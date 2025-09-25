Corsair Vanguard Pro 96 - Trikovi s magnetima

Vanguard je, strogo gledajući, potpuno nova linija Corsairovih tipkovnica, ali zapravo se radi o duhovnom nasljedniku dobro nam poznatih tvrtkinih linija K70, K95 i K100, koje su okupljale pretežito solidne tipkovnice, ali s posve zbrčkanom nomenklaturom i nejasnom razlikom između pojedinih modela. Evo primjera: uz to što se na tržištu nalaze K70 Pro TKL, K70 Core SE RGB, K70 Core TKL Wireless, K70 Core TKL RGB, K70 Max RGB, K70 Pro Mini, K70 Pro RGB, K70 RGB MK.2, K70 RGB MK.2 SE i pet-šest drugih varijanti, pri čemu je svaka od njih prema jednoj ili više značajki drugačija od ostalih, nijedna od njih nije 70-postotnog formata, što naziv linije (K70) insinuira.