ADATA SC685, SD600Q i SE760 - Pokretni terabajtaši

Ako često imate potrebu prenositi veću količinu podataka između dva računala, sigurno ste osjetili ograničenja koja imaju USB memorije te klasični prijenosni diskovi. USB memorije imaju ograničen kapacitet i najčešće su iznimno spore, a čvrsti diskovi su veliki, pristojno brzi, no imaju znatno veće dimenzije od USB memorija, i zbog mehaničkih dijelova, osjetljivi su na padove. Potencijalno rješenje nameće se u obliku USB SSD-ova, odnosno prijenosnih diskova temeljenih na NAND flash memoriji. Tri takva uređaja stigla su nam na test od tajvanskog proizvođača memorije ADATA.

Malen i plastičan

SC685 najmanji je i najlakši od testiranih vanjskih SSD-ova

Najneugledniji, no ujedno i najlakši te najkompaktniji, od trojca je model SC685. Riječ je o crnoj plastičnoj kutijici zaobljenih rubova, dimenzija 84,7 × 54,8 × 9,5 mm i mase od samo 35 grama. U pakiranju sa SSD-om isporučuju se dva kratka i dosta kruta USB kabela – jedan koji s obje strane ima konektor USB-C, te drugi, koji je s jedne strane C, a s druge klasični A. Testirani model ima crno kućište, no postoji i bijela varijanta. Kad je u pitanju kapacitet, dostupni su modeli od 250 i 500 GB, te 1 i 2 TB. Mi smo testirali model od 1 TB. Osim konektora USB-C, na kraćoj, bočnoj stranici SSD-a nalazi se i plava LED-ica, koja signalizira pristup podacima. Prema specifikacijama proizvođača, SSD rabi USB 3.2 Gen2 tip sučelja, no konkretne brzine prijenosa podataka nisu navedene.

NA ADATA-inim stranicama za skidanje, dostupna je besplatna aplikacija HDDtoGO, koja omogućuje sinkronizaciju podataka, enkripciju podataka, stvaranje sigurnosnih kopija na USB SSD-u i neke druge manje bitne mogućnosti. Isti softver dostupan je i za ostala dva testirana SSD-a.

SD600Q je i također vrlo kompaktan, a u odnosu na SC685 ima robusnije kućište

SD600Q je u pogledu konstrukcije mnogo uvjerljiviji uređaj. SSD kvadratičnog oblika (80 × 80 × 15,2 mm, 60 g) izrađen je od plastike, s gumiranom gornjom i donjom stranom, što uvelike pomaže u amortizaciji udaraca. Od boja, dostupne su crna, plava i crvena, a kapaciteta 240, 480 i 960 GB. Potonji smo i testirali. SD600Q oslanja se na ne baš često korišten USB 3.2 Gen1 micro konektor, s time da je u pakiranju priložen kratak i krut kabel, koji s jedne strane ima taj maleni konektor, a s druge obični konektor USB-A. Pokraj konektora nalazi se i plava LED-ica. ADATA u specifikacijama kaže kako se SSD oslanja na 3D NAND flash tehnologiju te da nudi do 440 MB/s za čitanje i pisanje. S obzirom na to da USB 3.2 Gen1 sučelje nudi do 5 Gb/s, odnosno do 640 MB/s, ovom SSD-u ne treba brže sučelje USB 3.2 Gen2.

Duguljasti SE760 ima aluminijsko kućište, a na računalo se spaja preko sučelja USB-C 3.2 Gen2

Treći SSD ujedno je i najveći te je najluksuznije izrađen. Glavni dio tijela izrađen je od brušenog aluminija, koji može biti crne ili titanski sive boje, a krajevi su od crne plastike. Zbog većih dimenzija (122,2 × 44 × 14 mm) te korištenja metala, veća je i masa, pa ovaj SSD teži 95 g. U pakiranju s njim isporučuju se isti kabeli kao i s modelom SC685 – USB-C / USB-C te USB-C / USB-A. Oba su kratka i kruta. Na jednom kraju SSD-a nalazi se USB-C port, koji podržava standard 3.2 Gen2, a kraj njega je i plava LED-ica, kao i kod ostalih opisanih SSD-ova. Deklarirane performanse znatno su više od modela SD600Q – do 1.000 MB/s pri čitanju i pisanju. SSD je dostupan u kapacitetima od 1 TB (taj smo testirali), 512 i 256 GB.

Čitaj – piši

Kako bismo testirali ove SSD-ove, poslužilo nam je računalo s USB-C i USB-A 3.2 Gen2 tipovima konektora te nekoliko aplikacija. CrystalDiskMarkom brzo smo izmjerili vršne sekvencijalne performanse pri čitanju i pisanju podataka. PCMarkov Data Drive benchmark kopira 2,37 GB JPEG datoteka na uređaj, kopira ih ponovno interno, te ih potom čita s uređaja. IOmeterom pisali smo podatke na disk što većom brzinom sekvencijalno 10-ak minuta, istodobno bilježeći performanse pisanja alatom HWinfo64. Ideja je bila da vidimo padaju li performanse, i ako padaju, koliko padaju.

rezultati testiranja ADATA SC685 1TB ADATA SD600Q 960 GB ADATA SE760 1 TB PCMark 10 Data Drive benchmark Score 492 575 1.042 Propusnost 75,3 MB/s 88,78 MB/s 161,73 MB/s Vrijeme pristupa 326 µs 281 µs 156 µs CrystalDiskMark Sekvencijalno čitanje 140 MB/s 297 MB/s 966 MB/s Sekvencijalno pisanje 133 MB/s 264 MB/s 797 MB/s

Kao što i sami vidite u priloženoj tablici, SE760 daleko je brži od ostala dva SSD-a, i nameće se kao najbolji izbor za korisnike koji traže visoke performanse. Štoviše, s obzirom na praktički nikakvu razliku u cijeni, taj SSD možemo zapravo toplo preporučiti svima onima kojima ne smetaju nešto veće dimenzije i masa. Pri konstantnom pisanju ovaj će SSD izdržati oko 350 GB upisa podataka, nakon čega će performanse drastično pasti i biti vrlo nestabilne. Brzina pisanja ovih 350 GB je konstantna – oko 800 MB/s tijekom nešto manje od 8 minuta.

Robusni SD600Q dobar je izbor ako ste performanse spremni žrtvovati za veću robusnost. Inače, zanimljivo je da ovaj SSD sustav vidi kao SU630 – ADATA-in SATA SSD, temeljen na QLC tipu flash memorije. Performanse su niže od deklariranih, potencijalno zbog toga što je SSD već bio testiran od drugih redakcija, a SE760 bio je “friški”. Ovaj SSD izdržat će gotovo 10 minuta torturu pisanja bez ikakvih problema, pri čemu će brzinom od 350 MB/s biti upisano oko 190 GB podataka. Nakon toga performanse drastično padaju.

SC685 najmanje je impresivan od testiranih SSD-ova. Brzina pisanja i čitanja ne ide više od prve generacije SATA standarda, što je u rangu modernih čvrstih diskova, pa se postavlja pitanje zašto je SSD-u trebalo USB 3.2 Gen2 sučelje s maksimumom od 10 Gb/s. Performanse pri konstantnom pisanju su solidne – nešto više od 7 minuta pisanja pri brzini od 133 MB/s, nakon čega brzina pada do 100 MB/s, uz povremene padove na 80 MB/s.

ADATA SC685 Vrlo kompaktne dimenzije i niska masa

Dugo održava performanse pri pisanju

Dva kabela u pakiranju

Dodatni softver Slabe performanse u odnosu na cijenu Performanse 5 Robusnost 7 Isplativost 6 UKUPNI DOJAM 6

ADATA SD600Q Robusno kućište

Dugo održava performanse pri pisanju

Dodatni softver Nema USB-C konektor

Slabe performanse u odnosu na SE760 Performanse 7 Robusnost 9 Isplativost 7 UKUPNI DOJAM 7