Elgato Wave:3 - Potomak mikrofona i miksete

SPECIFIKACIJE Tip Kondenzatorski USB mikrofon sa softverskom digitalnom miksetom Usmjerenost Kardioidna ADC 24-bit/96 kHz SPL/Dinamički raspon 120 dB / 115 dB Frekvencijski raspon 70-20.000 Hz Konektori USB-C, 3,5-mm (monitoring) Masa 585 g (mikrofon i postolje), 280 g (samo mikrofon) Jamstvo 2 godine

Elgato, od 2018. godine u vlasništvu Corsaira, ime je izgradio na hardveru i dodacima za korisnike koji se bave streamanjem: capture karticama, stream deckovima (kontroleri s tipkama na koje se mogu dodijeliti proizvoljne prečice), rasvjeti i ostalom. Proširenje ponude mikrofonima bilo je, stoga, pitanje vremena. Prvi Elgatovi mikrofoni nazivaju se Wave:1 i Wave:3. “Akustički” dio mikrofona potpisuje austrijska tvrtka LEWITT, specijalizirana za profesionalno studijsko snimanje, a Elgato im je pridodao neke korisne funkcije namijenjene streamerima i stvarateljima sadržaja. Tako su stvoreni USB mikrofoni s kojima se nijedan konkurentski model izravno ne može usporediti, jednostavno zato što ne nudi usporedive mogućnosti. U ovoj recenziji fokusirat ćemo se na skuplji i moćniji Wave:3.

Višefunkcijski kotačić jedini je dio mikrofona koji ne odiše kvalitetom – okreće se bez problema, ali zvuči jeftino kad se pritišće kao tipka

Elgato Wave:3 relativno je kompaktan mikrofon – kompaktniji od drugih popularnih modela za streamanje, kao što su Rode NT-USB ili Blue Yeti. Samim time, manje popunjava kadar i manje potencijalno zaklanja lice. Dovoljno je malen da se može spakirati u ruksak i ponijeti sa sobom, što će pozdraviti svatko tko traži visokokvalitetan mikrofon za povremeno korištenje “na terenu”. U kutiji se isporučuje s okruglim metalnim postoljem, izvedenim tako da dozvoljava naginjanje mikrofona radi preciznijeg usmjeravanja prema ustima korisnika. Donja strana postolja obložena je materijalom koji sprečava prijenos vibracija s radne površine na kapsulu mikrofona. Priložen je i adapter za montažu na stolne mikrofonske nosače (boom arm). Iskušali smo ga u kombinaciji s Rodeovim popularnim nosačem PSA1, koji ima prilično jake opruge, zbog čega lagani mikrofoni na njemu ne uspijevaju stajati na mjestu, već bježe uvis. Sa zadovoljstvom smo ustanovili da Wave:3 nema takvih problema – uspješno se zadržavao u željenim pozicijama.

Kapacitivna tipka za utišavanje mikrofona na gornjem je bridu mikrofona pa se lako nehotično pritišće

Vanjština mikrofona vrlo je nenametljiva. Sastoji se od čelične mrežice s Elgatovim amblemom, koja sakriva mikrofonsku kapsulu, te višefunkcijskog kotačića, iznad kojeg su red bijelih LED-ica te tri piktogramske oznake. Piktogrami označavaju, redom, osjetljivost (glasnoću) mikrofona, glasnoću zvuka slušalica spojenih u stražnji 3,5-milimetarski konektor, te omjer glasnoće između onoga što hvata mikrofon i zvukova koji dolaze s našeg računala. Okretanjem kotačića reguliramo ta tri parametra, a pritiskom kotačića prebacujemo se između njih, pri čemu nam LED-ica, smještena ispod svakog piktograma, daje do znanja čime trenutačno upravljamo. Prve dvije funkcije kotačića, pojačavanje i utišavanje mikrofona i spojenih slušalica, ne treba dodatno objašnjavati, a treća, gdje reguliramo omjer zvuka s mikrofona i računala, služi upravo tome: kad kotačić okrećemo u jednu stranu, zvuk s računala (glazba, igra ili nešto treće) čut ćemo tiše, a vlastiti glas glasnije, a kad ga okrećemo u drugu, dogodit će se obratno.

Straga su USB-C konektor za povezivanje s računalom i 3,5-milimetarski priključak za slušalice, namijenjen mikrofonskom monitoringu

Osim spomenutog, 3,5-milimetarskog konektora za slušalice, namijenjenog mikrofonskom monitoringu (događa se bez ikakva čujnog kašnjenja), na poleđini mikrofona još je USB-C konektor, namijenjen povezivanju s računalom i napajanju. U paketu se isporučuje gumirani 2,5-metarski kabel.

Jedina preostala kontrola na gornjem je rubu mikrofona. Tu se nalazi kapacitivna tipka “Mute”, kojoj je dovoljno približiti prst da bi se mikrofon isključio. Ne radi se o najsretnijoj poziciji; kad god smo mijenjali položaj mikrofona, nehotično bismo ga isključili. Bilo bi bolje da je tipka postavljena negdje drugdje, ili da se radi o pravoj, taktilnoj tipki, koju nije toliko lako slučajno pritisnuti.

Ugrađena 17-milimetarska kondenzatorska kapsula najbolje zvuči kad se nalazi na dvadesetak centimetara od usta

Ispod čelične mrežice smještena je 17-milimetarska kardioidno usmjerena kondenzatorska kapsula, koja zvuk primarno hvata ispred, a do neke mjere i iza kapsule. Kako se radi o kondenzatorskom mikrofonu, jasno je da on nudi odličnu dinamiku, ali vrlo je osjetljiv pa nije pogodan za korištenje u bučnim okolinama (za to biste trebali dinamički mikrofon). Kako bi do neke mjere anulirao tu inherentnu karakteristiku kondenzatorskih mikrofona, Elgato je Wave:3 učinio prilično usko usmjerenim, premda on još uvijek donekle hvata dio zvukova iz okoline, poput klaketanja mehaničke tipkovnice. Ona nipošto neće biti nepodnošljivo bučna, ali bitno je imati na umu da će ostati čujna. Zbog takve usmjerenosti, kao i preporučene udaljenosti od 20 centimetara od izvora zvuka, Wave:3 nije dobar za snimanje glazbe, intervjue ili bilo koju drugu situaciju gdje je cilj snimiti više ljudi ili uhvatiti “zvuk čitave prostorije”. Sama kapsula interno je zaštićena višeslojnim filtrom te je iznimno otporna na udare prilikom izgovaranja ploziva (glasovi P, T, K, B, D i G).

Od dodatne opreme Elgato nudi shock mount (36 eura), pop filtar (29 eura) i produžetke za stolno postolje (10 eura)

Ugrađeni analogno-digitalni konverter zvuk može snimati u maksimalnoj 24-bit/96 kHz kvaliteti. To je više nego dovoljno za sve načine korištenja vezane uz streamanje, gdje sempliranje ne ide preko 48 kHz. Ugrađeni hardverski filtar uklanja frekvencije ispod 80 Hz (može se isključiti, što ćete svakako htjeti učiniti ako imate jako dubok glas), a ugrađena je i tehnologija koju Elgato naziva “Clipguard”. Dotična je namijenjena potpunoj eliminaciji clippinga – distorzije zvuka prouzročene prevelikom glasnoćom, do koje može (i hoće) doći ako se, primjerice, previše uzbudite i počnete derati. Clipguard funkcionira tako da mikrofon čitavo vrijeme interno snima zvuk u dva kanala, pri čemu se sekundarni kanal snima pri nižoj glasnoći u odnosu na primarni. Kad mikrofon detektira distorziju, istog trenutka prebacuje se na sekundarni kanal te vašoj publici biva serviran vaš glas bez distorzije. Izložili smo kapsulu Wavea:3 dernjavi te je Clipguard svoj posao obavio zaista impresivno, bez ikakvih neprirodnih oscilacija u glasnoći glasa, i bez pojave distorzija, do kojih bi inače sigurno došlo. Poslušajte sljedeći uzorak kako biste čuli Clipguard u praksi.

Clipguard je moguće isključiti, ali ne vidimo zašto biste to učinili – riječ je o izrazito korisnoj i izvrsno implementiranoj funkciji. Potencijalno će biti korisna i onima koji će Wave:3 kupiti radi virtualnog sastančenja – kad počnete urlati na kolege ili poslovne partnere, još uvijek će kristalno čisto čuti svaku vašu uvredu i psovku.

Ako posjedujete neki od Elgatovih Stream Deckova, razveselit će vas informacija da se njemu mogu dodijeliti sve funkcije i virtualni kanali tvrtkina mikrofona

Općenite performanse Wavea:3 odlične su. Sve dok se mikrofon drži na preporučenoj udaljenosti od dvadesetak centimetara od usta, glas će vam zvučati vrlo prirodno i nadasve ugodno, te imati izvrsnu dinamiku.

Usto, što vam je mikrofon bliže, manje će se čuti okolni zvukovi, poput zujanja ventilatora i lupkanja mehaničkih prekidača – jer ćete ga moći koristiti na nižoj osjetljivosti (40-50%). Postavite li ga između sebe i tipkovnice, na priloženo stolno postolje, osjetljivost ćete morati podići na 50-60% pa će zvukovi prostorije postati nešto čujniji. Međutim, Wave:3 i u tom slučaju zadržava dobre akustičke performanse.

Čak i da je “samo” mikrofon, Wave:3 bio bi kvalitetan proizvod, no tu je još jedan poveliki aspekt, koji se kod konkurentskih USB mikrofona načelno ne viđa. Riječ je o softverskoj digitalnoj mikseti, nazvanoj Wave Link. Osim što nam Wave Link omogućuje da namještamo postavke mikrofona (osjetljivost kapsule, glasnoća spojenih slušalica, omjer glasnoće između mikrofona i računala, deaktivacija Clipguarda i filtara za niske frekvencije), također nam stavlja na raspolaganje osam virtualnih zvučnih kartica. Njih tada možemo vezati uz pojedine aplikacije koje koristimo prilikom streamanja, poput igre, Discorda, internetskog preglednika, svirača glazbe ili nečeg petog. Nakon što smo to učinili, unutar digitalne miksete zasebno namještamo glasnoću zvuka svake od tih aplikacija te biramo hoće li zvukovi iz konkretne aplikacije biti čujni samo nama, samo našoj publici, ili oboje.

Softver Wave Link sadrži cjelovitu digitalnu miksetu, s osam virtualnih zvučnih kartica

Tako možemo postići, primjerice, da naša publika bude zabavljena pozadinskom glazbom, a da ju mi ne čujemo, kako nas ne bi ometala za vrijeme igranja, ili da su naši suborci na Discordu čujni samo nama, a ne i našoj publici. Ili da je igra nama glasnija nego publici – kako bismo lakše čuli neprijateljske korake, a da gledatelje ne plašimo preglasnim eksplozijama i deremo im uši rešetanjem iz kalašnjikova.

Sa svime time na umu, Elgato Wave:3 nije samo odličan USB mikrofon, već cjelovito rješenje za streamanje. Zbog toga, a imajući na umu da se radi o proizvodu za korisnike sa specifičnim zahtjevima, cijena od 170 eura ne doima se sumanutom.

Elgato Wave:1 Elgato Wave:1 košta 139 eura, a dijeli izgled i većinu mogućnosti sa skupljim modelom Wave:3. Ono što nema jest kapacitivna tipka “Mute”; mikrofon se isključuje pomoću kotačića. Jedina druga funkcija njegova kotačića jest namještanje glasnoće zvuka spojenih slušalica. Također dolazi s nešto lošijim analogno-digitalnim konverterom, barem kad su u pitanju tehničke specifikacije – najviša podržana kvaliteta u ovom je slučaju 24-bit/48 kHz. U praksi nismo čuli praktički nikakvu razliku u akustičkim performansama jednog i drugog mikrofona. Sve ostalo je isto, što znači da Wave:1 također nudi odličnu tehnologiju Clipguard, filtar za niske frekvencije, monitoring u stvarnom vremenu te iznimno korisnu softversku miksetu Wave Link. Drugim riječima, ako ne osjećate potrebu za kapacitivnom tipkom Mute i mogućnošću da pomoću kotačića regulirate omjer glasnoće između onoga što hvata mikrofon i onoga što čujete u slušalicama, slobodno možete uštedjeti 30 eura pa kupiti Wave:1.