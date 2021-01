Dell XPS 15 9500 - Skupocjena multimedijska zvjerka

specifikacije - dell xps 15 9500 273433422-N0850 Ekrani 15,6” / 3.840×2.400 / IGZO IPS Procesor Intel Core i7-10750H, 6C/12T, 2,6-5 GHz Grafička kartica Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4 GB Memorija 2 × 16 GB DDR4 2933 SSD 1 TB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 Ukupno utora za diskove 2 × M.2 NVMe Mreža Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650s Videoizlazi 2 × Thunderbolt 3

1 × USB-C 3.2 Gen2 Konektori 2 × Thunderbolt 3

1 × USB 3.2 Gen2

3,5-mm audio

SD card utor Masa 2,05 kg Dimenzije 345 × 230 × 18 mm Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 3 godine

Dellova serija laptopa XPS pripada samom vrhu tvrtkine ponude, a obuhvaća laptope formata 13, 15 i 17 inča. 13-ice su, sukladno dimenzijama, ultraportabilne, a 15 i 17-inčni modeli fokusirani su na korisnike koji traže dobro zaokružene i vrlo kvalitetne multimedijalne uređaje. Dakle, naglasak nije na vrhunskim performansama u igrama, već kombinaciji kvalitetnog ekrana, kućišta, brzog procesora i pristojne grafike. U neku ruku, sve ono što korisnike privlači Appleovim laptopima iz serije MacBook Pro.

Aktualni XPS 15 9500 predstavljen je prošle godine, a isporučuje se u dvije varijante izvedbe kućišta – s bijelom i crnom unutrašnjošću, dok je vanjština jednaka. Usprkos činjenici da je temeljen na 15,6-inčnom ekranu, s omjerom stranica 16:10, umjesto standardnih 16:9, laptop je vrlo kompaktan. Točnije, dimenzije su 345 × 230 × 18 mm, uz masu od 2,05 kg u testiranoj varijanti (postoji i lakša, od 1,83 kg, no bez ekrana osjetljivog na dodir i sa slabijom baterijom). Riječ je o dimenzijama koje su tipične za starije, 14-inčne laptope, a XPS 15 to postiže iznimno uskim okvirima ekrana, što je inače jedna od prepoznatljivih značajki serije XPS. Vanjski dijelovi kućišta načinjeni su od debljeg pjeskarenog i anodiziranog aluminija, a bočne stranice glatko su izbrušene i dvaput anodizirane radi više razine zaštite od habanja.

U pakiranju s laptopom isporučuje se maleni USB-C hub, na kojem su HDMI 2.0 izlaz i USB 3.2 Gen2 port. Naime, Dell se na ovom laptopu nije zamarao starijim tipovima USB portova. Tako na lijevom boku imamo dva Thunderbolta 3, a s desne USB-C 3.2 Gen2, s podrškom za napajanje i spajanje ekrana, čitač SD kartica i TRRS konektor za slušalice. Laptop se također i napaja preko USB-C konektora, iako 130-vatni adapter nije baš majušan.

Gledajući na bokove laptopa, možemo uočiti da su na donjem dijelu laptopa smješteni zvučnici, no još jedan par zvučnika nalazi se i na gornjem dijelu baze laptopa. Taj četverodijelni sustav zvučnika dodatno je oplemenjen softverom Waves Nx 3D Audio, koji je dosad bio dostupan samo preko slušalica. Softver se brine za stvaranje virtualnog surround zvuka iz bilo kojeg zvučnog signala s računala, bilo da je riječ o glazbi, filmovima ili igrama, a oslanja se i na web-kameru za prilagođavanje poziciji korisnika ispred ekrana u stvarnom vremenu. Waves Nx 3D Audio na stranu, zvučnici zvuče doista dobro, odnosno bolje nego većina zvučnika koje smo dosad imali prilike čuti na laptopima.

Preko 4K

Poklopac laptopa ukrašen ja malenim Dellovim logom, a otvara se samo jednom rukom. Na bazu laptopa fiksiran je s dvije skrivene šarke, a tu, na stražnjoj strani računala, nalazi se i skriveni ispušni otvor sustava hlađenja. Poklopac laptopa moguće je rastvoriti do kuta od 130 stupnjeva, čime nam pogled otkriva punu raskoš Sharpova 4K ekrana, temeljenog na tehnologiji IGZO, ugrađenog u ovaj uređaj. Tehnologija IGZO zapravo nam govori o tipu tranzistora koji se koristi u panelu. IGZO je alternativa klasičnom TFT-u, a teoretski se može koristiti u TN, IPS, VA, pa čak i OLED panelima. Sharpov panel u ovom XPS-ju je tipa IPS. Glavna prednost IGZO-a u odnosu na TFT jest mnogo niža potrošnja ekrana, no ta tehnologija također nudi niže vrijeme odziva, bolji prikaz boja i višu gustoću piksela.

Aplikaciju CinemaColor ne preporučamo koristiti jer uništava prikaz prejakom saturacijom i kontrastom

S obzirom na omjer stranica 16:10, Dell ovaj ekran naziva UHD+. Riječ je o razlučivosti od 3.840×2.400 točaka, što znači da ekran nudi dodatni prostor u visinu, bitan fotografima, programerima i općenito svim korisnicima koji trebaju prikazati što više informacija na ekranu. Ekran nudi vršnu svjetlinu od čak 540 nita, uz kontrastni omjer od 1.500:1. Paleta boja sRGB u potpunosti je pokrivena, a pokriven je i dobar dio (91%) palete AdobeRGB. Doduše, treba naglasiti da Dell obećava 100% pokrivenosti AdobeRGB spektra, pa to treba imati na umu, ako vam takva mogućnost doista treba (tipa fotkate u AdobeRGB formatu). Tvornička kalibracija nije vrhunska – temperatura bijele točke podešena je na 7.200 kelvina, a gama na 2. Ekran i dalje izgleda prekrasno iz perspektive većine korisnika, no profesionalci koji trebaju vrhunsku točnost boja, morat će ga sami kalibrirati. Još jedna napomena, koja se tiče zahtjevnijih, ide na račun uniformnosti boja i osvjetljenja. Donji i desni dio ekrana tamniji su od ostatka, a to utječe i na uniformnost boja, pa je DeltaE za lijevu stranu ekrana preko 6.

Iznad ekrana smještena je IR web-kamera s podrškom za prepoznavanje lica, odnosno funkciju Windows Hello za logiranje u Windowse. Kvaliteta kamere mogla bi biti bolja, no to je valjda cijena tih iznimno tankih okvira ekrana. Ekran je inače osjetljiv na dodir, pa je samim time zaštićen staklom Gorilla Glassa 6. To nije baš idealno u kontekstu odbljesaka drugih izvora svijetla, no u praksi situacija zapravo i nije loša.

Divovski touchpad

XPS 15 krase iznimno dobre periferije, pogotovo touchpad koji je u istom rangu s takvim uređajima s laptopa Surface. Osim toga, i tipke i na tipkovnici, i touchpad uvećanih su dimenzija

S obzirom na gabarite kućišta, pozdravljamo Dellovu odluku da na laptop ne integrira punu tipkovnicu, odnosno, i njen numerički dio. To je omogućilo da se glavni dio tipkovnice adekvatno raširi, a da ostane i mjesta za implementaciju zvučnika, koje smo spomenuli ranije. Tipke na tipkovnici natprosječno su velike površine, što olakšava tipkanje. Na kvalitetu mehanizama ne možemo se požaliti, s time da treba napomenuti kako tipke imaju kraći hod, što neće svima odgovarati. Posebno treba istaknuti velike dimenzije specijalnih tipki kao što su Tab, Caps Lock, Ctrl, Shift i Enter. Enter je, inače, razlomljenog tipa. Tipkovnica ima bijelo pozadinsko osvjetljenje, čiju je snagu moguće podesiti, a kako smo imali komercijalni uređaj na testu, tu su i hrvatska slova, laserski ugravirana na tipke.

Ispod tipkovnice nalazi se još jedna periferija natprosječnih dimenzija – golemi, ali doista golemi, touchpad, izrađen od stakla i, samim time, iznimno gladak. Preciznost i odziv touchpada su vrhunski – na razini touchpada kakve Microsoft ugrađuje na svoje laptope iz serije Surface. Gornja površina baze laptopa izrađena je od materijala koji izgleda poput karbonskih vlakana, no bijele je boje. Za varijantu s crnom unutrašnjosti, Dell doista navodi da je riječ o karbonskim vlaknima (koja su inače crna), no štogod da je korišteno u slučaju bijele varijante, i dalje izgleda odlično te nudi vrhunsku čvrstinu.

Pristup unutrašnjosti laptopa nije pretjerano kompliciran. Treba odviti set vijaka s torx glavom, te pomoću plastičnog pomagala pažljivo proći oko kompletnog ruba laptopa, kako biste otkačili kopče koje drže dva dijela kućišta zajedno. Dell nam tu čak i pomaže, jer se na prednjem rubu baze nalazi utor gdje je moguće započeti otvaranje. Prvi cool detalj koji smo uočili prilikom skidanja poklopca jest taj da se konektor za slušalice zapravo nalazi na poklopcu, a ne na matičnoj ploči. Povezan je s pločom. odnosno kontaktima na ploči preko pločice sa šest iglica.

Unutrašnjost računala organizirana je iznimno dobro, a svaki je kubni milimetar prostora maksimalno iskorišten. U našem su slučaju popunjena oba SO-DIMM utora, i to sa 16-gigabajtnim, tipa DDR4 2933. Maksimalni podržani kapacitet memorije je 64 GB. Ispod utora za memoriju nalaze se M.2 konektori, s time da je u našem slučaju popunjen samo jedan, i to Micronovim NVMe SSD-om 2300 kapaciteta 1 TB. SSD je opremljen i vlastitim bakrenim hladnjačićem, što je još jedan pohvalan detalj. Inače smo prilikom testiranja SSD-ova, pogotovo ovih u laptopima, navikli da im SLC buffer nije osobito velik, no ovaj Micronov uređaj, doista se iskazao – kompletne 64 testne datoteke upisane su s minimalnim padom performansi. Prosječna brzina pisanja bila je 2,52 GB/s, dok SSD maksimalno nudi 2,9 GB/s.

Donju trećinu unutrašnjosti laptopa zauzima baterija impresivna kapaciteta od 86 Wh, koja osigurava radnu autonomiju u uredskim aplikacijama od preko 9 sati, uz svjetlinu ekrana podešenu na 190 nita. S obzirom na to da je riječ o laptopu s 4K ekranom i 45-vatnim procesorom visokih performansi, ovo je iznimno dobar rezultat.

Hlađenje i performanse

Rashladni sustav sastoji se od dva ventilatora, koji su sa zajedničkim parom debljih toplovodnih cijevi spojeni na procesor i diskretnu grafiku. Procesor je u našem slučaju Core i7-10750H, šesterojezgreni model s maksimalnim taktom od 5 GHz, a grafika GeForce GTX 1650 Ti, s 4 GB memorije. Naravno, takva grafika ni u snu ne može pratiti vrlo visoku razlučivost ekrana, kada govorimo o bilo kakvim zahtjevnijim igrama. Rashladni sustav u praksi dosta je tih kada je opterećen samo procesor, no postaje solidno bučan (47 dBA) ako se optereti grafika. Površina laptopa istodobno nije osobito topla. Dijelovi gdje držimo ruke pri radu ne idu preko 35-36 stupnjeva, a najtoplije je u sredini tipkovnice s 42 stupnja. Sve te brojke podrazumijevaju ambijentalnu temperaturu od 22 °C.

rezultati testiranja ConceptD 5 Pro Dell XPS 15 9500 Procesor Core i7-9750H Core i7-10750H Grafika Quadro RTX 3000 GeForce GTX 1650 Ti Blender Benchmark CPU bmw27* 334 s 341 s pavillon_barcelona* 1.103 s 1.021 s NVIDIA Optix/CUDA bmw27* 85 s 183 s pavillon_barcelona* 548 s 984 s Cinebench R23 Multi-core - 7.054 Single-core - 1.198 Cinebench R20 CPU 2.479 - PCMark 10 Score 6.378 5.009 Essentials 8.637 7.643 Productivity 6.708 6.233 Digital Content Creation 6.786 4.992 Gaming 11.372 7.157 UL Procyon - Photo Editing Benchmark Score - 5.319 Image Retouching - 5.875 Batch Processing - 4.817 GeekBench 5 Single-core - 1.266 Multi-core - 5.978 3DMark - Time Spy Score 5.906 3.774 Graphics score 6.118 3.521 CPU Score 4.941 6.384 Battlefield V 1080p - 55+ fps Apex Legends - 65+ fps GTA V - 40+ fps Fortnite - 65+ fps Red Dead Redemption 2 - <20 fps CrystalDiskMark 7 Sekvencijalno čitanje 3.332 MB/s 3.197 MB/s Sekvencijalno pisanje 2.789 MB/s 2.904 MB/s Baterija PCMark 10 Office 4:53 h 9:32 h *manje je bolje

Procesor pod punim opterećenjem (Cinebench R23) poteže do takta od 4 GHz i vršne potrošnje od 90 vata, no brzo pada na nekakvih 3,6 GHz i 60-ak vata, gdje se drži oko 2 minute, uz vršnu temperaturu od 100 °C. Nakon toga, takt počinje oscilirati oko 3 do 3,15 GHz, uz potrošnju od oko 45 W i temperaturu između 80 i 90 °C. GPU, pak, troši u prosjeku 50 W pod opterećenjem, uz temperaturu ispod 70 °C, pa je otuda i jasno zašto je laptop bučniji kad je opterećena grafika.

Dellov XPS 15 9500 u testiranoj konfiguraciji s 4K ekranom, brzim SSD-om od 1 TB, Core i7 procesorom i GTX-icom 1650 Ti impresivan je komad opreme. Dovoljno je kompaktan i ima dovoljno izdržljivu bateriju da ga možemo koristiti kao putno računalo, a istodobno je dovoljno snažan za zahtjevne zadatke, bilo to programiranje, obrada fotografija ili videa, ili neka treća aktivnost. Za igranje definitivno nije – postoje mnogo bolji laptopi za tu namjenu u cjenovnom razredu od gotovo 30.000 kuna. Sve u svemu, vrlo lijepo, brzo i kvalitetno, no vrlo skupo računalo. Nadajmo se da će Dell u budućnosti razmisliti o korištenju AMD-ovih procesora, jer tako bi ovako brzo računalo postalo još brže, i zahtjevnim korisnicima atraktivnije.