Corsair K70 RGB TKL - Tipkovnička (r)evolucija

Specifikacije Izvedba TKL, ANSI Tip Mehanička Prekidači Cherry MX Red (dostupna i s prekidačima Speed i Silent) Pozadinsko osvjetljenje RGB, podesivo za svaku tipku Dimenzije 360 x 164 x 40 mm Vrsta priključka USB Type-C na USB Type-A Kabel 1,82 m (odvojivi, opleteni) Jamstvo 2 godine

Velike promjene u svijetu tipkovnica rijetke su. Povremeno se proizvođači okreću novim prekidačima, koji nude veću udobnost ili brzinu te se fokusiraju na dodatne mogućnosti, proširujući upotrebljivost svojih uređaja. Ona prava evolucija uglavnom izostaje, zbog čega su tipkovnice znatno manje uzbudljiva periferija od, recimo, miševa ili headsetova za igrače. Ipak, povremeno se na tržištu pojavi tipkalo koje s nestrpljenjem raspakiravamo. Jedno od njih je i novi model tvrtke Corsair. K70 RGB TKL naoko je još jedna u nizu tenkeyless tipkovnica, no ovaj uređaj svoje novosti krije pod haubom, i znatno je moćniji nego što izgleda.

Corsair K70 RGB TKL mehanička je tenkeyless tipkovnica, koja stiže s ANSI rasporedom tipki, bez hrvatskih znakova. Gabariti tipkovnice relativno su skromni te je njena baza tek nešto veća od područja koje pokrivaju tipke. Veći rub prisutan je tek na gornjem dijelu tipkovnice, zato što se tamo nalaze multimedijske tipke kojima su se pridružile i namjenske tipke za zaključavanje sistemskih naredbi, podešavanje osvjetljenja i mijenjanje korisničkih profila. Na gornjem desnom rubu nalazi se vrlo dobar valjak za podešavanje glasnoće zvuka. Taj je valjak jedan od najboljih koje smo na tipkovnicama koristili, a iako bismo voljeli da glasnoću podešava u inkrementima od 1%, a ne 2%, djeluje vrlo precizno. To možemo zahvaliti nešto većem otporu koji pruža prstima.

Tipkovnica već na prvu djeluje vrlo kvalitetno, a taj se dojam potvrđuje čim je počnemo koristiti. Njena baza masivna je i čvrsta. Načinjena je od čvrste plastike, i s gornje strane obložena aluminijskim pokrovom elegantna dizajna. Na donjoj strani nalaze se četiri vrlo velike gumene nožice, zbog kojih je tipkovnica stabilna na svim podlogama, te dvije otklopne nožice kojima možemo povećati nagib baze. Te nožice nemaju gumene završetke, no premazane su nekom vrstom silikonskog premaza, pa i one pridonose stabilnosti ako ih odlučimo koristiti. To je malo vjerojatno, jer tipkovnica je i u svom osnovnom položaju vrlo visoka, i stoji pod razmjerno velikim nagibom, pa korisnicima koji ne tipkaju stalno može prouzročiti umor zapešća nakon duljeg tipkanja ili igranja. Problem se može riješiti korištenjem odmorišta za dlanove, no ono nije uključeno u paket. Srećom, alternativnih rješenja je mnogo.

Brže od najbržeg

Za povezivanje s računalom Corsair K70 RGB TKL koristi odvojivi USB Type-C na USB Type-A kabel. Taj je kabel presvučen tkaninom, čvrst i razmjerno tvrd. Pomoću tog kabela tipkovnica s računalom može komunicirati čak 8.000 puta u sekundi, a sve zahvaljujući potpuno novoj tehnologiji AXON Hyper-Processing. AXON je originalno rješenje, osmišljeno isključivo kako bi latenciju pri korištenju svelo na apsolutni minimum. Taj integrirani sustav smješten je na vlastiti SoC na tipkovnici, a zahvaljujući podršci za multi-threading, može ponuditi do osam puta bolje performanse od uobičajenih rješenja. Uz to, tehnologija AXON skenira čitavu tipkovnicu do 4.000 puta u sekundi, što je četiri puta brže od dosad dostupnih rješenja. Kombinacija frekvencije uzorkovanja (polling rate) od 8.000 MHz i frekvencije skeniranja tipki (keyscan rate) od 4.000 MHz, omogućuje teoretsku latenciju od svega 0,25 ms. Proizvođač obećava da je to moguće i uz istodobno korištenje 20-slojnog osvjetljenja.

Te je brojke teško potvrditi, pogotovo u realnom i svakodnevnom okruženju. Razliku između tvornički postavljenih 1.000 MHz i 8.000 MHz, koje možemo aktivirati u driveru iCUE, nismo primijetili u igranju ni tipkanju, no možemo potvrditi kako je tipkovnica u svim testovima koje smo odradili bila vrlo pouzdana, te ne propušta prepoznati pritisak čak ni kada tipke ne pritišćemo do kraja.

U paketu, osim tipkovnice, dobivamo 10 zamjenskih kapica za najčešće korištene tipke u igrama (WASD i QWERDF)

Ugodnom i pouzdanom korištenju pridonose i kvalitetne kapice, proizvedene od guste, dvostruko injektirane PBT plastike, uparene s linearnim mehaničkim prekidačima Cherry MX Red (dostupne su i varijante s prekidačima Cherry MX Speed i Cherry MX Silent). Kapice su vrlo kvalitetne, ne plešu niti proizvode zvukove koje ne bismo očekivali, a čak su i velike tipke, poput razmaknice ili Entera, tiše nego što smo očekivali. Rubovi tipki nešto su oštriji nego što bismo voljeli, no prsti ionako prirodno pronalaze njihovu sredinu, pa je iskustvo tipkanja vrlo dobro. Test na stranicama Typingtest.com pokazuje rezultate usporedive s onima koje ostvarujemo s referentnom redakcijskom mehaničkom tipkovnicom, opremljenom istim prekidačima, što je odličan rezultat zato što redakcijsku tipkovnicu koristimo svakodnevno.

Kako bi dodatno naglasio natjecateljsku prirodu ovog modela, Corsair je na K70 RGB TKL ugradio takozvani Tournament Switch. Radi se o kliznom prekidaču, smještenom straga, koji tipkovnicu prebacuje u “sportski” način rada te aktivira fiksno jednobojno osvjetljenje, kako bi se smanjila mogućnost distrakcija. Također, isključuje korisničke postavke, makro naredbe i slično.

Tournament Switch na stražnjoj strani tipkovnice neuobičajen je dodatak namijenjen esportašima i igračima koji žele spriječiti bilo kakve distrakcije za vrijeme igre

Corsair K70 RGB TKL tipkovnica je koja apsolutno sve radi dobro, i mane joj je teško pronaći. Performanse su joj glavna vrlina, a elegantan dizajn čini je podjednako poželjnim gostom na gejmerskom i uredskom stolu. Njene napredne mogućnosti i kvaliteta izrade u potpunosti opravdavaju cijenu, pa jedini “trn u prstu” ostaje izostanak odmorišta za dlanove. Kada bi ga imala, bila bi to savršena TKL tipkovnica s tipkama standardne visine, a ovako je “samo” vrlo blizu toj tituli.

iCUE - Dobar postao bolji K70 RGB TKL koristi moćan softver iCUE, koji je nedavno doživio sveobuhvatniji redizajn te je postao još moćniji. U njemu možemo definirati, i na memoriju tipkovnice pohraniti, do 50 korisničkih profila, te se igrati potpuno fleksibilnim osvjetljenjem. Softver je iznimno lako koristiti, intuitivan je, a svaka njegova funkcija vrlo je jasno opisana i objašnjena. Posebno nas veseli napredno snimanje makro naredbi i reprogramiranje tipki, koje na ovom uređaju možemo aktivirati na pritisak tipke, na otpuštanje pritisnute tipke, ili na držanje pritisnute tipke. Ta mogućnost može imati niz namjena u profesionalnom i gejmerskom okruženju, te je posebno korisna onima kojima broj tipki za kratice na alfanumeričkom dijelu tipkovnice nikad nije dovoljan. U svojoj novoj iteraciji iCUE je zadržao moć prethodnika, dobio poneku novu funkciju i – najvažnije – postao lakši za korištenje, što mu je (pre)dugi niz godina bila najveća mana.