Corsair iCUE H115i Elite Cappelix - Vodenjača za ljubitelje RGB-a

specifikacije - corsair icue h115i elite cappelix Podržane platforme Intel LGA-1150

Intel LGA-1151

Intel LGA-1155

Intel LGA-1156

Intel LGA-1366

Intel LGA-1200

Intel LGA-2011

Intel LGA-2011-3

LGA-2066

AMD Socket AM2/AM2+

AMD Socket AM3/AM3+

AMD Socket AM4

AMD Socket FM1/FM2/FM2+

AMD Socket TR4/TRX4 Dimenzije radijatora 322 × 137 × 52 mm - s ugrađenim ventilatorima Duljina crijeva 400 mm Specifikacije pumpe 2.250-2.800 rpm Ventilatori 2 × 140 mm ML PRO RGB, do 1.800 rpm Jamstvo 5 godina

Corsair u svojoj ponudi ima popriličan broj različitih vodenih hlađenja koja se uglavnom razlikuju po razini RGB osvjetljenja. U ovom smislu najopremljenija do sad bila je serija RGB Platinum, gdje su individualno programibilnim LED-icama bili opremljeni kako vodeni blok, tako i priloženi ventilatori. Nova serija Elite Cappelix diže to osvjetljenje na novu razinu. Prvo i osnovno, tu su te famozne LED-ice Cappelix, koje na biranim proizvodima rabi isključivo Corsair. Kao što smo objasnili u našoj recenziji Corsairovih memorijskih modula Dominator Platinum RGB, do sada jedinog Corsairovog proizvoda opremljenog LED-icama Cappelix, ovakve LED-ice do 60% su svjetlije, 60% učinkovitije i trebaju 40% manje energije u odnosu na klasične RGB LED-ice, no vjerojatno najimpresivnije su njihove dimenzije. Na površinu na koju je moguće ugraditi četiri klasične LED-ice, moguće je ugraditi čak stotinu Capellix LED-ica.

Osim novih LED-ica i općenito redizajniranog vanjskog izgleda vodenog bloka, novi sustav hlađenja može se pohvaliti još jednim dodatkom – kontrolerom iCUE Commander Core koji podržava spajanje do šest Corsairovih RGB ventilatora. U novoj seriji hlađenja nalaze se tri modela – s 240, 280 i 360-milimetarskim radijatorom. Samim time, na kontroler će u osnovnoj varijanti biti priključena dva ili tri ventilatora, dok je ostale po želji moguće dokupiti i njima dodatno rashladiti i ukrasiti kućište.

Novi sustavi hlađenja kompatibilni su svim novijim CPU platformama, uključujući i AMD-ov Threadripper. Tu treba naglasiti da ovo hlađenje u pakiranju ima poseban kit za montažu na ovaj AMD-ov procesor jer onaj koji dolazi s Threadripperom s njime nije kompatibilan. Corsair se u naime za proizvodnju hlađenja ne oslanja na sveprisutni Asetek već na tvrtku CoolIT, pa otuda i nestandardni način montaže hlađenja. Tako primjerice mehanizam za montažu na Socket AM4 procesore koristi onaj standardni plastični okvir koji je već montiran na ploču.

Vodeni blok ima oblik pravokutnika s malo potkresanim kutovima. Na gornjoj se strani nalazi ploča od pleksiglasa ukrašena Corsairovim logom, pričvršćena na tijelo bloka s četiri vijka s hex glavom. Corsair u pakiranju isporučuje i varijantu ploče s invertiranom shemom boja – mnogo je veća površina prozirna tako da se LED-ice bolje vide. Također je moguće zarotirati masku za 90 stupnjeva u slučaju da morate zarotirati blok tako su crijeva s gornje strane, a i dalje želite da je Corsairov logo dobro orijentiran. Naravno, u pakiranju i prikladni imbus ključ za montažu alternativne ploče. Unutar bloka se nalazi pumpa koja prema Corsairovu generira protok od maksimalno 0,82 l/min, istovremeno generirajući buku nižu od 20 dBA. Brzinu pumpe je moguće kontrolirati softverski, no ponuđene su samo tri predefinirane razine – Quiet (2.300 rpm), Balanced (2.450 rpm) i Extreme (2.650 rpm).

Usprkos tome što Corsair tvrdi, pumpa nije baš tiha. Frekvencija zvuka je dosta visoka i uočljiva u odnosu na šum ventilatora. Naravno, pitanje je koliko ste osjetljivi na buku i koliko su bučne ostale komponente u vašoj konfiguraciji, uključujući i ventilatore sâmog AIO sustava, no ljubitelji niske razine buke poželjet će držati pumpu na razini Quiet kada je najmanje nametljiva. Naravno, postavlja se pitanje koliko izmjene brzine pumpe utječu na performanse hlađenja. Pa zapravo, nema nekakvih golemih razlika, zasigurno zbog toga što je i razlika u brzini u različitim modovima malena. Baza bloka načinjena je od bakra i solidno završno obrađena. Ima tvornički nanesenu termalnu pastu koja se u praksi pokazala odlično – ponešto je bolja od referentne Noctua NT-H2 koju trenutno koristimo.

Blok na jednoj strani ima postavljena crijeva pomoću pokretnih zglobova što olakšava instalaciju. Crijeva su klasična – opletena s crnom gustom tkaninom, a dovoljno su duga da ne stvaraju probleme prilikom pozicioniranja radijatora. Iz bloka osim crijeva izlaze još dva kabela, no tu je Corsair pazio na optimizaciju, pa je samo jedan kabel deblji dočim je drugi iznimno tanak. Riječ je naime o kabelu koji se spaja na konektor za CPU ventilator na matičnu ploču, a koji u ovom slučaju ima samo jednu žicu da ploča ne bi gnjavila da procesor nije hlađen. Deblji kabel završava s nestandardnim četvrtastim konektorom s hrpom kontakata, a njega treba priključiti na iCUE Commander Core – priloženi kontroler. Ideja je da kontroler smjestimo odnosno sakrijemo negdje iza nosača matične ploče, a za što su priloženi i jastučići s obostrano ljepljivim stranicama.

Kao što smo već spomenuli, kontroler ima šest portova za spajanje Corsairovih RGB ventilatora, no po potrebi je moguće spojiti i drugačije obične ventilatore jer su konektori za ventilatore klasični – 4-pinski PWM. Kontroler se potom spaja na SATA napajanje i preko internog USB 2.0 porta na matičnu ploču.

Radijator modela H115i ima dimenzije 322 × 137 × 27 mm i crne je boje, a na dužim bočnim stranicama ukrašen je s Corsairovim logom. Ventilatori koje Corsair isporučuje s ovim hlađenjem jednaki su kao kod starijeg modela RGB Platinum. Riječ je o seriji ML PRO RGB s tim da ova slova u nazivu imaju i konkretno značenje – Magnetic Levitation. Riječ je o najboljim, pa time i najskupljim Corsairovim ventilatorima koji rabe osovinu s tehnologijom magnetske levitacije. Pri maksimalnoj brzini od 1.800 rpm (prema očitanju Corsairovog softvera, deklarirana maksimalna brzina je zapravo 2.000 rpm), 140-milimetarski ventilatori osiguravaju protok zraka od 97 CFM i statički tlak od 3 mm H 2 O. Ventilatori imaju klasični 4-pinski PWM konektor i Corsairov RGB konektor za konfiguraciju osvjetljenja. Rotor i lopatice ventilatora načinjeni su od mliječno-bijele plastike, a LED-ice su ugrađene na osovinu na kojoj leži rotor. Samim time osvjetljenje se širi iz središnjeg dijela ventilatora. PWM kontroler u ventilatoru podržava isključivanje motora kada PWM signala nema, a što je predviđeno i u kontrolnom softveru iCUE.

Upravo je taj softver jedan od jačih razloga zašto bi ljubitelj RGB osvjetljenja kupio ovo Corsairovo hlađenje, a ne neko drugo. Corsair je sustav upravljanja LED-icama doveo na iznimno visoku razinu – mnogo višu nego što je to slučaj kod bilo kojeg drugog proizvođača. Sa svakom je LED-icom – blok ih ima 22 tipa Cappelix, a svaki ventilator po osam običnih – moguće upravljati odvojeno i efekte slagati u slojeve. Jedan primjer naprednije konfiguracije možete vidjeti u priloženom video prilogu, gdje je osvjetljenje AIO sustava kombinirano s Corsairovim modulima Vengeance Pro RGB. Zanimljivo je da iCUE podržava i upravljanje osvjetljenjem na kompatibilnim matičnim pločama – primjerice Asusovim, što je još jedan golemi plus.

Po pitanju upravljanja performansama hladnjaka, na raspolaganju imamo četiri tvornička profila, a možemo slagati i svoje vlastite profile, no koji djeluju isključivo na ventilatore. Ljubitelji tihog rada možemo preporučiti profil Zero RPM koji će dok je procesor pod niskim opterećenjem potpuno isključiti ventilatore. Problem je što tada ventilatori više ne izgledaju jednako atraktivno, pa odaberite profil Quiet ako vam to smeta. Profil Balanced je ponešto glasniji u odnosu na Quiet, a profil Extreme je najbučniji. Napredniji odnosno zahtjevniji korisnici će vjerojatno posegnuti za ručnim podešavanjem ventilatora, a tu opcija ne manjka. Možemo odabrati fiksan broj okretaja, fiksnu snagu PWM signala (dakle postotnu brzinu ventilatora) ili pak složiti vlastitu krivulju brzine zavisno o temperaturi. Temperaturu koja će se koristiti kao referenca možemo odabrati sâmi. Softver se tvornički oslanja na temperaturu fluida unutar hlađenja, a kod ručnog podešavanja ventilatora možemo birati praktički sve sistemske temperature – procesora, grafičke kartice, memorijskih modula ako imamo module sa senzorima, te različitih senzora s matične ploče.

Još jedan koristan i neuobičajen dodatak je podešavanje notifikacija odnosno akcija koja će iCUE poduzeti u slučaju dosezanja određene temperature rashladne tekućine. Prva akcija je podešavanje brzine ventilatora na 100%. Druga dostupna akcija je promjena boja LED-ica u crvenu boju (može se i promijeniti). Treća opcija je pokretanje određene datoteke, a četvrta je isključivanje računala nakon određenog broja sekundi. Valja napomenuti da je moguće raditi i vlastite kombinacije notifikacija. Ono što tu svakako nedostaje je mogućnost odabira temperature koja će poslužiti kao uvjet za pokretanje neke akcije.

Corsair iCUE H115i Elite Cappelix isprobali smo u kombinaciji s Ryzenom 9 3950X na tvorničkim postavkama, te kada je overklokiran na 4,2 GHz uz potrošnju od 184 W. Za testiranje je korišten Asusova ploča ROG Crosshair VIII Hero, temeljena na čipsetu X570. Kao referenca za usporedbu tu je nešto stariji AIO sustav NZXT Kraken X52 na čiji smo 240-milimetarski radijator fiksirali dva ventilatora Noctua NF-A12x25 PWM maksimalne brzine 2.000 rpm. Pri testiranju smo na oba hladnjaka ručno podesili brzine ventilatora na 50 i 100%, dočim je brzina pumpe ostala na profilu Balanced. Opterećenje je generirano alatom OCCT u Small Data režimu rada, no bez forsiranja AVX instrukcija. To je prema našem iskustvu ponešto više opterećenje od onog koje generiraju aplikacije za 3D renderiranje. Ako procesor ne podvrgavate ovakvim opterećenjima, zagrijavanje će biti osjetno manje. Temperature smo bilježili aplikacijom HWInfo, zabilježivši temperaturu, potrošnju procesora i prosječan radni takt svih jezgri nakon 15-minutnog zagrijavanja OCCT-om.

Kraken X52 + Noctua Corsair iCUE H115i Elite Cappelix Standard OC Standard OC 100% FAN OCCT Small Data SSE Tdie temperatura* 61,2 °C 77,6 °C 63,4 °C 79,8 °C Radni takt 3,858 GHz 4,2 GHz 3,858 GHz 4,2 GHz CPU Package Power 133 W 184 W 133 W 184 W Buka* 42 dBA 42 dBA 52 dBA 52 dBA Brzina ventilatora 2.000 rpm 2.000 rpm 1.800 rpm 1.800 rpm 50% FAN OCCT Small Data SSE Tdie temperatura* 68,1 °C 85,4 °C 67,3 °C 84,8 °C Radni takt 3,827 GHz 4,2 GHz 3,827 GHz 4,2 GHz CPU Package Power 133 W 184 W 133 W 184 W Buka* 37,5 dBA 37,5 dBA 40 dB 40 dB Brzina ventilatora 1.000 rpm 1.000 rpm 1.000 rpm 1.000 rpm

*manje je bolje, **testirano na Ryzen 9 3950X

Pri brzini ventilatora od 100% Corsairov sustav ima lošije performanse nego referentni Kraken. Razlika je par stupnjeva, no postoji. Velika razlika očituje se i u pogledu buke – Noctuini su ventilatori daleko tiši od Corsairovih. To dijelom treba pripisati i činjenici da se Corsairovi 140-milimetarski ventilatori zapravo jako brzo vrte s obzirom na promjer. Primjerice, brzina Noctuinih ventilatora jednakog promjera i namjene ide do 1.500 rpm.

Smanjivanjem PWM signala na 50% ventilatori na oba sustava padaju na jednaku brzinu od 1.000 rpm. Naš referentni sustav je i dalje tiši, no razlika sada nije toliko velika kao pri maksimalnoj brzini. Začudo, u ovom režimu rada Corsairov sustav bilježi nešto bolje rezultate u odnosu na Kraken. Valja naglasiti da Corsairov profil Quiet nudi vrlo slične radne značajke kao ručno podešavanje brzine ventilatora na 50%. Na standardnim postavkama procesora pod opterećenjem brzina ventilatora je 1.100 rpm, a prilikom overklokiranja 1.150 rpm. To je i dalje dovoljno da sistem ostane sasvim stabilan.

Novo Corsairovo vodeno hlađenje iCUE H115i Elite Cappelix impresionira svojim izgledom, ali i dobrim performansama. Za ljubitelje RGB osvjetljenja koji su zapravo i primarni kupci ovakvog hlađenja, veliki plus u odnosu na konkurentska rješenja predstavlja Corsairov softver iCUE koji iznimno moćnu kontrolu LED-ica. Posebno je zanimljivo što softver može upravljati osvjetljenjem i na nekim matičnim pločama čime manje napredna rješenja sâmih proizvođača matičnih ploča gube smisao. Dodatni plus je i uključivanje kontrolera za Corsairove RGB ventilatore što olakšava naknadno proširivanje sustava. Ako zanemarimo cijenu koja je sukladno mogućnostima ovog AIO sustava dosta visoka, kao najveći minus bilježimo glasnu pumpu. Da, ventilatori su također dosta glasni u višim režimima rada, no finom regulacijom moguće ovaj problem minimizirati ili posve anulirati nauštrb nešto viših temperatura procesora.