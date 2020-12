AMD Ryzen Threadripper 3960X - Najjeftiniji Threadripper

specifikacije - amd threadripper 3960x Broj jezgri / threadova 24 / 48 Radni takt (temeljni / Boost) 3,8 / 4,5 GHz Cache L1 - 1,5 MB

L2 - 12 MB

L3 - 128 MB TDP 280 W Ležište sTRX4

Threadripper 3960X, sukladno oznaci, popunjava prazninu između “običnog” Ryzena 9 3950X i Ryzena Threadripper 3970X. Prvi ima 16 jezgara i ugrađuje se u Socket AM4 ploče, a drugi je namijenjen Socketu TRX4 i ima dvostruko više jezgri. 3960X je na pola puta – koristi TRX4, no ima 24 jezgre te sve dodatne ljepote koje nude Threadripperi – četverokanalni memorijski kontroler, znatno jači PCIe 4.0 kontroler sa 64 kanala, kao i samu platformu temeljenu na čipsetu TRX40. Naravno, tu je i značajno veća potrošnja u odnosu na Socket AM4 procesor. TDP modela 3960X deklariran je na 280 W, baš kao i kod ostalih Threadrippera.

Naravno, sad je situacija s ponudom dodatno komplicirana jer za Socket AM4 postoje i Ryzeni 5. generacije, koji donose golem skok performansama na račun bolje arhitekture i višeg prosječnog takta. Ipak, razliku od 8 jezgri u odnosu na novi Ryzen 9 5950X teško je nadomjestiti boljim IPC-om i nešto višim taktom, tako da TR 3960X i dalje drži svoje mjesto u AMD-ovoj ponudi, barem dok se ne pojavi njegov nasljednik s arhitekturom Zen 3.

32-jezgreni Threadripper sastoji se od četiri 8-jezgrene 7-nanometarske CPU pločice i 12-nanometarske IO pločice koja u sebi objedinjuje kontrolere i povezuje pločice na kojima su CPU jezgre. Sukladno tome, na 24-jezgrenom modelu su po dvije jezgre isključene na svakoj od CPU pločica, no zanimljivo je da procesor i dalje raspolaže jednakom količinom L3 cachea kao i jači procesor – 128 MB. Kad je riječ o taktovima, vršna vrijednost jednaka je kao kod jačeg modela, 4,5 GHz, no osnovni takt je nešto viši – 3,8 umjesto 3,7 GHz.

3960X isprobali smo na jednakoj matičnoj ploči kao i sve ostale Threadrippere, Asusovoj Prime TRX40-Pro, zajedno s Gigabyteovim GeForceom RTX 2070 Super OC i 32 GB G.SKILL-ove 3.600-megahercne memorije. Za hlađenje je korišteno NZXT-jevo AIO vodeno hlađenje Kraken X52 s 240-milimetarskim radijatorom i parom Noctuinih ventilatora. Usporedili smo ga s našim referentnim Ryzenom 9 3950X, ali i novim Ryzen 9 5950X.

Ryzen 9 3950X Ryzen 9 5950X Threadripper 3960X Cinebench R20 nT 9.101 10.166 13.804 1T 523 635 516 Corona 1.3 Renderer Corona Benchmark 57 s 48 s 42 s Blender Benchmark bmw27 90 s 94 s 58 s pavillion_barcelona 277 s 247 s 183 s V-ray CPU 26.193 ksamples 30.031 ksamples 38.224 ksamples Handbrake H.264 173 fps 203 fps 161 fps H.265 64,5 fps 77 fps 57 fps Puget Photoshop test Extended Score 1003 1.202 980 General Score 96,7 110 97,9 Filter Score 99,2 116,5 92,1 Photomerge Score 104,3 133 102,3 Puget Premiere Bench Overall Standard Score 760 764 975 Standard Live Playback Score 71,3 72,1 76,8 Standard Export Score 80,7 80,7 124 Puget DaVinci Resolve Benchmark Fusion 1.912 2.286 1.960 4K 997 1.041 1.167

Kao što se moglo pretpostaviti, 24-jezgreni procesor lako dominira nad 16-jezgrenim, kad su u pitanju aplikacije koje znaju iskoristiti toliki broj jezgara. To su uglavnom aplikacije za 3D modeliranje i renderiranje, obradu videa i zvuka. Rast performansi varira od aplikacije do aplikacije, pa tako, primjerice, u Blenderu vidimo izvrsno skaliranje, a u DaVinci Resolveu znatno je manje. U nekim aplikacijama znatno jeftiniji Socket AM4 procesori bilježe bolje performanse. Photoshop zna iskoristiti više jezgara, no 16 komada mu je sasvim dovoljno. Isto vrijedi i za popularni Handbrake, nezavisno o tome koristi li se H.265 ili H.264 algoritam za enkodiranje. Igre nismo testirali, no tu bi bio jednak odnos snaga kao u Photoshopu. Threadrippere AMD ionako ne promovira kao procesore za igrače.

Potrošnja i zagrijavanje na sličnoj su razini kao kod 32-jezgrenog modela 3970X, što znači da procesor pod punim opterećenjem vuče iz Socketa TRX4 nešto manje od 280 W, a istodobno se zagrijava do 84 stupnja, uz prosječni takt od 4,1 GHz. To ne ostavlja baš mnogo prostora za overklokiranje, osim ako procesor nije hlađen ekstremno moćnim hlađenjem. Ipak, čak i s ovim našim “normalnim” AIO vodenim hlađenjem, izvukli smo iz procesora 4,3 GHz, no po cijeni temperatura debelo iznad 90 stupnjeva. 5-postotni rast performansi tako nešto jednostavno ne opravdava. Za 3960X potrebno je izdvojiti nešto manje od 11.500 kuna, što je manje-više na pola puta između cijena Ryzena 9 3950X i Threadrippera 3970X. Zanimljivo je da je Intelov najmoćniji HEDT procesor (HEDT - High End DeskTop), 18-jezgreni Core i9-9980XE, danas znatno jeftiniji, s cijenom od oko 1.000 eura na njemačkom tržištu (kod nas ga nitko ni ne drži). S obzirom na viđeno, ali i u odosu na ostatak ponude na tržištu, možemo zaključiti da se TR 3960X nameće kao odličan izbor u svoj cjenovom razredu, pod uvjetom da želite visoke performanse u aplikacijama koje znaju opteretiti njegove 24 fizičke, odnosno, 48 logičkih jezgara.



Ako pak želite balansiranije performanse u različitim aplikacijama i, posebice, igrama, te možete zažmiriti na slabiji PCIe i memorijski kontroler, najjači Socket AM4 Ryzen, 16-jezgreni 5950X, nameće se kao bolji izbor.