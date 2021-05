Fractal Design Ion Gold 750W - Jeftinije, no i dalje vrhunsko

specifikacije - fractal design ion gold 750w Ukupna snaga 750 W Snaga po naponskim linijama +3,3 V - 22 A (120 W)

+5 V - 22 A (120 W)

+12 V - 62,5 A (750 W) Efikasnost 80PLUS Gold - 92% pri 50% opterećenja Ventilator 140 mm - do 1.000 rpm Dužina 150 mm Broj PCIe / EPS konektora 4 / 2 Broj SATA / molex konektora 8 / 3 Jamstvo 7 godina

S najvišim segmentom ponude Fractal Designovih napajanja pozabavili smo se prošle godine, kada nam je u ruke pao model iz serije Ion Platinum. Prošlog mjeseca tvrtka je osvježila ponudu napajanja nešto niže klase, čija elektronika može zadovoljiti manje zahtjevan standard efikasnosti 80 Plus Gold. U prijevodu, riječ je o napajanjima koja pod optimalnim 50-postotnim opterećenjem izvode AC/DC konverziju s efikasnošću od 92%. Nova serija napajanja sastoji se od četiri modela, snage 550, 650, 750 i 850 vata, a mi smo dobili priliku testirati 750-vatni.

Napajanje se isporučuje s vrlo informativnim priručnikom, čičak vezicama za kabele, vijcima za montažu i kabelom za spajanje na gradsku mrežu. Svi kabeli su modularni što je potencijalno zanimljivo korisnicima koji će ih u nekom trenutku zamijeniti s kabelima s tekstilnom košuljicom. Glavni ATX kabel ima košuljicu od crne mrežice, dok su svi ostali plosnati. Izvedba plosnatih kabela je standardna, dok su recimo na modelima Platinum oni bili mekši i samim time zgodniji za organizaciju u računalu. Testirani model ima dva EPS kabela, dva PCIe kabela s po dva 8-pinska konektora, dva SATA kabela s po četiri konektora i jedan molex kabel s tri konektora. Ponuda SATA i molex konektora je samim time malko slabiju nego na nedavno lansiranom Corsairovom napajanju RM750x koje nudi devet SATA i četiri molex konektora, no koliko je to u današnje vrijeme M.2 SSD-ova doista bitno, procijenite sami.

Za razliku od skupljih modela Platinum, Ion Gold napajanja nemaju ventilator s polu-pasivnom regulacijom već je on stalno uključen. Vršna brzina varira od modela do modela, najjače napajanje ima najbrži ventilator. U slučaju 750-vatnog modela vršna brzina 140-milimetarskog ventilatora je 1.700 rpm, no u praksi zapravo ventilator nikada ne dolazi to te vrijednosti. Krivulja ovisnosti brzine o opterećenju je podešena tako da je čak i pri 100-postotnom opterećenju vršna brzina svega 1.000 rpm. Sukladno tome ne čudi da je napajanje u praksi vrlo tiho. Kućište napajanja je s obzirom na korištenje 140-milimetarskog ventilatora kompaktno te ima duljinu od 150 mm.

Električke specifikacije napajanja su očekivano odlične. 12-voltni vod može potegnuti do 750 W, a dva slabija kombinirano idu do 120 W. Fractalovo napajanje isprobali smo s PC-jem temeljenim na Ryzenu 9 5900X, 16 GB memorije i Radeonom RX 6800 XT. Za procesor smo uključili opciju Precision Boost Ovedrive, što je omogućilo više performanse na račun višeg takta, ali i više potrošnje, što je nama bilo bitno radi boljeg opterećenja napajanja.

+3,3 V +5 V +12 V Potrošnja Mirovanje Napon 3,3323 V 5,0231 V 12,033 V 83 W Ripple 5 mV 5 mV 10 mV GPU opterećenje Napon 3,3322 V 5,0228 V 12,024 V 407 W Ripple 5 mV 5 mV 10 mV GPU + CPU opterećenje Napon 3,3304 V 5,0223 V 12,018 V 583 W Ripple 8 mV 6 mV 14 mV

Kao što i vidite, čak i s ovakvom moćnom konfiguracijom pod maksimalnim opterećenjem nije moguće posve opteretiti niti 650-vatno, a kamoli 750-vatno napajanje. 750-vatni Ion Gold je sukladno očekivanjima bez problema odradio posao, s odličnom stabilnošću napona i minimalnom količinom ripplea, odnosno, izmjenične komponente struje u istosmjernom strujnom signalu. Napajanje je osjetno jeftinije od "platinastog" rođaka snage 760 W. Istovremeno, nudi nešto nižu efikasnost, nešto kruće kabele, nema polu-pasivno hlađenje niti 10-godišnje jamstvo. Sve u svemu dobar uradak od strane Fractala, koji s obzirom na značajke zaslužuje našu preporuku.