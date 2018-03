Cougar Conquer - Nimalo uobičajeno kućište

SPECIFIKACIJE Form factor Mid Tower / ATX Broj utora 3 x 3,5”/2,5”, 4 x 2,5” Dimenzije 255 x 580 x 685 mm Prednji konektori 2 x USB 3.1 Gen1, audio Isporučeni ventilatori Prednji – 2 x 120 mm; Krov – 3 x 120 mm (3 ugrađena)

Cougar je s kućištem Conquer otišao izvan svojih uobičajenih okvira dizajna i izvedbe kućišta, a opet ono na svakom dijelu podsjeća na njihove proizvode. Kako sami kažu, Conquer nosi DNA ostalih njihovih proizvoda. Cougar je tvrtka koja proizvodi isključivo proizvode namijenjene igračima i onima koji se tako osjećaju, a Conquer je za sve one koji žele nešto drugačije i nešto posebno.

Conquer je u prvom redu DIY projekt. Kućište dolazi zapravo tek polusastavljeno, tj. samo je dio vanjskog okvira sastavljen u tvornici. Ostatak kupac mora sklopiti sam, a postupak je objašnjen u slikovnim uputama. Nije naročito kompliciran, no novajlije u sklapanju računala mogli bi imati manjih problema.

Conquer je vrlo neobično kućište prema svim aspektima, pa tako i prema načinu smještaja matične ploče

Dizajn okvira vrlo je neobičan. U osnovi je vidljivo kako je to dio kućišta, no lako biste ga mogli zamijeniti i s kakvim Transformerom, još pogotovo kada vidimo i narančastu bočnu stranicu, koja se odlično uklopila u inače sive i crne tonove. Kućište je kompletno napravljeno od anodiziranog aluminija, i unatoč tome što nesastavljeno djeluje malo labavo i krhko, zapravo je riječ o dovoljno robusnom komadu opreme. Prednji i gornji poklopci daju se ukloniti, i tu dolazimo do dijela na koji stane čak pet ventilatora (3x gore i 2x naprijed), ili, pak, 240 te 360-milimetarski radijatori.

Prednji je panel na gornjem dijelu kućišta, i poprilično je klasičan. Osim tipki Power i Reset, tu su i audio ulazi/izlazi te dva USB 3.0 utora. Prilikom sklapanja se na taj osnovni okvir najprije dodaju noge, nosači za napajanje i tvrdi diskovi, zatim ventilatori i onda odstojnici za matičnu ploču. Sve je zamišljeno tako da bude relativno jednostavno i nije potrebno mnoštvo vijaka ili mozganja o tome gdje što ide. Glavni okvir i bočne stranice povezani su aluminijskim šipkama koje imaju dvostruke matice. Jedna matica veže aluminijski dio kućišta, a druga staklo.

Nakon slaganja, slaganje...

Nakon slaganja kućišta, krećemo s ugradnjom komponenata i aranžiranjem unutrašnjosti. Nosač za matičnu ploču prima ATX ploče (i sve manje), a zanimljivo je da je ploča orijentirana pod kutem, pa svi elementi na njoj “vise” prema dolje. Napajanje ide tik ispod ploče, tako da su kabeli okrenuti prema prednjoj strani. Nosač matične ploče i cijela ta stranica na sebi imaju otvore pa je provlačenje kabela pojednostavljeno, a tu su i uže rupe za plastične vezice. Aranžiranje je nešto teže, a i treba biti iznimno uredno, jer je sa stražnje strane također kaljeno staklo i sve se vidi. U unutrašnjosti ima dovoljno mjesta i za veće komponente pa tako grafika može biti dugačka do 350 milimetara, CPU hladnjak visok do 190 milimetara, a napajanje dugo do 220 milimetara. Napajanje mora imati duže kabele kako bi dosegnuli EPS konektore na ploči.

Prednji panel smješten je na uobičajenoj poziciji, a u ovom neobičnom kućištu, on je sasvim običan i samim time dosta skroman

Uz kućište dolaze tri 120-milimetarska ventilatora, koji imaju narančasti rotor i opremljeni su LED-icama. Možemo ih montirati na prednju stranu ili, pak, na gornju, a dolaze i s metalnim mrežicama kao zaštitom. Conquer nema nikakvu zaštitu od ulaza prašine, i o tome treba voditi računa te sve redovito čistiti.

Također, kada je jednom sve sklopljeno i kada su bočne stranice od kaljenog stakla postavljene, primjećujemo koliko je sve otvoreno i koliko zvuka se ispušta u okolinu. Tako, ako volite tih rad računala, potrebno je birati i “tihe” komponente.

Sve sklopljeno i u pogonu djeluje impresivno, i ovakvo računalo treba držati na stolu i svima ga ponosno pokazivati. Idealno je za sve koji žele biti drugačiji, i za one koji se ne žele držati uobičajenih konvencija i pravila kada su računala u pitanju. Isto tako, Conquer je idealno kućište i za nekakav dućan, u kojem će biti odličan magnet za kupce.