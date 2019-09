Fractal Design Meshify S2 Black Dark TG - Diskretno provjetravanje visoke klase

specifikacije Form factor ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Broj utora 2,5" - 3 + 2

3,5" - 3 Dimenzije (D × V × Š) 538 × 465 × 233 mm Podržana napajanja ATX, bez ograničenja Podržane grafičke kartice do 440 mm Masa 10,4 kg Prednji konektori 2 × USB 3.1 Gen1

1 × USB-C

Audio Ventilatori 3 × Dynamic X2 GP-14 (140 mm, 1.000 rpm) Jamstvo 2 godine

Ključna značajka koja Meshify diferencira u odnosu na stariji i poznatiji model Define jest izvedba prednje maske. Kod Definea je ona zatvorena poklopcem koji ima zvučnu izolaciju, a na Meshifyu imamo rupičasti lim koji je oblikovan u atraktivni reljef. Iza lima, koji se inače može lako izvaditi iz prednje maske radi čišćenja nakupljene prašine, nalazi se tanki filtar od spužve koji zaustavlja praktički i najfiniju prašinu od ulaska u kućište. Još jedan filtar koji se izvlači imamo na dnu kućišta (prekriva kompletno dno), a tu je limena rupičasta maska na krovu, koju također vrlo lako možemo skinuti pritiskom tipke. Iza prednjeg filtra za prašinu nalaze se dva 140-milimetarska ventilatora Dynamic X2 GP-14, a tu je i treći koji izvlači zrak preko stražnje strane kućišta.

Napredna ventilacija

Ventilatori imaju maksimalnu brzinu od 1.000 rpm, pri kojoj su vrlo tihi. Tvornički nisu spojeni na izvor napajanja, no tu pri sklapanju računala imate više opcija – možete ih spojiti na konektore matične ploče ili, pak, na ugrađeni kontroler brzine ventilatora pričvršćen na stražnjem dijelu nosača matične ploče. On nudi šest 3-pinskih konektora, od kojih će tri zauzeti ugrađeni ventilatori, te tri 4-pinska PWM konektora. Na prvi je nužno spojiti konektor s hladnjaka za procesor, a na ostale možemo spojiti druge ventilatore. Kontroler je dodatno još jednim kabelom spojen na CPU FAN konektor matične ploče. Takav sustav osigurava jednostavnu automatsku kontrolu svih ventilatora u računalu na temelju krivulje brzine CPU ventilatora.

Fractalova kućišta poznata su prema odličnoj podršci za ugradnju vodenog hlađenja. Ako se odlučite krenuti tom rutom, Meshify S2 podržava s prednje strane radijatore do duljine 360 mm, a na krovu do 420 mm. Prilikom ugradnje većih radijatora s prednje strane, nužno je skinuti poklopac s prednjeg dijela pokrova napajanja. S prednje strane također možemo ubaciti i treći 140-milimetarski ventilator, no to nema baš previše smisla jer se u donjoj komori ne nalazi ništa osim napajanja, a ono ima svoj vlastiti ventilator koji usisava zrak s dna kućišta. Prednji konektori te tipke za uključivanje i resetiranje računala na Meshifyu nalaze se na rubu krova kućišta. Tipka za uključivanje dosta je tvrda, što malo kvari dojam. Od konektora na raspolaganju imamo audio, dva USB-a 3.1 Gen1 i USB-C 3.1 Gen2, što je danas još uvijek rijetkost na kućištima, a praktički je neizbježno na jačim matičnim pločama.

Kućište ne nudi USB 2.0 portove, ali zato na raspolaganju imamo USB-C 3.1 Gen2 što je dodatak praktički svih boljih ploča

Fractal u ponudi ima nekoliko Meshifya S2 – model koji smo mi testirali, koji je crne boje i ima tamno kaljeno staklo na lijevom boku, isti takav samo s posve prozirnim kaljenim staklom, potom bijeli model s prozirnim kaljenim staklom te najjeftiniji model, crni s punom stranicom. Bočne stranice inače su zanimljivo fiksirane na kućište – prvo se umeću u utor s prednje strane, pa se onda poput krila sklapaju prema stražnjoj strani kućišta. Stranice su opremljene s po dva osigurača koji ih drže fiksirane na kućištu, tako da klasične vijke zapravo nije ni nužno koristiti, osim eventualno prilikom transporta kućišta.

Diskovi straga

Filtri za prašinu lako se skidaju i čiste, no zbog fokusa na zaštitu dosta su restriktivni po pitanju protoka zraka

Unutrašnjost kućišta je, kao što možete vidjeti na fotkama, vrlo prostrana. Desno od matične ploče nema kaveza, već je ta pozicija predviđena za fiksiranje rezervoara vodenog hlađenja. Na suprotnoj strani se, pak, nalaze tri metalna kaveza za 3,5-inče diskove, a u koje je, naravno, moguće ugraditi i 2,5-inčne SSD-ove. Za ugradnju čvrstih diskova koriste se vijci s gumenim šelnama, koje smanjuju prijenos vibracija. SSD-ove također možemo ugraditi u dva dedicirana nosača, koji su standardno smješteni na poleđini nosača matične ploče, no prema želji, moguće ih je prebaciti i s prednje strane, povrh pokrova napajanja. Na desnoj bočnoj strani kućišta ima podosta mjesta za organizaciju kabela, baš kao i mjesta gdje možemo privezati kabele. Tu su tvornički postavljene tri čičak-vezice koje bi trebale držati glavninu kabela, a dodatno podešavanje možemo odraditi jednokratnim plastičnim vezicama, koje su također dio dodatne opreme.

Svim je ventilatorima moguće upravljati preko ugrađenog kontrolera koji podržava 3-pinske i 4-pinske ventilatore, a ravna se prema temperaturi i brzini ventilatora na hladnjaku procesora

U sklopu opreme je i izvrstan priručnik za uporabu, koji vrlo jasno prikazuje kako optimalno iskoristiti kućište i što sve možemo ugraditi u njega. Tu se, primjerice, objašnjava da kućište podržava ugradnju grafičke kartice tako da hladnjak gleda prema bočnoj stranici, a ne prema dnu kućišta. To, doduše, nije moguće napraviti bez kupnje dodatne opreme – PCIe produžnog kabela, kojim bismo utor na ploči mogli spojiti s drugačije postavljenom karticom. Kad su u pitanju rashladne performanse, Meshify se drži dosta dobro u odnosu na ostala Fractalova kućišta, no nije baš kompetitivan s nekim drugim kućištima koja su fokusirana na hlađenje. Spužvasti filtar na maski dosta smanjuje protok zraka (iako, naravno, ima svoju svrhu), a tu su i dosta spori ventilatori koji su više optimizirani za nisku razinu buke nego na za bolje hlađenje. Drugim riječima, čak i na kućištu koje je nazivno dizajnirano za bolje hlađenje, Fractal i dalje primarno nudi tih rad i minimalistički konzervativni dizajn. Ako vam je takva filozofija prihvatljiva, testirani Meshify S2 dobar je izbor za vaše sljedeće kućište.