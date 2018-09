Cubot Nova - Dvostruki 4G za raju

CUBOT Nova Ekran 5,5”, 1.440 x 720 Memorija 3 GB RAM / 16 GB Procesor MediaTek MT6739, quad-core 1,5 GHz Kamere 13 MB stražnja, 8 MP prednja Mreža Dual SIM, 4G + 4G Baterija 2.800 mAh Dimenzije i masa 150 x 72 x 8,95 mm, 150 g Cijena 999 kn

Prvi dojam koji ostavlja Cubot Nova jest taj da je riječ o jednom u nizu sličnih telefona kakve na tržište izbacuju gotovo svi proizvođači. Osnovne karakteristike uključuju četverojezgreni MediaTekov procesor MT6739, 16 GB interne memorije, proširive microSD karticom te 3 GB RAM-a. Uglavnom, radi se o specifikacijama koje bi zadovoljile dobar dio prosječnih korisnika, a uza sve navedeno, tu je i vrlo popularna cijena ispod 1000 kuna. Ipak, ono što će odmah upasti u oči je ekran s IPS matricom u novom, popularnom omjeru 18:9. Ekran ima dijagonalu 5,5 inča, razlučivost HD+ (1440 x 720 piksela) i 2.5D zakrivljenost stakla na rubovima. Ekran je ujedno i jedna od svjetlijih točaka ovog uređaja. Svjetlina i zasićenost boja i više su nego pristojni, a prikaz se na sunčevoj svjetlosti ipak ne može nositi s kvalitetom modela iz višeg cjenovnog ranga. Budući da je riječ o novom uređaju na tržištu, nismo niti očekivali išta manje od operacijskog sustava Android 8.1 Oreo. Sustav radi očekivano brzo i glatko.

Kombinacija aluminija i polikarbonata

Činjenicu da je riječ o uređaju nižeg cjenovnog ranga, odaje dizajn. Iako je sam izgled pristojan i elegantan uz rubove od aluminijske legure, ipak će vas na stražnjoj strani dočekati plastični odvojivi poklopac pod kojim se, osim baterije kapaciteta 2800 mAh, nalaze i dva utora za nano SIM kartice te utor za microSD karticu. Ipak, riječ je o poklopcu načinjenom od kvalitetnije plastike ojačane ugljikovim spojevima – tzv. polikarbonat. Ono što nam se dopada jest to što ćete uz uređaj dobiti i transparentnu silikonsku zaštitnu masku te zaštitnu foliju za ekran, no razočarao nas je nedostatak slušalica u kompletu. Na stražnjoj strani uređaja nalazi se i čitač otiska prsta, kojemu je preciznost očitavanja prilično dobra.

Ako se na nečemu uštedjelo, to su zasigurno kamere. Iako će stražnja kamera, razlučivosti 13 megapiksela s ugrađenom LED bljeskalicom, dati solidne rezultate na danjem svjetlu, ipak se radi o osnovnoj opremi koju će ponuditi svaki uređaj tog cjenovnog ranga. Prednja selfie kamera ima razlučivost 8 megapiksela i nudi slične rezultate kao i stražnja. Šum je dosta istaknut, a boje nisu dovoljno žive – to bi vam moglo zasmetati prelazite li na Cubot Nova s modela srednjeg ili višeg cjenovnog ranga. Ipak, od uređaja čija je cijena ispod 1000 kn nezahvalno je i očekivati vrhunske fotografije, a prosječnom korisniku će kvaliteta ovdje dobivenih fotografija biti zadovoljavajuća prilikom povremenog korištenja.

Baterija uređaja ima kapacitet 2800 mAh. Iako na prvi pogled brojka ne djeluje impresivno, u kombinaciji sa štedljivim zaslonom i novim sustavom Android daje iznadprosječne rezultate vremena autonomije. Uz prosječno korištenje, uređaj ćete vjerojatno morati nadopunjavati svaki drugi ili čak treći dan.

Mreža za najzahtjevnije

I šlag za kraj – vrh specifikacije ovog uređaja leži u mreži. Riječ je o Dual SIM uređaju, no ono što ga izdvaja iz mase jest to što oba SIM utora podržavaju 4G mrežu te mogu simultano raditi i sinergijski koristiti oba utora, dajući brzine downloada do 150 MBit/s, odnosno do 50 MBit/s pri uploadu. Ključ prilikom korištenja te opcije leži u mogućnostima procesora Cortex-A53, koji radi na taktu od 1,5 GHz i omogućuje dual 4G FDD-LTE. Ta opcija bit će vam od velike koristi imate li dva broja s uključenim podatkovnim paketima u mobilnu tarifu. Dobit ćete na internetskoj brzini, a iskoristit ćete mogućnosti oba tarifna paketa.

DOJAM: Uređaj koji nudi mnogo za svoju cijenu, a iz mase ga izdvaja dual 4G opcija koja iz oba SIM utora izvlači ono najbolje