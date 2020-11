Fractal Design Meshify 2 Clear TG - Rafiniranje kvalitetnih temelja

specifikacije - fractal design meshify 2 clear tg Form factor E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Broj utora 2 x 2,5”, 7 x 3,5”/2,5" Broj utora - maksimalno 4 × 2,5", 14 × 3,5"/2,5" Dimenzije 542 × 240 × 474 mm Podržana napajanja ATX, do 250 mm (tvornička pozicija kaveza za diskove) Podržane grafičke kartice Do 491 mm Podržana CPU hlađenja visina do 185 mm Ventilatori 3 x Fractal X2 GP-14 140 mm DC, do 1.000 rpm Prednji konektori 2 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB-C, TRS audio + mic Jamstvo 2 godine

Dok su kućišta iz serije Define namijenjena korisnicima koji cijene kombinaciju odlične kvalitete izrade, modularnosti, minimalističkog dizajna i niske razine buke, modeli Meshify zanimljiviji su korisnicima koji traže agresivniji dizajn te bolje rashladne performanse. Ključna razlika između Definea i Meshify je izvedba prednje strane, odnosno, maske. Kod Definea je puna i obložena materijalom koji upija buku, dok Meshify ima zanimljivu reljefnu masku načinjenu od lima, koja lakše propušta zrak unutar kućišta, ali i buku van njega. Meshify je zbog rupičaste maske također zanimljiv korisnicima koji žele prednju stranu kućišta ukrasiti osvjetljenim ventilatorima, ali na diskretniji način u odnosu na kućišta kod kojih je prednja strana staklena.

Novi Meshify 2 dolazi u dvije veličine – običnoj i XL, baš kao i Define 7. Varijanta XL prije nije bila dostupna u obitelji Meshify i svakako je dobrodošla iz perspektive korisnika koji žele složiti atraktivnu i dobro hlađenu radnu stanicu. Naime, dok obični Meshify 2 maksimalno podržava E-ATX ploče, golemi Meshify 2 XL progutati će i serverske SSI-EEB ploče s dva utora za procesor. Veće će kućište moći primiti i nešto više diskova (iako ni obični model tu nije nimalo loš), a podržava i vertikalnu montažu grafičke kartice debljine tri PCI utori, za razliku od dva kod manjeg kućišta.

Nama je na test stigao obični Meshify 2 i to u varijanti s bijelim elementima i posve prozirnom bočnom stranicom. Osim njega u ponudi su i posve crni Meshify 2 s punom bočnom stranicom (samim time ovo je najjeftinija varijanta kućišta), Meshify 2 Light TG u crnoj i sivoj boji, s lagano zatamnjenom staklenom stranicom, te Meshify 2 Dark TG, dostupan isključivo u crnoj boji, s jače zatamnjenom bočnom stranicom. Drugim riječima, zaista za svakog po nešto.

Sve po PS-u

Četiri nosača za diskove dio su dodatnog pakiranja. Tu su također i vijci, vezice za kabele, krpica za brisanje stakla i odličan priručnik

Meshify 2 kao i Define 7 u glavnoj kutiji ima i dodatnu plosnatu kutiju u kojoj se nalazi dodatna oprema i priručnik. Ta dodatna oprema su četiri metalna nosača za čvrste diskove ili SSD-ove, komplet različitih vijaka crne boje, jednokratne plastične vezice i malena krpica namijenjena brisanju staklene stranice kućišta. Razlog zašto nosači za diskove nisu ugrađeni u kućište već dolaze ovako odvojeni jest to što korisnik ima mogućnost odabrati da li želi kućište složiti tako da ima veliki prednji kavez za diskove, ili ga pak želi koristiti u tvorničkoj konfiguraciji, bez tog kaveza, no s većim prostorom za ugradnju hlađenja, posebice vodenog. Korisnički priručnik je kao i kod svih Fractal Designovih proizvoda izvrstan – velikih je dimenzija, s potpuno objašnjenim mogućnostima konfiguracije kućišta.

Osim presloženog tijela, preuzetog s modela Define 7, glavna novost jest redizajnirana prednja maska. Vizualni dizajn maske nije se mijenjao što je bilo i za očekivati jer upravo reljefna površina maske znak prepoznavanja serije Meshify, no učinjene su preinake u funkcionalnom smislu. Iako ni ranije reljefna metalna mrežica nije bila pričvršćena za plastični okvir maske već se mogla lako izvaditi van radi čišćenja, sada je postavljena na plastični nosač koji se na okvir maske pričvršćuje preko tri šarke. Drugim riječima, mrežicu možemo otvoriti poput vrata. Čak je i Fractalov logo na mrežici izvučen prema naprijed kako bi igrao ulogu ručke za otvaranje vrata. Stari S2 imao je iza metalne mrežice dosta gust filtar za prašinu sličan spužvi. Na novom kućištu zamijenjen je s klasičnim filtrom od gusto tkane plastične mrežice, a koja propušta više zraka, nauštrb lošijeg filtriranja prašine. Ako ste spremni još žrtvovati filtriranje, filtar se možemo izvaditi. Problem je jedino što u tom slučaju, ili kad filtar jednostavno želite očistiti od prašine, vratašca morate izbaciti iz šarki, a taj postupak baš ne ulijeva pažnju u pogledu dugotrajnosti plastičnih dijelova.

Prednji konektori i tipke kućišta smješteni su na prednjem rubu metalnog krova kućišta. Kompletan krov prekriva jedna te ista metalna ploča koja također ima metalnu mrežicu za ventilaciju. Lako se skida budući da je pričvršćena za ostatak kućišta s četiri mehanizma s klinovima, koje susrećemo kako na mnogim modernim kućištima. Ispod nje nalazi se plastični okvir s mrežastim filtrom koji se može skinuti (što je preporučljivo ako preko nećete usisavati zrak), a ispod njega je metalni nosač krovnih ventilatora/radijatora. Taj nosač, koji ujedno čini i krov kućišta, može se iz njega nakon odvijanja dva vijka posve izvaditi što je odlično jer uvelike pojednostavljuje ugradnju komponenti u kućište.

Konfiguracija tipki i prednji konektora jednaka je kao na starijim Fractalovim kućištima. Tu su dva USB-a 3.2 Gen1, USB-C, odvojeni TRS konektori za slušalice i mikrofon, veća tipka u obliku kvadrata za uključivanje računala, te manja za resetiranje. Bitno je naglasiti da je model s ovim konektorima i tipkama fiksiran za kostur kućišta odnosno nije vezan za dijelove koji su namijenjeni skidanju prilikom instalacije komponenti. Tipka za uključivanje računala ima diskretno pozadinsko osvjetljenje, no indikatora za rad diskova nema što se dijelu korisnika neće svidjeti.

Hlađenja ne manjka

Po pitanju ugradnje ventilatora i radijatora, Meshify 2 izvrstan je kao i ostala Fractalova kućišta. S prednje strane moguće je ugraditi radijator od 360 mm, s gornje 420 mm, a donje 280 mm, pod uvjetom da iz donje komore izbacite tvornički ugrađeni kavez s dva nosača za diskove i da imate kratko napajanje. Tvornički su u kućište ugrađena tri 140-milimetarska ventilatora s DC regulacijom, od prije poznata X2 GP-14 (1.000 rpm, 18,9 dBA). Dva su montirana na gornji dio prednjeg nosača, a treći na stražnji nosač koji prima jedan ventilator. Dno kućišta također ima vlastiti mrežasti filtar za prašinu, a koji se lako izvlači s prednje strane kućišta.

rezultati testiranja Fractal Design Meshify S2 Fractal Design Define 7 Corsair 4000D Airflow Opterećenje - samo CPU Temperatura (CPU)* 68,5 °C 74 °C 69 °C Buka* 45 dBA 42 dBA 44 dBA Opterećenje - samo GPU Temperatura (GPU)* 66 °C 69 °C 67 °C Buka* 45 dBA 42 dBA 43 dBA

Bočne stranice skidaju se iznimno lako jer se oslanjaju na jednak mehanizam s klinovima koji smo vidjeli i na krovnoj ploči. Tri klina postavljena su na gornjem rubu stranice, dočim se donji dio ubacuje u žlijeb na kosturu kućišta. Staklena stranica izvedena je izvrsno, s minimalnim okvirom – tanke se letvice nalaze samo s gornje i donje strane. Meshify 2 povećao je gabarite u odnosu na svog prethodnika, pa ne računajući nožice i ostale stršeće elemente mjeri 541 × 240 × 454 naprema 530 × 233 × 448 mm. Samim time u sebe će primiti čak i najjače konvencionalne komponente, s tim da podržana duljina grafičkih kartica uvelike varira o tome što se nalazi u prednjoj strani kućišta. Tvornički su tu samo ventilatori, no može biti i radijator ili pak kavez za ugradnju dodatnih diskova. U tvorničkoj konfiguraciji kućište prima kartice duljine 467 mm, a u varijanti s dodatnim kavezom duljina kartica pada na 315 mm. To je primjerice sasvim dovoljno za novi Radeon RX 6800 XT, pa čak i RTX 3080 Founders Edition koja mjeri 313 mm. Izlazi za kartice na stražnjoj strani kućišta nisu odvojeni tankim limićima što pojednostavljuje pristup konektorima. S druge strane, Fractal se za fiksiranje kartica i dalje oslanja na glomazne vijke sa zadebljanom glavom koji na tako skučenom mjestu uopće ne ispunjavaju svoju svrhu. Meshify 2 podržava i vertikalnu ugradnju kartica, za što su rezervirana dva utora.

Nosač ploče s tri strane okružen je s gumom obloženim otvorima za provlačenje kabela, a tu je i golemi otvor ispod procesora, namijenjen lakšoj ugradnji hladnjaka kad je matična već u računalu. Odstojnici za ugradnju matične ploče tvornički su ugrađeni, kako je i red. Pokrov komore u kojoj se nalazi napajanje perforiran je. S prednje strane ima dva poklopca koji se po potrebi skidaju radi ugradnje dodatnih ventilatora ili radijatora na prednji dio kućišta. Preko istog otvora moguće je iz kućišta izbaciti tvornički ugrađeni kavez s dvije ladice za diska, a koji se nalazi ispred napajanja. Budući da je kućište dosta duboko, u njega je moguće ugraditi i dulja napajanja bez potrebe za pomicanjem ugrađenog kaveza prema prednjoj strani kućišta. Dodatna razina urednosti postignuta je s dodavanjem plastičnog poklopca koji pokriva stražnju stranu komore napajanja.

Lako kabliranje

Suprotna strana nosača za ploču otkriva vrlo dobar sustav za kabliranje temeljen na vodilicama, tvornički ugrađenim čičak vezicama te brojnim omčicama koje treba koristiti u kombinaciji s jednokratnim plastičnim vezicama. S lijeve strane, bliže prednjoj strani kućišta, vidi se ploča koja je tvornički na razini nosača matične ploče, no alternativno se može pogurati prema unutra, fiksirati i tako poslužiti kao oslonac za ugradnju ladica s diskovima. S kućištem stiže šest ladica, četiri u dodatnoj opremi i dvije u donjem kavezu, a u modularni kavez stane ih ukupno devet. Samim time, ako doista trebate sve ove ladice, pet komada morati ćete ih dokupiti. Na stražnjoj strani nosača matične ploče su fiksirana dva nosača za SSD-ove. Njih po želji možemo staviti i na gornji dio pokrova komore napajanja, a kako ih kućište samim time podržava četiri, dva opcionalna potrebno je dokupiti.

Još jedan dodatak podložan dodatnim troškovima jest takozvani multibracket. Ovaj je dodatak Fractal predstavio sa serijom Define 7, a on omogućava montažu čvrstih diskova, SSD-ova ili nekih drugih dodataka kao što su rezervoari vodenog hlađenja na mjesta gdje je inače moguće montirati 120-milimetarske ventilatore. Jedan multibracket dolazi s kućištem i pričvršćen je na ploču-nosač velikog kaveza za diskove. Na tu ih je ploču ugraditi dva, a dodatne je multibrackete moguće ugraditi na mjesta za ventilatore na krovu i dnu kućišta. Sve u svemu, dosta zgodan modularan dodatak koji se prodaje u pakiranju od po dva komada, po cijeni od oko 120 kn. Kućište u tvorničkoj konfiguraciji podržava ugradnju do 7 HDD/SSD-a i dva SSD-a, a u proširenoj maksimalnoj konfiguraciji do 14 HDD/SSD-a i četiri SSD-a.

Posljednja bitna značajka kućišta je ugrađeni kontroler ventilatora, izveden na duguljastom PCB-u koji je fiksiran na gornjem rubu nosača matične ploče. Kontroler odnosno hub, napaja se iz SATA naponskog konektora, a ima šest konektora za DC ventilatore i tri konektora za PWM ventilatore. Sâm se kontrol spaja izravno na CPU FAN konektor na matičnoj ploči, pa se na bazi tog signala reguliraju svi spojeni ventilatori. Ovo je dosta zgodno ako vam se ne da zezati s pojedinačnom konfiguracijom ventilatora spojenih na ploču ili želite jednostavno postići što čišći izgled konfiguracije.

Meshify 2 je baš kao i njegov bliski rođak Define 7 impresivno kućište u dizajn kojeg je utrošeno jako puno truda. Dok je Define 7 više namijenjen korisnicima koji traže nižu razinu buke, Meshify 2 se orijentira na postizanje boljeg protoka zraka i samim time niže temperature komponenti. Iako postoje i druga kućišta koja će za manje novca ponuditi slične rashladne performanse, Meshify 2 kompenzirat će to nizom dodatnih mogućnosti te visokom razinom modularnosti. Kućište je posebno zanimljivo korisnicima koji imaju potrebu ugraditi veći broj diskova ili SSD-ova, odnosno, kombinirati ovu mogućnost s kompleksnijim rashladnim sustavom. Također treba pohvaliti ponudu raznih varijanti boja i staklenih bočnih stranica.