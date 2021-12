Corsair iCUE H150i Elite LCD - Atraktivno i moćno vodeno hlađenje s podrškom za Alder Lake

specifikacije Podržani procesori Intel LGA-1150

Intel LGA-1151

Intel LGA-1155

Intel LGA-1156

Intel LGA-1366

Intel LGA-1200

Intel LGA-1700

Intel LGA-2011

Intel LGA-2011-3

LGA-2066

AMD Socket AM2/AM2+

AMD Socket AM3/AM3+

AMD Socket AM4

AMD Socket FM1/FM2/FM2+

AMD Socket TR4/TRX4 Dimenzije radijatora 397 × 120 × 52 mm - s ugrađenim ventilatorima Duljina crijeva 400 mm Specifikacije pumpe 2.250-2.800 rpm Ventilatori 3 × ML120 RGB Elite, do 2.000 rpm Jamstvo 5 godina

Nova serija hlađenja predstavlja nadogradnju starije serije iCUE Elite Capellix, a koju smo također imali prilike isprobati u najmoćnijoj 360-milimetarskoj izvedbi. Dizajn vodenog bloka, radijatora, crijeva ostao je jednak kao prije, a novost su nova maska vodenog bloka koja sada ima ugrađen kružni LCD ekran obrubljen prstenom s RGB ledicama te novi ventilatori ML120 RGB Elite.

Na račun ove nadogradnje Corsair je značajno povisio cijenu cijelog sustava, pa je tako preporučena cijena modela Capellix na službenoj web trgovini 190 dolara dok novi Elite LCD košta čak 290 dolara. Corsair također nudi postojećim vlasnicima sustava Capellix opciju nadogradnje na novi pokrov bloka za što je potrebno izdvojiti 100 dolara – točno onoliko kolika je razlika u cijeni dva kompletna sustava.

Komplet hlađenja sastoji se od 360-milimetarskog radijatora spojenog na vodeni blok s bakrenom bazom, maske za blok, različitih dodataka za montažu na različite procesore (podržan je čak i Threadripper), tri ML120 RGB Elite ventilatora s osam programibilnih RGB LED-ica ugrađenih u rotor i Commander Core kontrolera za upravljanje ventilatora i osvjetljenjem. Tu su naravno i svi potrebni vijci, uključujući i dodatan set vijaka za one koji požele na radijator ugraditi još tri dodatna ventilatora za push-pull konfiguraciju hlađenja. Način ugradnje bloka na procesore je jednostavan, no u slučaju Socketa AM4 manjkav jer nosač na ploči "pleše", pa je na njega teško fiksirati blok priloženim maticama bez da se na neki način nosač na ploči ne podigne prema gore s donje strane ploče. Dodatno, križni utori za glavu odvijača na maticama trebali su biti dublji i veći jer standardni odvijači namijenjeni vijcima koji se koriste na PC-jevima ne sjedaju kako treba.

Tiši, a bolji

Novi ventilatori koji dolaze s Elite LCD hlađenjima vizualno su vrlo slični starim ventilatorima u smislu da imaju crni okvir i bijeli osvijetljeni rotor, no novost je njihova znatno niža brzina (2.000 naprema 2.400 rpm) te dodatne letvice na stražnjem, izlaznom dijelu, namijenjene usmjeravanju zračne struje kroz radijator vodenog hlađenja. Naravno, s nižom brzinom dolaze u paketu i niži protok zraka, niži statički tlak, ali i drastično niža razina buke (30,4 naprema 37 dBA, prema specifikacijama), no zanimljivo je da Corsair tvrdi da novi ventilatori usprkos nižoj brzini, a zahvaljujući drugačijem dizajnu lopatica i nosača, u praksi osiguravaju bolje performanse od starijih ventilatora. RGB Elite ventilatore moguće je kupiti i odvojeno, u pakiranjima od jednog ili tri komada u slučaju 120-milimetarskog modela, te jednog ili dva komada u slučaju 140-milimetarskog modela.

Blok i pokrov su odvojeni, a drže se jedno za drugo pomoću magneta i malenog električnog konektora

Zvijezda ovog rashladnog sustava je bez sumnje pokrov za vodeni blok opremljen s LCD ekranom. Dizajn gdje se vodeni blok sastoji od razdvojenog rashladnog i ukrasnog elementa već smo vidjeli na modelima Capellix, a tu je sistem još malo evoluirao na način da se pokrov na blok fiksira bez uporabe alata, uz pomoć magneta. Ekran je 2,1-inčni IPS, razlučivosti 480×480 piksela, maksimalne svjetline 600 nita i brzine osvježavanja 30 Hz. Iako bi bilo idealno da je umjesto IPS-a korišten OLED ekran, to bi zasigurno povisilo cijenu kompletnog sustava. Primjerice, Asus ima 360-milimetarski sustav s OLED ekranom na bloku košta jednako kao ovaj Corsairov, no ima obične, a ne osvjetljene ventilatore i ne dolazi s kontrolerom za upravljanje ventilatorima. Oko ekrana je i prsten s RGB osvjetljenjem.

Na Commander Core možemo spojiti do šest PWM ventilatora. Ako je riječ o Corsairovim RGB ventilatorima, onda je podržana i kontrola osvjetljenja

Da bi sustav funkcionirao, ključan je kontroler Commander Core koji na sebi ima šest priključaka za PWM ventilatore (regulacija DC ventilatora nije podržana), šest priključaka za Corsairove RGB konektore te priključak za spajanje dvopinskog termalnog senzora. Na modelu H150i popunjeno je tri od šest mjesta, a na ostatak je moguće spojiti druge PWM ventilatore. Malo je nezgodno što spajanje svih dijelova sustava rezultira s popriličnom količinom kabela koje treba organizirati. Svaki ventilator spojen je na Commander Core s po dva kabela. Iz kontrolera potom izlazi USB 2.0 port koji se spaja na interni konektor na ploči te SATA konektor za napajanje, dok iz pokrova bloka izlaze opleteni kabel s konektorom koji se spaja na Commander Core, USB 2.0 kabel koji se spaja na ploču i kratki kabel s jednom žicom i DC FAN konektorom koji spajamo na CPU FAN konektor na matičnoj ploči.

Softver iCUE odgovoran je za upravljanje sustavom i općenito svim drugim Corsairovim uređajima koji su spojeni na PC. Upravo je taj softver jedan od jačih razloga zašto bi ljubitelj RGB osvjetljenja kupio ovo Corsairovo hlađenje, a ne neko drugo. Sa svakom je LED-icom – u prstenu oko ekrana na bloku ih ima 24, a svaki ventilator po osam – moguće upravljati odvojeno i efekte slagati u slojeve. Dostupne su različiti predefinirani efekti i profili kombinacija efekata i boja, kao i teme koje obuhvaćaju sve Corsairove uređaje s LED osvjetljenjem. Zanimljiva je i integracija s nekim igrama, primarno Ubisoftovim. Recimo, kada se igra Far Cry 6 ili Division 2, osvjetljenje Corsairovih uređaja mijenja se i prati temu osvjetljenja u igri. Kad je riječ o samom ekranu, na njemu možemo prikazivati predefinirane animacije koje nudi iCUE, možemo sami učitati statičku sliku ili GIF animaciju. Sustav pamti do pet ovako učitanih datoteka. Vrlo zgodan detalj je što RGB ledice u prstenu automatski prate s izmjenom boja što se događa na rubovima ekrana. Sve u svemu, vizualno izuzetno impresivno.

Konfiguracijske opcije

Po pitanju upravljanja performansama hladnjaka, na raspolaganju imamo četiri tvornička profila, a možemo slagati i svoje vlastite profile, no koji djeluju isključivo na ventilatore. Ljubitelji tihog rada možemo preporučiti profil Zero RPM koji će dok je procesor pod niskim opterećenjem potpuno isključiti ventilatore. Problem je što tada ventilatori više ne izgledaju jednako atraktivno, pa odaberite profil Quiet ako vam to smeta. Profil Balanced je ponešto glasniji u odnosu na Quiet, a profil Extreme je najbučniji. Napredniji odnosno zahtjevniji korisnici će vjerojatno posegnuti za ručnim podešavanjem ventilatora, a tu opcija ne manjka.

Možemo odabrati fiksan broj okretaja, fiksnu snagu PWM signala (dakle postotnu brzinu ventilatora) ili pak složiti vlastitu krivulju brzine zavisno o temperaturi. Temperaturu koja će se koristiti kao referenca možemo odabrati sâmi. Softver se tvornički oslanja na temperaturu fluida unutar hlađenja, a kod ručnog podešavanja ventilatora možemo birati praktički sve sistemske temperature – procesora, grafičke kartice, memorijskih modula ako imamo module sa senzorima, te različitih senzora s matične ploče. Još jedan koristan i neuobičajen dodatak je podešavanje notifikacija odnosno akcija koja će iCUE poduzeti u slučaju dosezanja određene temperature rashladne tekućine.

Elite LCD vs. i9

Corsair iCUE H150i Elite LCD isprobali smo u kombinaciji s trenutno najbržim Intelovim procesorom za stolna računala i ujedno najzagrijanijim procesorom koji se trenutno nalazi na tržištu. Core i9-12900K pod maksimalnim opterećenjem troši između 241 i 315 W što rezultira s izuzetno visokim temperaturama. AIO sustav testirali smo inicijalno s brzinom ventilatora podešenom na 100% (2.050 rpm, visoka razina buke od 48,5 dBA) i na 50% (1.200 rpm, vrlo niska razina buke od 38,5 dBA). Na maksimalnoj brzini uz potrošnju od 241 W (Cinebench R23 stress test), temperatura procesora nije prešla razinu od 92 °C. Stišavanjem ventilatora situacija je mijenja i u ovom slučaju maksimalna temperatura ide 100 °C što dovodi to automatskog smanjivanja radnog takta. Pad performansi nije je minimalan, no svejedno nije lijepo vidjeti temperaturu u "crvenom". To nas je ponukalo da isprobamo i drugačije brzine ventilatora. Konkretno, PWM puls od 80% i brzina ventilatora od 1.800 rpm uz buku od 45 dBA nametnula se kao alternativa punoj brzini i tu je procesor išao do 95 °C

Također smo isprobali varijantu gdje je procesor ograničen na potrošnju od 190 W čime smo ga de facto pretvorili u Core i7-12700K. Novi H150i nosi se s ovakvom potrošnjom bez problema, čak i s ventilatorom podešenim na nižu brzinu u kombinaciji s kojom maksimalna temperatura procesora ne prelazi vrijednost od 81 °C. Iako Corsair nudi mogućnost izmjene brzine pumpe, razlike u brzini premalene su da bi imale utjecaj na performanse rashladnog sustava, pa smo kod testiranja koristili najmanju brzinu koja generira i minimalnu razinu buke.

Sve u svemu, Corsairov AIO sustav iCUE H150i Elite LCD nameće se kao moćno i vizualno impresivno rashladno rješenje koje se može nositi s bilo kojim procesorom trenutno na tržištu. Osim izgleda i sirovih performansi, udarna značajka hlađenja je izvrsna softverska kontrola koja korisniku daje velike mogućnosti finog podešavanja rashladnih performansi i generirane buke, kao i izgleda cijelog sustava. Ovaj AIO sustav bez sumnje nije optimalan izbor za korisnike koji žele dobiti najbolje performanse za svoj novac, no odličan je za one koji žele AIO hladnjak koji kombinira atraktivno osvjetljenje, odlične performanse i tih rad.