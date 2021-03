Audeze Penrose - Karizmatični kralj bežične buke

Audezeov novi bežični headset za igrače daleko je od jeftinog uređaja, no svoju vrlo visoku cijenu opravdava izvrsnom kvalitetom izrade, odličnim performansama i svestranošću

Specifikacije Izvdeba Naglavni, over-ear Driveri / Impedancija Planarnomagnetski, 100 mm Vrsta priključka 2,4 GHz, Bluetooth, 3,5 mm TRRS Trajanje baterije 15 sati Masa 360 grama (bez mikrofona) Jamstvo 2 godine

Prije nekoliko mjeseci na redakcijski nam je stol stigao gejmerski headset Audeze Mobius. Bio je to prvi planarnomagnetski headset za igrače koji smo imali prilike koristiti, i na nas je ostavio vrlo dobar dojam. Ipak, imao je nekoliko mana, zbog kojih smo njegovu cijenu od gotovo 3.000 kuna teško progutali. U međuvremenu, na test nam je stigao još jedan Audezeov uređaj. Ovaj je jeftiniji, svestraniji i – usuđujemo se reći – bolji od svog skupljeg brata, zbog čega je postao naš novi favorit u kategoriji bežičnih headsetova.

Penrose dostupan je u dvije izvedbe, koje se razlikuju tek u Wi-Fi modulima; jedan je kompatibilan s novim Xboxom, a drugi nije

Audeze Penrose u slobodnoj se prodaji može pronaći za nemalih 2.650 kuna. Za taj novac dobiva se naglavni headset zatvorenog tipa i elegantnog dizajna, koji već na prvi pogled djeluje uvjerljivo. Uređaj je načinjen od vrlo kvalitetne plastike, bez vidljivih metalnih ojačanja okvira, no usprkos tome, pri savijanju djeluje čvrsto i ne proizvodi neželjene zvukove, poput krckanja ili pucketanja. Okvir headseta iznenađujuće je fleksibilan, a kako je sastavljen vrlo dobro, ne bismo se ustručavali uređaj staviti u ruksak.

Penroseove ušne školjke nisu najveće koje smo vidjeli na uređajima ovog tipa, no dovoljnog su opsega da mogu potpuno obujmiti čak i veće uši. Na njihovoj se unutrašnjoj strani nalaze meki, spužvasti jastučići, obloženi umjetnom kožom, a sličan se jastučić smjestio i na donjoj strani naglavnog nosača, pa je headset na glavi vrlo ugodno nositi. Igrači s većim glavama u prvim bi satima korištenja mogli osjetiti snažniji pritisak na područje oko ušiju, no taj se pritisak smanjuje već nakon nekoliko sati korištenja, djelomično stoga što se na njega naviknemo, a djelomično jer se fleksibilni okvir “omekša”. Razmjerno velikih 360 grama hardvera na glavi neprimjetno je zahvaljujući kvalitetnom nosaču i dobroj distribuciji mase.

Okvir Penrosea fleksibilan je i izdržljiv, no na većim glavama mogao bi stvarati previše pritiska, pa zahtijeva određeno vrijeme prilagodbe

Iako je headset zatvorenog tipa, izolacija buke nije mu jača strana, pogotovo kada govorimo o izoliranju zvuka prema unutra. Ipak, eksplozije iz igara dobro zadržava u unutrašnjosti slušalica, pa ukućani neće imati problema ako igrate na većim postavkama glasnoće, kako biste zvukom iz igre prikrili njihov žamor.

Svestrani igrač

Iako nisu najveće, slušalice na Penroseu s lakoćom mogu obujmiti i veće uši. Zatvorenog su tipa, no nisu najbolje izolirane

Sve kontrole smještene su na lijevu slušalicu Penrosea. Na vanjskom dijelu lijeve slušalice nalaze se tipka za uključivanje uređaja te klizni prekidač za isključivanje mikrofona. Na donjoj strani slušalice smještena se dva kotačića za podešavanje glasnoće mikrofona i zvuka (ti kotačići jedini su način za podešavanje glasnoće mikrofona i zvuka, zato što Windowsi nemaju nikakvu kontrolu nad uređajem), USB-C utor za punjenje uređaja, 3,5-milimetarski analogni ulaz, 3,5-milimetarski priključak za mikrofon, te višefunkcijska tipka za prebacivanje između načina rada headseta. Penrose, naime, možemo koristiti kao klasični analogni headset, kao Bluetooth headset te kao klasični bežični headset, koji se s računalom povezuje preko 2,4 GHz Wi-Fi adaptera uključenog u paket.

Penrose stiže u dvije izvedbe – klasičnoj i Penrose X. Razlika između te dvije verzije samo je u mogućnosti povezivanja s Xboxom nove generacije, koji koristi nestandardne module i zahtijeva poseban adapter. Obje verzije Penrosea istodobno mogu primati signal pomoću 2,4 GHz Wirelessa i Bluetootha, što je vrlo koristan dodatak, pogotovo ako za komunikaciju s prijateljima koristite Discord na mobitelu ili laptopu, a igrate se na konzolama. Slično tome, ta mogućnost zgodna je za primanje telefonskih poziva za vrijeme igre, a sigurni smo da će mnogi pronaći različite namjene.

Kako god ga koristili, Penrose ima izvrsne performanse. U njegovoj unutrašnjosti kriju se Audezeovi planarnomagnetski driveri, identični onima u skupljem modelu Mobius. Zvuk koji proizvode vrlo je balansiran i zaokružen, pa jednako oduševljava u igrama, glazbi i filmovima. Bas je na ovom headsetu lagano naglašen, no taman koliko treba biti da eksplozije zvuče moćno, a ostatak zvukova ne bude zagušen. Pozicioniranje izvora zvuka iznimno je dobro, iako headset ne koristi nijednu tehnologiju za virtualiziranje višekanalnog zvuka. Vokali su prirodni, a instrumente je lako prepoznati, bez obzira na to koji žanr glazbe slušamo. Ovo je doista jedan od najsvestranijih uređaja koje smo imali prilike testirati.

Sve su kontrole smještene na lijevu slušalicu – tu se nalaze utori za AUX kabel, mikrofon, USB kabel za punjenje, te višenamjenska tipka, tipka za uključivanje, prekidač za isključivanje mikrofona i kotačići za podešavanje glasnoće

Ako ste čitali opis Mobiusa, vjerojatno se sjećate problema s neobičnim limenim krckanjem, koje se moglo čuti iz njegovih slušalica kada bismo ih dodirivali izvana. Taj problem na Penroseu nije prisutan, i nije se pojavio čak ni nakon nekoliko desetaka sati korištenja.

Posebnu pohvalu moramo dati Bluetooth modulu, koji podržava kodeke SBC, AAC i LDAC, te ne pati od uobičajenih problema s latencijom. Penrose smo koristili povezan s TV-om, i igrali igre na Xboxu Series X, i PlayStationu 5 bez primjetnog laga, a vremenski odmak nismo uočili ni prilikom gledanja filmova na televizoru i mobilnom uređaju.

Manju zamjerku imamo na trajanje baterije, čija je deklarirana autonomija samo 15 sati, no u stvarnosti, ovisno o postavkama glasnoće, može trajati i kraće. Korisnicima na stolnim računalima to neće smetati, no oni koji Penrose planiraju koristiti u pokretu, sasvim bi sigurno voljeli imati dulju autonomiju.

Penrose koristi Audezeove planarnomagnetske drivere koji proizvode vrlo dobar, zaokružen i prirodan zvuk u svim uvjetima

Za fino podešavanje zvuka na Penroseu možemo koristiti Audeze HQ. Radi se o softveru koji upravlja i Mobiusom, no u kombinaciji s Penroseom, nudi nešto manje mogućnosti. Tu se može pronaći tek ekvilizator s pet korisničkih profila, mikser za podešavanje balansa između glasnoće različitih izvora, te funkcija nadogradnje firmwarea. Audeze HQ dostupan je i u mobilnoj izvedbi, za uređaje temeljene na Androidu. Mobilna aplikacija raspolaže jednako skromnim mogućnostima, no zgodan je dodatak ako se igrate na konzolama.

Upravljački softver Audeze HQ dostupan je na desktopu i mobilnim uređajima, no u obje varijante relativno je skroman kada su u pitanju mogućnosti

Mikrofon

Odvojivi mikrofon na ovom headsetu solidan je u svim načinima korištenja. Njegovo je fleksibilno tijelo lako namjestiti u željeni položaj. Mikrofon ima odvojivi pop filter, načinjen od spužve, koji djelomično utišava plozive. Postavljen na 100% glasnoće, mikrofon stvara određeni šum i suviše je glasan, a optimalne performanse dobiva na otprilike 60% glasnoće, kada postaje čist i prirodan. Sasvim je dobar za ćaskanje s prijateljima za vrijeme igre, ali i poslovne videopozive.

Audeze Penrose nije jeftin. Zapravo, ovo je prilično skup komad hardvera. Ipak, sve što radi dobro je ili odlično, te nam se s lakoćom nametnuo kao jedan od omiljenih bežičnih headsetova za igrače. Njegova svestranost, kako u povezivosti, tako i u performansama, te iznimna kvaliteta izrade, donekle opravdavaju cijenu. Ako vam se uklapa u budžet, Penrose možemo bezrezervno preporučiti.