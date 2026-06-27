Creative Pebble X Plus - Ne sudite im po veličini

Creative Pebble X Plus nije zvučnik koji će vas smjesta ostaviti bez daha. Sferne kutijice od plastike neosporno jesu prepoznatljive i simpatične, ali ne odišu luksuzom – i to je sasvim prihvatljivo, jer Pebble X Plus niti ne cilja na publiku kojoj bi to bilo važno. Kvaliteta zvuka je, naravno, bitna, ali u podjednakoj se mjeri mislilo na funkcionalnost i praktičnost u svakodnevnom korištenju.