punjači u marketinškim materijalima ne otkrivaju puni raspon svojih mogućnosti – u praksi, dobit ćete više no što možete pretpostaviti. Oba ispunjavaju ili premašuju deklarirane specifikacije pa će biti dobri i za punjenje manjom snagom, ali i za brzo punjenje mobilnih uređaja koji podržavaju QuickCharge 2.0 ili 3.0, te Power Delivery. To uključuje i Appleove uređaje.