Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD 2 TB - Vrhunsko hlađenje, vrhunske performanse

specifikacije Sučelje M.2 2280 NVMe x4 Gen4 Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane sekvencijalne performanse do 5.000 / 4.400 MB/s Deklarirane nasumične performanse do 750.000 / 700.000 IOPS Deklarirana izdržljivost 3.600 TBW Jamstvo 5 godina

Svi proizvođači SSD-ova koji trenutačno nude modele s podrškom za Gen4 verziju sučelja (odnosno PCIe 4.0 protokol) rabe jedan te isti kontroler – Phisonov PS5016-E16. Phisonovi kontroleri omiljen su izbor za postizanje odličnih performansi pa ne čudi što je upravo ta tvrtka požurila na tržište izbaciti prvo Gen4 rješenje. Ruku na srce, podrška na platformama nije široka – Gen4 sučelje podržano je isključivo na matičnim pločama s AMD-ovim čipsetima X570 za obične Ryzene, te TRX40 za Ryzene Threadripper. Intel u ponudi još uvijek nema platformu s PCIe 4.0 podrškom, no to bi se ove godine napokon trebalo promijeniti. Ključna prednost korištenja Gen4 sučelja u kontekstu SSD-ova, značajno su više performanse pri sekvencijalnom čitanju i pisanju. Naravno, to je tako s postojećim SSD-ovima, no može se očekivati da će vremenom doći i SSD-ovi čije će performanse u drugim aspektima iskoristiti prednosti novog sučelja.

Bakren i masivan

Kako je riječ o doista vrlo brzom uređaju, Gigabyte ga je plasirao u sklopu obitelji proizvoda namijenjenih igračima Aorus. Zbog toga bi se moglo zaključiti da je SSD nakićen RGB osvjetljenjem, no to u praksi nije tako. Jedini dodatak jest opcionalni bakreni hladnjak prilično impozantnih dimenzija i dizajna, koji SSD prekriva i s donje i s gornje strane. Gornji deblji dio hladnjaka sjeda na kontroler, flash memoriju i priručnu DRAM memoriju, a donji tanji dio hladnjaka sjeda na flash i DRAM. Tu treba imati na umu da smo mi testirali najveći, 2-terabajtni model, a Gigabyte u ponudi ima još modele od 1 TB i 512 GB, koji vjerojatno nemaju čipove s obje strane.

Isporuka SSD-a s opcionalnim hladnjakom dobra je ideja jer korisnicima boljih matičnih ploča omogućuje da lako ubace SSD u M.2 utor i prekriju ga hladnjakom s matične ploče. Ako nemate takvu ploču, ili baš želite koristiti Gigabyteov masivni hladnjak, potrebno je skinuti naljepnicu s termalnih jastučića, uložiti SSD u odgovarajuće mjesto te fiksirati dvije polovice hladnjaka sa šest priloženih križnih vijaka. Nama inače ti vijci nisu stigli u pakiranju pa smo morali skoknuti do Vijaka Kranjec po zamjenske, koji su, kao što je vidljivo na fotkama, malo egzotičniji – imaju izvučenu glavu i hex utor. SSD s hladnjakom ima dimenzije 80,5 × 23,5 × 11,4 mm.

Osim Phisonovog kontrolera, na SSD-u se nalazi Toshibina BiCS4 TLC flash memorija (96-slojni TLC NAND flash) te 2 GB DDR4 memorije, koji služe kao priručna memorija. Kao i ostali renomirani proizvođači, Gigabyte na svoj SSD nudi 5-godišnje jamstvo, no ono što zaista fascinira je deklarirana izdržljivost – čak 3.600 TBW. Drugim riječima, da biste “potrošili” SSD pisanjem, bilo bi potrebno svaki dan u tih 5 godina na SSD zapisati nešto manje od 2 TB podataka, odnosno potpuno ga prepisati. Za usporedbu, 2-terabajtni Samsung 970 EVO Plus ima triput manju deklariranu izdržljivost. Softverska podrška za SSD dolazi u obliku alata s kreativnim imenom SSD Tool Box. Riječ je o Phisonovom alatu koji je Gigabyte samo uresio vlastitim skinom. Alat očitava različite S.M.A.R.T. parametre te nudi mogućnost sigurnog brisanja – dakle, ništa posebno.

Brzine ne fali

OK, dosta teorije, vrijeme je da se pozabavimo performansama u praksi. CrystalDiskMark brz je test kojim možemo izmjeriti osnovne performanse SSD-a. Sekvencijalna brzina čitanja od gotovo 5.000 MB/s te pisanja od 4.250 MB/s, stavlja ovaj SSD u kategoriju najbržih koje smo isprobali. Performanse u malim datotekama od 4 kB također su dobre, no ne veseli činjenica da 4KB Q1T1 performanse pri čitanju nisu baš impresivne. Naime, upravo su takve operacije relativno česte u svakodnevnom radu. Sljedeći test koji smo isprobali je novi podtest Storage PCMarka 10. Riječ je o vrlo modernom testu koji replicira način pristupa disku različitih aplikacija i igara, a optimiziran je za izvođenje na NVMe SSD-ovima (za razliku od sličnog testa iz PCMarka 8, koji smo ranije koristili). Tu Gigabyteov SSD bilježi odlične rezultate, iako bi se iz brojki viđenih u CrystalDiskMarku moglo zaključiti da će biti još i bolji. Naime, postoje i NVMe Gen3 SSD-ovi s TLC memorijom koji nude vrlo slične performanse na račun optimizacija firmwarea za izvođenje standardnih aplikacija, a ne nabijanje velikih brojki u sintetičkim testovima (Kingston KC2000 sjajan je primjer). U ovom test temperatura kontrolera doseže maksimum od 63 °C, što je nešto viša, no i dalje vrlo prihvatljiva vrijednost.

SLC buffer na ovom SSD-u ima golemi kapacitet pa su performanse pri konstantnom pisanju prilično dugo vrhunske

Posljednji test koji smo izveli odnosi se na performanse konstantnog sekvencijalnog pisanja te maksimalno zagrijavanje. Uz pomoć moćnog alata IOmeter podesili smo 10-minutno sekvencijalno pisanje u blokovima od 128 kB, uz maksimalni broj naredbi koje kontroler može izvršiti. Drugim riječima, postavke za maksimalne performanse pisanja, dok god to SSD može izdržati. Taj “izdržaj” u slučaju ovog SSD-a je odličan – pisanje na maksimalnim performansama trajalo je otprilike tri minute, pri čemu je zapisano oko 660 GB podataka. Nakon toga performanse drastično padaju (počinje pisanje izravno u TLC memoriju), i stabiliziraju se na oko 550 MB/s. Temperatura kontrolera istodobno ne ide preko 73 °C, iako treba napomenuti da je mjerenje prekinuto dok je temperatura još uvijek bila u vrlo blagoj uzlaznoj putanji. Može se pretpostaviti da ne bi išla više gore od nekoliko stupnjeva. U svakom slučaju, SSD ima izvrsne performanse, a jedina bitna mana je ta, niska, brzina pisanja kad se potroši SLC buffer. S obzirom na to da je golem, sumnjamo da će se mnogo korisnika naći u takvoj situaciji.

Kao i svi NVMe Gen4 SSD-ovi, Gigabyteov Aorus ima nešto višu cijenu nego prosječni NVMe Gen3 TLC SSD jednakog kapaciteta, no to kompenzira višim performansama te odličnim priloženim hlađenjem. Svakako treba naglasiti da ovaj SSD treba dodatno hlađenje, jer se Phisonov Gen4 kontroler pod opterećenjem dosta grije. Na vama je da odaberete hoće li posao obaviti priloženi hladnjak, ili hladnjak koji je implementiran na vašu matičnu ploču.