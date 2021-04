Trust GXT 252 Emita Plus i GXT 256 Exxo - Povoljni hvatači milozvučnih glasova

Kupiti bilo što osim malenih mikrofona na žici ili headseta za kućno snimanje glasa, donedavno je bilo rezervirano samo za one koji od toga žive. Dobri su mikrofoni redovito bili skupi, pogotovo kada smo u računicu stavili i ostalu opremu, poput nosača, pop-filtera i shock mountova. Danas je situacija drugačija te se solidan i kvalitetno opremljen mikrofon može nabaviti za iznenađujuće razumnu cijenu.

Već smo pisali o povoljnim izborima, poput Rodeova mikrofona NT-USB Mini ili White Sharkova Zonisa, a sada je red došao na dva Trustova modela, koji nude mnogo za malo. Mikrofoni Trust GXT 252 Emita Plus i GXT 256 Exxo imaju sličnu cijenu te ciljaju na sličnu publiku. Oba modela namijenjena su korisnicima koji u jednom paketu žele – sve.

Trust GXT 252 Emita Plus

Specifikacije Tip Kondenzatorski USB mikrofon Usmjerenost Kardioidna ADC 16 bit/48 kHz Frekvencijski raspon 18 Hz – 21 kHz Jamstvo 2 godine

GXT 252 Emita stiže u jednom od najbogatijih paketa koji se mogu pronaći, a sve za prilično povoljnu cijenu, s obzirom na to što se u njemu nalazi

Jeftiniji član Trustova dvojca jest model GXT 252 Emita Plus. Za cijenu od 749 kuna, taj mikrofon nudi sve što bi prosječan korisnik mogao zatrebati. U paketu se, osim mikrofona, nalaze mehanički nosač (boom arm), stolni nosač u obliku tronošca, shock mount, pop-filter s dvostrukom najlonskom membranom te spužvasti filter (windscreen) za sam mikrofon.

Mikrofon već na prvi pogled ostavlja dobar dojam, iako je sasvim jednostavan. Na njemu se ne nalaze nikakve kontrole, tek utor za USB kabel kojim ga povezujemo s računalom, i mala iscrtana ikonica koja otkriva u koju stranu mikrofona valja govoriti. Mikrofon ima kardioidnu usmjerenost pa nije sasvim svejedno kako stoji u nosaču – morate govoriti što direktnije u kapsulu. Ipak, jednom kad ga namjestimo, podjednako dobro hvata zvuk, nalazio se ispred nas ili sa strane, što je dobra vijest za one koji ga planiraju koristiti za radnim stolom, jer ga je moguće, bez gubitka kvalitete zvuka, skloniti kako ne bi smetao. Glas snimljen tim mikrofonom zvuči vrlo ugodno. Prirodan je i topao, no povedite računa o tome da je kapsula mikrofona prilično osjetljiva pa može ubrati pozadinske šumove, vibracije i lupkanja po stolu. Pop-filter i spužvica učinkovito neutraliziraju plozive, iako na ovom mikrofonu nisu suviše izraženi ni kad filtere ne koristimo.

Stolni nosač modela Emita pristojne je kvalitete, kompaktan i lako prenosiv, što ga čini odličnim dodatkom za one koji mikrofon planiraju koristiti na poslovnom putu

Vibracije i lupkanja primjećuju se (i) kad Emita stoji na priloženom boom armu. Naime, taj nosač nije osobito kvalitetan. Načinjen je od vrlo tankog metala, s malim brojem gumenih dijelova koji bi ublažili vibracije. Usprkos činjenici da se mikrofon na boom arm postavlja uz pomoć pristojnog shock mounta, na snimljenom glasu može se primijetiti metalna jeka. Teško je procijeniti odakle dolazi; možda glas uzrokuje vibriranje opruga, no jasno je da je za nju kriv nosač, zato što se ona ne pojavljuje kad mikrofon postavimo na stolni stalak, također priložen u paketu. Osim toga, stalak djeluje labavo, i nismo uvjereni kako vremenom njegova stabilnost neće popustiti. No ima on i jednu vrlinu – kabel je tvornički proveden kroz njegovu unutrašnjost, što pridonosi urednosti na stolu.

Za razliku od boom arma, stolni stalak dobre je kvalitete. Razmjerno je masivan, s obzirom na svoju veličinu, a njegove tri nožice stabilno se mogu postaviti na svaku podlogu. One su obložene gumama te donekle utišavaju vibracije sa stola. Na tom se stalku nalazi prilagodivi nosač za sam mikrofon, solidne, ne i odlične kvalitete, no svoj posao radi dobro.

Performanse mikrofona Trust GXT 252 Emita Plus dobre su, a vrijednost njegova bogatog paketa umanjuje ispodprosječni mehanički nosač. S time na umu, kao nešto bolji izbor nameće se model GXT 252 Emita, koji stiže s klasičnim fiksnim stolnim nosačem i stoji koju kunu manje, a ako baš želite boom arm, radije kupite neki kvalitetniji.

Uzorci

Trust GXT 252 Emita Plus Dobra kvaliteta snimljena zvuka

Bogata dodatna oprema

Cijena Priloženi boom arm loše je kvalitete i odzvanja Peformanse 7 Izrada 5 Oprema 9 Isplativost 9 UKUPNI DOJAM 7

Trust GXT 256 Exxo

Specifikacije Tip Kondenzatorski USB mikrofon Usmjerenost Kardioidna ADC 16 bit/48 kHz Frekvencijski raspon 30 Hz – 18 kHz Jamstvo 2 godine

Iako sadržajno siromašniji od Emitina, paket u kojem stiže GXT 256 Exxo također je privlačan, a uključuje stolni nosač, shock mount i spužvasti filter

Za razliku od Emite, Trustov mikrofon GXT 256 Exxo siromašniji je dodatnom opremom, ali bogatiji značajkama. Za cijenu od 869 kuna u paketu, uz mikrofon, dobivate masivni i čvrsti stolni stalak, bolji shock mount i spužvu (windscreen). Mikrofon ima i ugrađeni 3,5-milimetarski konektor, koji ćete moći koristiti za izravni monitoring (slušanje zvuka koji hvata kapsula mikrofona), kao i za slušanje zvukova koji dolaze s vašeg računala. Odličan je to dodatak za one koji u svakom trenutku žele znati točno kako zvuče kada govore, i što točno njihovi sugovornici čuju.

Tijelo mikrofona Exxo nešto je veće od onog na jeftinijem modelu. Na njemu se nalaze dva kotačića za analogno podešavanje glasnoće mikrofona i glasnoće zvuka u slušalicama te tipka za utišavanje mikrofona, na kojoj se nalazi i koristan indikator aktivnosti, koji treperi kad je mikrofon isključen. I ovaj je mikrofon kardioidno usmjeren te se podjednako dobro ponaša kada u njega govorimo izravno, i kada stoji sa strane, dok god se radi o razumnom kutu i udaljenosti. Glas koji hvata ovaj mikrofon ugodan je i topao, a kada se malo poigramo gainom, solidno izolira pozadinske šumove.

Model Exxo ima ugrađen sustav za monitoring, zvučnu karticu i kotačiće za analogno podešavanje glasnoće mikrofona i zvuka u slušalicama

Stolni nosač ovog mikrofona masivan je. Na donjoj strani njegove baze nalazi se spužvasti prsten koji upija vibracije, no voljeli bismo da se na spojevima njegovih dijelova nalaze i gumene pločice istih funkcija. Ipak, uparen sa solidnim shock mountom, ovaj nosač prilično dobro izolira tapkanje po stolu, no prenosi struganja. Doduše, to je očekivano – ipak se radi o stolnom nosaču – i ne smeta prilikom redovnog korištenja.

Uzorci

Trust GXT 256 Exxo mnogo je bolji odabir od svog jeftinijeg brata, iako s njim dolazi manje dodatne opreme. Njegov nosač je bolji, a i zvuk koji hvata, za nijansu je ugodniji. Dodatak zvučne kartice i sustava za monitoring vrlo su korisni, što i čitav paket čini odlično izbalansiranim. Ako birate između ova dva mikrofona, Exxo je apsolutni pobjednik.