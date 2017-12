Digital Bitbox - Krajnje jednostavni trezor za kriptovalute

specifikacije Podržane kriptovalute BTC, BCH, ETH, ETC i ERC20 tokeni (preko MyEtherWallet.com) Razina sigurnosnog certifikata Nepoznata (ATAES132A čip i custom MCU), AES-256-CBC za USB komunikaciju Autentifikacija Lozinka za aplikaciju, opcionalni 2FA (U2F) putem mobilne aplikacije, hardverski 2FA za online servise Način povrata podataka Offline backup putem eksterne memorije Povezivost USB Kompatibilnost Windows (7+), Mac ili Linux Dimenzije / masa 45 mm x 16 mm x 6 mm / 5 g Jamstvo 1 godina

S obzirom da su jedan od najsigurnijih načina pohrane i upravljanja kriptovalutama, hardverski walleti možda i nisu toliko popularni koliko bi i trebali biti. To nas malo podsjeća na onu situaciju s backupom podataka, gdje rijetko koji korisnik krene za preventivom uz višestruke backup opcije, poput recimo 3-2-1 backup pravila, prije nego se opeče (čitaj: izgubi podatke). Stoga, ukoliko se iole ozbiljnije bavite, ili planirate baviti, ulaganjem u kriptovalute, razmislite o proizvodu poput Digitalovog Bitboxa, koji stiže iz zemlje poznate po rupama u sirevima, skupim satovima i čokoladi. Ovaj USB stick-like uređaj s klasičnim USB Type-A konektorom na jednom kraju izgleda poput kakvog čitača microSD kartica, pogotovo iz razloga što iz njega zaista viri jedna 4-gigabajtna microSD kartica, koja je dio priložene dodatne opreme. Na njoj se pohranjuje backup datoteke walleta i zapravo ju ne morate konstantno držati u samom uređaju, već samo kada planirate napraviti novi backup ili povratiti stari. Ovo ga čini dosta praktičnim u sigurnosnom smislu, ali bi uz to još voljeli vidjeti i opciju kao što je Mnemonic Seed tip backupiranja.

Za razliku od, primjerice, Ledgera Nano S, Digital BitBox na sebi nosi USB Type-A priključak, tako da ga možete direktno spojiti na računalo. Iz istog razloga nudi dodatnu odvojenu pohranu podataka (walleta i njihovih backupa) putem microSD kartice

Kad govorimo o podršci za kriptovalute, osim BTC-a, Digital Bitbox podržava i BCH, ETH, ETC i ERC20 tokene, ali važno je napomenuti da s trenutnom verzijom Bitbox desktop aplikacije nije moguće pregledavati ili upravljati drugim kriptovalutama osim Bitcoina, makar sam uređaj u sebi ima generirane ETH adrese. Vjerojatno ćemo u budućnosti vidjeti i podršku za to, a do tada možete upravljati ETH i ERC20 tokenima putem stranice MyEtherWallet.com, koja nudi mogućnost spajanja na Digital Bitbox (uz preduvjet da ste instalirali firmware v2.2.3 ili noviji) i upravljanja takvim tipovima kriptovaluta.

Sučelje je izgledom iznimno jednostavno, možda čak i prejednostavno, budući da ne prikazuje ništa drugo osim BTC-a, ali zato nismo imali nikakvih problema u snalaženju, što je dobra vijest za one koji prvi put ulaze u svijet kriptovaluta

Za korištenje Digital Bitboxa dovoljno je skinuti njegovu službenu desktop aplikaciju, nakon čega ju samo pokrenete, bez prethodne instalacije. Ovdje ćete naići na klasično Bitcoin "wallet-like" sučelje, s opcijama slanja i primanja kriptovaluta, pregleda korisničkih računa te upravljanja backupima i sigurnosnim postavkama. Kada smo već dotakli sigurnosnih postavki, kažimo da mimo lozinke u sklopu desktop aplikacije, koju morate ukucati prilikom pristupanju uređaju, postoji i mogućnost 2FA (U2F) autentifikacije, također putem samostojeće mobilne aplikacije, ali i stvaranje takozvane sekundarne lozinke za "sakrivene" wallete. Usto, sam Bitbox možete koristiti kao klasični 2FA uređaj za pristup web stranicama. Kao dodatnu autentifikaciju, prilikom slanja sredstava ili nadogradnju firmwarea, prstom je na dulje od tri sekunde potrebno pritisnuti dodirni senzor smješten na sam stick - moramo priznati da ga nismo odmah uočili.

A konkurenti?

Obzirom na identičnu cijenu Digital Bitboxa i Ledgera Nano S na našem tržištu, teško je zaobići usporedbe između ova dva suparnika i pritom prokomentirati stvari koje nas "žuljaju", pogotovo kad uzmemo u obzir da smo ih testirali paralelno. Oba modela u lokalnim trgovinama možete dobiti za praktički istu svotu, oko 600 kuna. Imajući to na umu, naš zaključak je sljedeći – oba modela imaju svoje prednosti i mane, ali ne možemo se nekako oteti dojmu da za ovaj iznos Ledger Nano S je nekako zaokruženiji proizvod, kako u onim svojim osnovnim uslugama, tako i u drugim, dodatnim mogućnostima, pogotovo u kontekstu softverskog korisničkog iskustva. Da je Digital Bitbox kakvih 100-200 kuna jeftiniji na našem tržištu, imalo bi smisla uzeti ga pored Ledgera Nano S, no, nažalost, nije. Na stranim tržištima Digital Bitbox je ugrubo 16 € jeftiniji od Ledgera Nano S, što je upravo ona razlika koju smo spomenuli. Ovo je već dobar razlog da ga odaberete pored Ledgera Nano S, pogotovo ako se ne mislite upuštati u investicije kriptovaluta koje on ne podržava.