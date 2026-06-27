Creative Pebble X Plus - Ne sudite im po veličini
Creativeov kompaktni 2.1 sustav nudi zvuk koji nadilazi gabarite i očekivanja, ali i neke funkcionalnosti kakve se rijetko viđaju u ovoj klasi zvučnika za PC
Creativeov kompaktni 2.1 sustav nudi zvuk koji nadilazi gabarite i očekivanja, ali i neke funkcionalnosti kakve se rijetko viđaju u ovoj klasi zvučnika za PC
✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće
Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine
🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke-33%
Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine
⭐ Nevjerojatna slika, nezaboravan Ambilight dojam-36%
Dijagonala 55" (139 cm), Ultra HD 3840 × 2160, Google TV, Ambilight, Dolby Vision i Atmos, HDMI x4, USB x2, Wi‑Fi, Bluetooth
☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj-30%
Bluetooth zvučnik, AI Sound Boost, do 28 sati reprodukcije, IP68 certifikat - vodootporan, otporan na prašinu i padove, brzo punjenje, ugrađeni powerbank, dostupan u više boja
🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K-48%
Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk
🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu-39%
3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg
🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz-200€
Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth
🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q-13%
Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka
⭐ Premium doživljaj koji podiže svaki trenutak gledanja-45%
Dijagonala 55" (140 cm), Ultra HD 3840 x 2160, Tizen, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x2, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine
🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED-100€
Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine
🎥 Mini projektor, maksimalan efekt-45%
4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5
🔥 Impresivna 4K slika na velikih 75"-31%
Dijagonala 75" (189 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, VIDAA Smart platforma, Direct LED tehnologija, Hi‑View Engine procesor, Dolby Vision / DTS Virtual:X, Game Mode, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×3, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine
🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS-21%
Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz
💎 Kristalno jasan odabir-34%
Dijagonala 65" (165 cm), Crystal 4K procesor, MetalStream dizajn, One UI Tizen, Motion Xcelerator, SmartThings aplikacija, 50Hz
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125mm Carbon Fibre woofer, 25mm Carbon Fibre tweeter, 32Hz–28kHz, 89dB, 6Ω, 175W, 2-way, 1000×185×280 mm
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11.1.4 kanalni sustav, 2470 W maksimalne snage, True Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam 3.0, odvojivi bežični surround zvučnici, 8" dual-driver bežični subwoofer, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, PureVoice 2.0
Flagship Symbol X serije.Akcija
Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.
Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.Akcija
2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B