Dell Inspiron 3567 - Linuxom do niže cijene

specifikacije - Dell Inspiron 3567 272915204-N0507 Ekran 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / TN Procesor Intel Core i3-6006U 2 GHz (2 fizičke / 4 logičke jezgre) Grafička kartica Intel HD 520(integrirana) Memorija/Disk 4 GB DDR4 Disk 1 TB HDD SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 1.4a Dodaci 2x USB 3.1 Gen1, 1x USB 2.0, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač SD kartica Masa 1,78 kg Operacijski sustav Ubuntu Linux 16.04 Jamstvo 2 godine

Jeftiniji Dellov laptop dolazi u hrpi konfiguracija i nekoliko boja, a mi smo na test dobili klasičnu crnu, s time da su dostupne još i tamnosiva te crvena. Uređaj je izrađen od čvrste plastike hrapave teksture. Grublji uzorak iskorišten je na poklopcu u koji je otisnut Dellov logo te u unutrašnjosti laptopa, oko tipkovnice. Plastika nije idealne čvrstine, što se može uočiti po blagom svijanju poklopca, kao i svijanju tipkovnice, pogotovo njezina središnjeg dijela. Tipke su blago hrapave na dodir, što ujedno znači i da će tijekom vremena biti uočljivije njihovo trošenje, odnosno izlizivanje plastike.

S obzirom na 15,6-inčne gabarite, ne čudi što je tipkovnica raskošne veličine, s punim numeričkim dijelom s desne strane. Enter je malen, baš kao i na, primjerice, osjetno manjem MacBooku Air, no nismo uočili da nam je to smetalo tijekom tipkanja. Hod tipki standardnih je 1,7, ali kad se sve zbroji i oduzme, tipkovnica je pristojna. Zanimljivo je da laptop nema dedicirane LED-ice za indikaciju rada diska ili općenito radnog stanja. S druge strane, u tipku Caps Lock implementirana je jedna bijela LED-ica koja indicira je li funkcija Caps Lock uključena ili ne. Touchpad je srednje veličine i ne osobito gladak, s integriranim tipkama koje prilikom pritiskanja proizvode srednje bučan klik. Preciznost mu je osrednja, baš kao i ugodnost tijekom korištenja.

15,6-inčni ekran nudi FHD razlučivost, ali temeljen je na vrlo prosječnom i loše tvornički kalibriranom TN panelu. Pokrivenost sRGB spektra od 60% znači da ovaj laptop nije za korisnike koji traže dobar prikaz boja, a ne oduševljava ni prilično hladna kalibracija boja te niska maksimalna svjetlina od samo 177 cd/m2, što je niže od vrijednosti koju obično koristimo za testiranje jačine i kvalitete baterije laptopa.

Dell Inspiron 3567 PCMark 10 1.584 Essentials 3.668 Digital Content Creation 1.878 Productivity 3.030 Gaming 816 Cinebench R15 Single-Core 82 Multi-Core 215 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 3:22 h

U Inspironu nalazi se dvojezgreni Core i3-6006U procesor, koji podržava Hyper-Threading, no ima radni takt od samo 2 GHz. Umjesto da se oslanja na integriranu grafiku u procesoru, laptop je opremljen jeftinom AMD-ovom mobilnom diskretnom grafičkom karticom Radeon R5 M330 s vlastitih 2 GB DDR3 memorije. I doista, riječ je o osjetno bržoj grafici nego što je Intelova integrirana, no objektivno i dalje dosta sporoj, odnosno na razini brzine integrirane grafike iz jačih Intelovih procesora. Super je to što zbog dedicirane videomemorije grafika ne krade radnu memoriju sustava, koje ionako ima malo (4 GB). Laptop se ne isporučuje s Windowsima, već s Ubuntu distribucijom Linuxa, što je sasvim dobro rješenje za korisnike koji ne trebaju neke specifične aplikacije koje su dostupne samo na Windowsima. OS je instaliran na čvrsti disk od 1 TB, kojem društvo pravi DVD snimač.

Na lijevom boku nalaze se: konektor za napajanje, HDMI 1.4a, 2x USB 3.1 Gen1

Na desnom boku nalaze se: čitač SD kartica, konektor za slušalice, USB 2.0 port, DVD snimač, Kensington bravica

To nas dovodi i do gabarita uređaja. Inspiron 3576 je jedan od težih jeftinijih prijenosnika, što ga stavlja u podređen položaj ako laptop planirate često nositi sa sobom. Desni bok prijenosnika zauzimaju DVD snimač, USB 2.0 port, konektor za slušalice i čitač SD kartica. Na suprotnoj strani nalaze se konektor za napajanje, mrežni konektor (ne gigabitni!), HDMI 1.4a i dva USB-a 3.1 Gen1. Autonomiju uređaja osigurava odvojiva baterija (dosta neuobičajeno) koja je u našem testu uspjela održati sustav na životu nešto manje od tri i pol sata.