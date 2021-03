Creative SXFI Trio - Žica je još uvijek na cijeni

Modelom SXFI Trio Creative ne pokazuje samo da za žične slušalice još uvijek ima mjesta na tržištu, već i da one mogu nuditi zanimljive, nesvakidašnje tehnologije

SPECIFIKACIJE Izvedba In-ear Zvučnički driver Dinamički biocelulozni dubokotonac + 2x balansirana armatura Povezivost USB-C (USB Type-A adapter u paketu) Dodaci Super X-Fi audio holografija Kabel 1,2 m (kevlarski) Oprema Silikonska futrola, kopča za odjeću, šest pari silikonskih umetaka Jamstvo 2 godine

Premda je interes za žičnim slušalicama u današnje vrijeme neosporno mnogo manji no što je to bio slučaj prije dvije, tri ili više godina, one još uvijek imaju svoju publiku. U nju se ubrajaju mrzitelji bežičnih modela, koji se ne žele natezati s punjenjem baterije, potencijalnim gubljenjem jedne od slušalica i sličnim nedaćama, a tu su i mobilni igrači – njima bežične slušalice nerijetko ne odgovaraju zbog latencija u bežičnom prijenosu zvuka.

Creativeove slušalice SXFI Trio opremljene su USB-C priključkom te se spajaju izravno u Android mobitele i Nintendo Switch, a kako se isporučuju s USB-C na USB Type-A adapterom, također ih možete spojiti u slobodni USB port na vašem stolnom računalu, laptopu ili PlayStationu. USB konektor će vam, doduše, zaista morati biti nadohvat ruke, jer je kabel slušalica dugačak svega 1,2 metara, stoga kombiniranje s mobitelima, Nintendom Switch i laptopima ipak ima najviše smisla.

Slušalice dolaze s integriranim SXFI Wireom, digitalno-analognim konverterom i pojačalom, na čijem se kućištu nalaze četiri tipke za upravljanje

Na kevlarskom kabelu koji izlazi iz desne slušalice nalazi se MEMS mikrofon, stoga SXFI Trio može funkcionirati i kao headset, kako za obavljanje telefonskih poziva, tako i za ćaskanje sa suborcima prilikom mrežnog igranja. Kvaliteta ugrađene kapsule dovoljno je dobra za te elementarne načine korištenja, što znači da ispunjava ono što se od nje očekuje. Poslušajte primjer.

Spomenuti kevlarski kabel robustan je i vrlo otporan na zapetljavanje, ali i natprosječno bučan – struganje po odjeći i dodirivanje prstima putuje do slušalica i biva čujno kad slušalice sviraju tiho. To vam neće stvarati probleme prilikom hodanja, vožnje u javnom prijevozu, ili kućnog korištenja, no SXFI Trio definitivno nije preporučljiv za sportske aktivnosti – doduše, tome nije ni namijenjen.

Manji, a isti

Kabeli lijeve i desne slušalice spajaju se u modulu koji Creative naziva SXFI Wire. U osnovi, radi se o smanjenoj izvedbi SXFI Ampa, tvrtkinog odličnog, ali nejeftinog mobilnog DAC-a i pojačala za slušalice. Iako manji, SXFI Wire ima identične mogućnosti poput SXFI Ampa, jer koristi isti Super X-Fi UltraDSP čip. Premda je Creative poslovično šutljiv oko specifikacija ugrađene elektronike, ponegdje se može pronaći informacija kako se radi o AKM-ovom 32-bitnom DAC-u. Pruža maksimalnu kvalitetu reprodukcije PCM zapisa od 32 bita/96 kHz.

Kućišta slušalica robusna su, no manje bi se prljala da su načinjena od mat plastike

Osim što se brine za pretvorbu digitalnog signala s mobitela u analogni, kao i njegovo pojačanje, SXFI Wire nudi mogućnost korištenja tehnologije Super X-Fi. Radi se o naprednom i na trenutke prilično impresivnom sustavu za “akustičku holografiju”, zapravo postizanje virtualnog surrounda. Dotični nastoji poboljšati iskustvo slušanja glazbe, gledanja filmova i igranja, drastičnim povećanjem širine zvuka i stvaranjem osjećaja da on dolazi “izvan glave”, te da nas posve okružuje. Korištenje Super X-Fija započinje skeniranjem vašeg lijevog i desnog uha te lica, što se obavlja pomoću mobilne aplikacije SXFI App, najbolje uz pomoć ukućana ili prijatelja. Aplikacija iz nekog razloga nije dostupna na domaćem Play Storeu, no može se pronaći na stranicama kao što je APK Pure. Kad načinite potrebne fotografije, Super X-Fi generira vaš personalizirani profil i automatski ga primjenjuje na slušalice SXFI Trio, nakon čega se može koristiti na svim uređajima u koje ih spojite. Ako je vaša platforma PC, još ćete morati otići u Control Panel > Sound > Playback, desnom tipkom miša kliknuti na SXFI TRIO, zatim na Configure Speakers, te tada odabrati opciju 7.1 Surround.

Za razliku od većine klasičnih tehnologija za virtualni surround, Super X-Fi ne uništava basove i ne upropaštava prostorno pozicioniranje izvora zvuka. Tehnologija je prilično uspješna u povećanju doživljaja širine zvuka, a samim time i stvaranju osjećaja da nas on okružuje sa svih strana. Kada se Super X-Fi upari s igrom koja ima kvalitetan višekanalni zvučni engine, kao što je Battlefield V, rezultati su zaista odlični. Tutnjava tenkova, urlik aviona, padanje bombi, rešetanje sa svih strana i cjelokupni kaos bojišnice zaista dolaze sa svih strana, uz pravilno prostorno pozicioniranje izvora zvuka i impresivan efekt putovanja zvuka “oko glave”. Dobro zvuče i višekanalni filmovi, a za slušanje glazbe redovito smo pribjegavali klasičnom, stereo načinu rada. Super X-Fi uključuje se i isključuje jednostavnim pritiskom pripadajuće tipke na modulu SXFI Wire, što se u praksi pokazuje vrlo intuitivnim.

Lijeva i desna slušalica magnetski se hvataju jedna za drugu, kako bi se lakše prenosile. Nažalost, magneti su prilično slabi

Osim te, SXFI Wire ima tri dodatne tipke. Dvije su namijenjene namještanju glasnoće zvuka, a treća je višefunkcijska. Jednim pritiskom puštamo i pauziramo glazbu te se javljamo na telefonske pozive. Dvostrukim pritiskom prebacujemo se na sljedeću pjesmu, a trostrukim vraćamo na prethodnu. Pritiskom i držanjem pozivamo glasovnog asistenta.

Uvjerljive performanse

Uz tvornički ugrađene umetke za uši, uz slušalice se isporučuje pet dodatnih parova. Svi zajedno pokrivaju veličine od 10 do 16 milimetara

Aplikacija SXFI App ima i neke druge korisne funkcije, poput nadogradnje firmwarea slušalica, svirača glazbenih sadržaja pohranjenih na mobitelu te ekvilizatora, pomoću kojeg možemo oblikovati akustičke karakteristike slušalica. Na raspolaganju su nam dva klizača za brzo reguliranje basa i visokih frekvencija (±9 dB), no tu je i mogućnost “crtanja” frekvencijske krivulje, kako bismo fino modificirali željene dijelove spektra. Creative također nudi nekoliko tvorničkih profila: Cinema, Classical, Flat, Game i Pop. Sugeriramo da se držite profila Flat, kojem eventualno možete malo podebljati bas (ne bismo išli preko +3 dB).

Same slušalice klasične su in-ear izvedbe. Robusne su izrade i dopadljiva, kompaktnog dizajna, zahvaljujući kojem ne strše neprirodno iz ušiju. Voljeli bismo, doduše, da su kućišta načinjena od mat, umjesto sjajne, plastike, jer bi se u tom slučaju manje prljala (točnije, prljavština bi bila manje vidljiva). Vanjska strana kućišta metalna je, a ti metalni dijelovi lijeve i desne slušalice magnetski se mogu spojiti. Doduše, ugrađeni magneti razmjerno su slabi pa pri energičnijim pokretima ne uspijevaju držati slušalice zajedno.

Udobnost slušalica besprijekorna je, ponajviše zahvaljujući kolekciji od šest različitih parova umetaka za uši, u dimenzijama od 10 do 16 milimetara. Esencijalno je da pronađete onaj koji vam najbolje odgovara, kako u smislu udobnosti, tako i popunjenosti ušnog kanala. Za nas su tu funkciju optimalno ispunili 11-milimetarski umeci.

U kutiji se također dobiva silikonska futrola za prenošenje slušalica, kao i kopča za odjeću, pomoću koje možete obuzdati lelujanje kabela.

Riječ “Trio” u nazivu Creativeovih slušalica opisuje situaciju unutar njihovih kućišta. Umjesto uobičajene, jedne dinamičke zvučničke jedinice, u svakoj slušalici nalazi ih se – tri. Dinamički biocelulozni driver proizvodi duboke tonove, a za srednje i visoke frekvencije brinu se dvije balansirane armature. Sve zajedno rezultira odličnom kvalitetom zvuka. Iskustvo korištenja tehnologije Super X-Fi već smo opisali, stoga preostaje kazati da slušalice SXFI Trio u stereo načinu rada isporučuju energičan i vrlo ugodan zvuk, s punašnim i udarnim basom, dobro izbalansiranim srednjim frekvencijama i detaljnim, a istodobno neumarajućim gornjim dijelom spektra. Vokali su prisutni, ali nikad ne zagušuju instrumente, stoga ćete uvijek jasno čuti što se događa s instrumentalnom sekcijom. Snaga ugrađenog pojačala dostatna je za tjeranje slušalica do nepodnošljivih glasnoća, a pritom ne dolazi do čujnih izobličenja ugrađenih zvučničkih jedinica.

Aplikacija SXFI App koristi se za prilagođavanje tehnologije Super X-Fi svakom pojedinom korisniku, tako da unutar nje fotografiramo uši i lice. Također, sadrži ekvilizator i neke druge korisne funkcije

Cijena od 130 eura nije mala, ali radi se o svestranim i odličnim slušalicama, koje podjednako dobro mogu poslužiti za slušanje glazbe, gledanje filmova i igranje. Za igranje ih još zanimljivijima čini tehnologija Super X-Fi, koja se, u odgovarajućim uvjetima, pokazuje prilično impresivnom, a istodobno biva “ono nešto” što ne nude nijedne druge žične in-ear slušalice na tržištu. Uzmimo u obzir i to da slušalice dolaze s integriranim SXFI Wireom, smanjenom varijantom SXFI Ampa, DAC-a i pojačala koje samo za sebe košta 90 eura.