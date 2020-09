Koss Porta Pro Wireless - Legenda u bežičnoj izvedbi

SPECIFIKACIJE Izvedba Otvorene, on-ear Povezivost Bluetooth 4.1 (SBC, aptX) Jamstvo 2 godine

Prije petnaestak godina, u vremenima kada smo glazbu slušali preko discmana i (sretniji među nama) iPoda, kupio sam Kossove slušalice Porta Pro. Već su tada slovile kao legendarne, zbog neočekivano uvjerljivih akustičkih performansi, ali i nesvakidašnjeg, posve nekonvencionalnog izgleda. Premda se više ne sjećam koliko su koštale, definitivno nisu bile toliko skupe da ih ne bih mogao uklopiti u tadašnji skučeni studentski budžet. Koristio sam ih i obožavao godinama, dok se nisu raspale – kabel se skrutio i izgubio kontakt, a spužvasti jastučići izgledali su kao da su ih izjeli miševi. Tome unatoč, Koss Porta Pro ostale su mi u lijepom sjećanju, a test njihove nove, bežične verzije, za mene je bio poput susreta sa starim prijateljem.

Slušalice se mogu sklopiti prema “unutra”, a donji krajevi metalnog obruča hvataju se jedan za drugi. Porta Pro Wireless tako postaju veličine dlana

Kossovu odluku da prodaje slušalice koje su stvorene pradavne 1984. godine, bez ikakvih konstrukcijskih i dizajnerskih preinaka, neki smatraju potpunim luđaštvom. Međutim, nemoguće je osporiti kako se radi o jednima od najprepoznatljivijih slušalica na tržištu. Upravo zbog toga ne čudi nas da je legendarna američka tvrtka ostala ustrajna u svojoj viziji i kad je u pitanju najnovije izdanje tih slušalica, nazvano Koss Porta Pro Wireless. Naziv nam govori sve – riječ je o bežičnoj varijanti modela Koss Porta Pro, koji je većim dijelom ostao identičan izvorniku, a dobio je svojstvo povezivosti s izvorima zvuka preko Bluetootha. Ugrađeni Bluetooth čip, čiji točan model Koss ne otkriva, podržava standard Bluetooth 4.1 i kodeke SBC i aptX. Izostanak podrške za Bluetooth 5.0 pomalo je neočekivan, ali nismo uočili negativan utjecaj na ponašanje slušalica. Bežična konekcija uspostavlja se trenutačno, reprodukcija glazbe odvija se bez ikakvih prekida unutar dometa od nekakvih pet metara, a prilikom gledanja videa ne dolazi do kašnjenja zvuka za slikom.

Naglavne bežične slušalice u pravilu imaju sve komponente potrebne za bežični rad ugrađene u ušne školjke. Kod Kossova modela Porta Pro Wireless takvo što nije moguće, zbog izrazito kompaktnih gabarita slušalica, ali i činjenice da su temeljene na otvorenoj izvedbi ušnih školjki. Koss je tome doskočio ugradnjom Bluetooth čipa, pripadajućih kontrola i baterije na žicu, koja povezuje lijevu i desnu slušalicu te za vrijeme korištenja počiva na našem vratu. Time je dobiven frankenštajnski mutant naglavnih i neckband bežičnih slušalica.

Klizač “ComfortZone” steže i olabavljuje pritisak slušalica na uši

Modul s kontrolama nalazi se na desnoj strani spomenute žice, a baterija je lijevo. Oba ta elementa nalaze se u blizini samih slušalica, vise poput glomaznih naušnica i prilikom hodanja pomalo se klatare. Pridodamo li tome da slušalice, zahvaljujući naglašenom retro dizajnu, pomalo podsjećaju na ortopedsko pomagalo, preostaje zaključiti da Porta Pro Wireless, poput svojih prethodnika, definitivno neće biti za korisnike koji drže do estetskog minimalizma i neupadljivosti.

Konstrukcija slušalica inženjerski je vrlo zanimljiva. Lijeva i desna strana povezane su s dva metalna obruča, koje spojenima drže pripadajući plastični klizači. Što su ti klizači razmaknutiji, slušalice su fizički “stisnutije” i manje. Drugim riječima, ako imate veću glavu, spomenute klizače gurnut ćete jedan prema drugome, kako bi se slušalice maksimalno “raširile”. Sugeriramo da te manevre izvodite kad vam slušalice nisu na glavi, jer ćete si u suprotnom gotovo sigurno zahvatiti kosu i počupati se. Tijekom godina ostavio sam pola skalpa na obruču žičnog modela Porta Pro, ali nisam im to uzeo za zlo – to je bio dio neobjašnjive čari posjedovanja tih slušalica.

Lijeva i desna slušalica montirane su na zglobove i mogu se preklopiti prema “unutra”, tako da jastučići u sklopljenom položaju dodiruju metalne obruče. Kad se tako sklope, na jednom kraju obruča otkriva se metalna kukica, a na drugome držač za koji se kukica može zakačiti. Slušalice tako postaju dovoljno malene da stanu u džep jakne, bočne džepove na hlačama, ili u izvrsnu okruglu futrolu, koja je dio tvorničkog pakiranja.

Gumirane kontrole nalaze se na modulu ispod desne slušalice. Na istome mjestu su Micro-USB konektor za punjenje i mikrofon za telefoniranje

U smislu robusnosti nismo uočili nikakve promjene u odnosu na žični Porta Pro, stoga na dulje staze predviđamo probleme s jastučićima (njih je, srećom, lako i jeftino zamijeniti). Pribojavamo se i za žicu, koja nam se za vrijeme testiranja više puta zavlačila između slušalica i obruča i zaplitala u druge dijelove. Premda ona u mjesec dana testiranja nije pokazivala znakove posustajanja, svejedno ostajemo pri stavu da Porta Pro Wireless neće dobro podnijeti nehajnog vlasnika. Zbog postojanja baterije, Porta Pro Wireless ne dolazi s doživotnim jamstvom, kao što je to slučaj kod žičnog modela, već uobičajenim dvogodišnjim.

Udobnost slušalica je odlična. Premda su obruči posve ogoljeni, masa slušalica iznosi samo 70 grama, stoga obruči ne predstavljaju nikakvo opterećenje za tjeme. Umeci od spužve sprečavaju izravni dodir obruča s bočnim stranicama glave, a pritisak slušalica na uši može se regulirati pomicanjem kvadratnih klizača na dijelu označenom s “ComfortZone”. Zahvaljujući tome, Porta Pro Wireless s lakoćom se mogu nositi više sati bez predaha, što za većinu konkurentskih on-ear slušalica (to su one čiji jastučići naliježu izravno na uši, umjesto da ih okružuju) ne možemo kazati.

Kao što smo već spomenuli, kontrole su smještene na plastični modul koji visi iz desne slušalice. Riječ je o gumiranim tipkama za utišavanje i pojačavanje zvuka, čije nas držanje prebacuje na sljedeću ili prethodnu pjesmu, te tipki za pauziranje glazbe. Potonja također služi odgovaranju i prekidanju telefonskih poziva. Tipke funkcioniraju vrlo dobro: lako se pritišću, a istodobno ne toliko lako da bi došlo do slučajne aktivacije, te na podražaje reagiraju brzo. Ispod tipki nalazi se LED-ica, koja zasvijetli kad se slušalice uključe (plava boja), isključe (crvena boja) i kad su spremne za bežično uparivanje (naizmjence crvena i plava boja). Na istom tom modulu, iza gumenih vratašca, krije se Micro-USB konektor za punjenje. U 2018. godini, kad su te slušalice prvotno lansirane, USB-C konektori nisu još bili sveprisutni, ali danas, dvije godine kasnije, postojanje Micro-USB konektora djeluje neozbiljno.

Posljednji element na spomenutom modulu, smješten na nasuprotnoj strani od spomenutih tipki, jest rupica mikrofona. Mikrofon je sasvim upotrebljiv za telefoniranje te u tom smislu nismo naišli ni na kakve poteškoće.

Baterija, smještena na drugu stranu žice, sposobna je slušalice održati na životu više od 12 sati, stoga će ih prosječni korisnici puniti jednom ili dvaput tjedno.

Uz slušalice isporučuje se odlična, tvrda futrola za prenošenje

Izdržljiva baterija, međutim, neće biti ono zbog čega ćete kupiti Koss Porta Pro Wireless, niti će to biti izvrsna udobnost. Glavni razlog za nabavku ovih slušalica, i glavni razlog njihova legendarnog statusa, akustičke su performanse. Pravo je čudo koliko uvjerljivo i zabavno tako kompaktne bežične slušalice uspijevaju zvučati. Bas im je izvrstan: punašan, čvrst i izrazito energičan. Riječ je o jednom od najboljih basova za žanrove poput rocka i metala, koje smo u svijetu prijenosnih slušalica imali prilike čuti, jer brzinom uspješno prati dvostruku bas pedalu, a udarnošću unosi mnogo živosti u svaku pjesmu gdje je prisutan. Naravno, odlično funkcionira i u rapu i elektroničkoj glazbi, iako valja imati na umu da na frekvencijama nižim od 60 Hz, očekivano, prestaje biti prisutan. Basovi su skladno stopljeni sa srednjim frekvencijama, koje krase čistoća i prirodnost. Vokali zvuče odlično, a pojedini instrumenti s lakoćom se razaznaju čak i u vrlo kompleksnim pjesmama. Visoke frekvencije prezentirane su tako da isporučuju zadovoljavajuću količinu detalja, a bez naznaka prodornosti i potencijalnog umaranja ušiju, čak i kod vrlo glasnog slušanja. Pretpostavljamo da je tome djelomično tako (i) jer Koss nije morao umjetno pojačavati visoke frekvencije kako bi stvorio osjećaj otvorenosti i prostranosti zvuka. Naime, same slušalice otvorenog su dizajna, što im automatski daje prozračnost kakva se od zatvorenih slušalica generalno ne dobiva. Doduše, otvoreni dizajn sa sobom donosi i izraženo “curenje” zvuka u oba smjera. Svi oko vas čut će što slušate, a i vi sami bit ćete posve neizolirani od zvukova iz okoline. Koss to nastoji predstaviti kao prednost, navodeći kako vas Porta Pro Wireless ostavlja svjesnima okolnog svijeta. Možete li živjeti s otvorenim slušalicama ili ne, najbolje ćete znati sami.

Sve u svemu, Porta Pro Wireless zvuče isto poput njihova žičnog brata – odlično, i iznad svakog očekivanja, s obzirom na skromne gabarite i cijenu od razumnih 638 kuna. Štoviše, u ovoj cjenovnoj kategoriji ne možemo navesti nijedne bežične slušalice s kvalitetnijim i zabavnijim zvukom – a to će mnogima biti dovoljno da im oproste sve mane.