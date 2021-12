Corsair Vengeance DDR5-5200 2 × 16 GB - Visoka brzina, minimalni benefiti

specifikacije Oznaka kompleta CMK32GX5M2B5200C38-PK1 Tip DDR5 DIMM Kapacitet 2 × 8 GB Konfiguracija čipova Micron-A, 1 rank XMP profili DDR4 5200 38-38-38-84-126 @ 1,25 V Jamstvo 10 godina

DDR5 moduli trenutno su na cijeni kao suho zlato. I usprkos osjetno višoj cijeni u odnosu na DDR4 memoriju, nove je module praktički nemoguće kupiti. Mi imamo tu sreću da imamo kakav-takav prioritet pri isporuci hardvera, pa smo tako Corsairove DDR5 module iz serije Vengeance dobili usprkos nestašicama. S druge strane, ako sami poželite kupiti bilo kakvu DDR5 memoriju u domaćim dućanima, sudeći po online ponudi ostat ćete kratkih rukava. Situacija na inozemnom tržištu nešto je bolja, no tamo su pak na djelu takozvani scalperi – prekupci hardvera koji naveliko kupuju komponente po originalnoj cijeni i onda ih prodaju za znatno više novca.

Primjerice, Corsairova memorija kojom se bavimo u ovom tekstu na njemačkom je eBayu dostupna po cijeni od 728 €, odnosno 5.500 kuna. Na Corsairovom američkoj web trgovini cijena im je 315 dolara, odnosno više od 50% niža, uz opasku da Corsair jednom kupcu dopušta kupovinu samo jednog kompleta memorije. Ukratko, DDR5 memorija trenutno je slabije dostupna nego grafičke kartice, koliko god to suludo zvučalo.

Corsair trenutno nudi samo dvije serije DDR5 memorija – Vengeance kao osnovni model i Dominator Platinum RGB za one koji žele RGB i više performanse. Moduli Vengeance dostupni su u brzinama od 4.800 do 5.600 MHz i u kompletima od dva modula od 16 GB, četiri modula od 16 GB i dva modula od 32 GB. Kao što ste vjerojatno i sami zaključili, kapacitet DDR5 modula osjetno je viši nego kod generacijski starije memorije. Moduli su opremljeni jednostavnim hladnjacima tamnosive boje s tim da postoji i bijela varijanta. Hladnjaci su visine 35 mm što je prilično ok u kontekstu kompatibilnosti s različitim zračnim hladnjacima.

Zapravo, pitanje je da li DDR5 moduli uopće mogu biti puno niži jer se osim memorijskih čipova na tiskanoj pločici kod svih DDR5 modula nalazi i PMIC – Power Management Integrated Circuit. U ovom slučaju riječ je o Renesasovom kontroleru PM8911 koji s ploče prima napon od između 4,5 i 5,5 volta da bi prema memorijskim čipovima isporučio manji napon – tipično 1,25 V. Ovakvi čipovi su novost u odnosu na DDR4 module kod kojih se za regulaciju konačnog napona brinulo sklopovlje na ploči, a ne na sâmom modulu.

Testirani komplet memorije Vengeance ima XMP profil s brzinom od 5.200 MHz i latencijama CAS 38-38-38-84-126 pri 1,25 V. Najbrži JEDEC profil učitava takt od 4.800 MHz pri latencijama CAS 40-40-40-77-117 s naponom od svega 1,1 V. Dakle, kao što je kod DDR4 memorije standardni napon bio od 1,2 V, a XMP obično 1,35 V, tako je kod DDR5 memorije standardni napon 1,1 V, a XMP 1,25 V. Corsairovu memoriju isprobali smo s većim brojem Z690 ploča i na svima je bez problema radila s tim XMP profilom što i ne čudi jer nije nešto posebno drugačiji od SPD podešavanja koje propisuje JEDEC. Za usporedbu, najbrža DDR5 memorija u Corsairovoj ponudi brzine je 6.400 MHz uz CAS 38, ali i košta gotovo dvostruko više (službena cijena) u odnosu na testirani Vengeance.

Iako Vengeance moduli nemaju ugrađeno RGB osvjetljenje, imaju ugrađene temperaturne senzore, a zahvaljujući integriranom Renesasovom PMIC-u, preko Corsairovog softvera iCUE možemo uz temperaturu pratiti i ukupnu potrošnju modula, te različite napone – VDD, VDDQ i VPP.

rezultati testiranja i9-12900K + DDR4-3600 C16 i9-12900K + DDR5-5200 C38 3DMark Time Spy Graphics 19.062 19.062 CPU 17.373 18.902 Cinebench R23 Multi-Core 26.940 26.934 Blender Benchmark pavillon_barcelona* 4 min 22 s 4 min 22 s Igre TW: Warhammer 2 189 fps 190 fps Far Cry 6 146 fps 147 fps Red Dead Redemption 2 136 fps 137 fps Hitman 3 182 fps 190 fps

*manje je bolje

Postavlja se pitanje koliko DDR5 ima utjecaja na performanse nove Intelove platforme. Da bi to saznali, usporedili smo Gigabyteovu ploču Z690 Aero G s DDR5 utorima, s ASRockovom pločom Z690 PG Riptide koja ima DDR4 utore. U oba slučaja korišten je isti procesor, Core i9-12900K i grafička kartica Gigabyte RTX 3080 Ti Vision. Na ASRockovoj ploči korištena je memorija G.SKILL TridentZ DDR4-3600 CAS 16 s učitanim XMP profilom. Rezultati testiranja su dosta razočaravajući s obzirom da je DDR5 po sirovoj propusnosti osjetno moćnija memorija.

Mjerljive razlike vidimo u 3DMarkovom CPU testu te u igri Hitman 3 dok su u ostalim testovima rezultati praktički identični. Da li bolja DDR5 memorija, kako u pogledu radnog takta, tako i u pogledu nižih latencija, postiže bolje rezultate, saznat ćemo kada budemo u prilici, no trenutno se čini da kupovina DDR5 memorije ima smisla samo u kontekstu kupovine neke od matičnih ploča koje imaju DDR5 utore.

Kad je riječ o overklokiranju, s ovim modulima nismo imali osobitog uspjeha. Na latencijama iz XMP profila nismo dosjeli dalje od 5.400 MHz, a tek se daljnjim opuštanjem latencija do CAS 40 dobivamo stabilnih 5.600 MHz. Imajte na umu da memorijski kontroler Intelovih procesora s DDR5 memorijom radi u omjeru 2:1 jer jednostavno nije u mogućnosti postići tako visoke taktove kao sâma memorija kad bi omjer bio 1:1. Treba napomenuti da je za povećavanje takta bilo potrebno povećati i napon na 1,35 V.

Corsair Vengeance DDR5-5200 2 × 16 GB nameće se kao solidan izbor ako pošto-poto želite kupiti matičnu ploču s DDR5 utorima, a želite kvalitetnu radnu memoriju s dugim jamstvom, no bez RGB osvjetljenja, pa time i prihvatljivije cijene u odnosu na ušminkanije module. Zbog male visine memorija je kompatibilna s većinom zračnih hladnjaka, a da se i ponešto overklokirati, iako su dobici u performansama u konačnici minimalni, baš kao i kod prelaska s DDR4 na DDR5.