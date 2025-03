Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16G - Ozbiljna prijetnja Nvidijinoj dominaciji

SPECIFIKACIJE Sučelje PCI Express 5.0 x16 Grafički procesor Navi 48 Takt GPU-a Do 2.210 MHz (game clock), do 2.700 MHz (boost) Takt videomemorije 2.500 MHz (20 Gbps efektivno) Videomemorija 16 GB GDDR6 (256 bita) Priključci 2x DisplayPort 2.1a, 2x HDMI 2.1b TBP 245 W Dimenzije 288 x 132 x 50 mm Dojam Radeon RX 9070 u Gigabyteovom izdanju donosi vrlo dobar omjer cijene i performansi, što ga čini vrlo primamljivom grafičkom karticom nove generacije

Nakon što je više od dva mjeseca skupljala prašinu na polici u Bug Labu, zbog AMD-ove odgode predstavljanja novih Radeona, Gigabyteova grafička kartica konačno je dočekala svojih pet minuta. Provjerimo što zaista mogu novi Radeoni, odnosno RDNA 4 generacija AMD-ovih grafičkih kartica. Detaljan pregled same arhitekture RDNA 4, i svega što ona donosi, potražite ovdje.

U ovom slučaju riječ je o Radeonu RX 9070, dakle, svojevrsnoj "light" verziji AMD-ova novog grafičkog procesora Navi 48. Kao što znamo, AMD je predstavio dvije nove RDNA 4 kartice, Radeon RX 9070 XT, kao trenutačno najmoćniju verziju novog grafičkog čipa Navi 48, te Radeon RX 9070, u ulozi ponešto oslabljene i jeftinije varijante. Razlika u cijeni između dva nova Radeona nije velika (50 dolara), tako da možemo reći kako obje kartice ciljaju na istu tržišnu kategoriju – gornju srednju klasu.

Gigabyteova Gaming OC izvedba Radeona RX 9070 prilično je kompaktna kartica s odgovarajućim hladnjakom, koji uključuje tri ventilatora većeg promjera

Također, možemo kazati kako su ponajprije osmišljene kao konkurencija Nvidijinom novom GeForceu RTX 5070, koji ima otprilike sličnu cijenu. Posebno to vrijedi za Radeon RX 9070, koji bi se u direktnom dvoboju s RTX 5070 trebao potući za naklonost širokih masa. Nažalost, u trenutku testiranja Radeona RX 9070, na raspolaganju još nismo imali RTX 5070, tako da nismo direktno mogli usporediti te dvije kartice. Međutim, već ranije smo testirali nešto skuplji GeForce RTX 5070 Ti, pa je bilo zanimljivo vidjeti što novi Radeon RX 9070 može u usporedbi s tom Nvidijinom karticom više klase.

RDNA 4 u "light" izdanju

Radeon RX 9070 temelji se na nešto oslabljenoj verziji grafičkog procesora Navi 48 s ukupno 3.584 shaderska procesora. Korištena verzija GPU-Z-a još uvijek netočno pokazuje broj dostupnih ROP jedinica – točna brojka iznosi 128

Gigabyteova linija kartica Gaming OC svojim dizajnom zapravo savršeno odgovara mainstream orijentaciji Radeona RX 9070. Riječ je o kompaktnijoj kartici, jednostavnijeg dizajna, koja ima gotovo sve što očekujemo od moderne grafičke kartice te klase. Cijenom bi Gigabyteova Gaming OC verzija Radeona RX 9070 trebala biti vrlo blizu najavljene preporučene cijene te kartice. Osim toga, Gigabyteova kartica dolazi s tvornički overklokiranim grafičkim procesorom, uz nešto veću nazivnu potrošnju energije i odgovarajući hladnjak, koji sve to može popratiti.

Tehnološki gledano, Radeon RX 9070, kao ponešto oslabljena varijanta novog grafičkog procesora Navi 48, i dalje posjeduje dosta impresivne tehnološke osobine. Riječ je o posve DirectX 12 Ultimate (DX12_2) kompatibilnom grafičkom čipu, koji se sastoji od velikih 53,9 milijardi tranzistora (4 nm proizvodni proces) na površini od 357 mm².

Kartica posjeduje moderne DisplayPort 2.1a i HDMI 2.1b videoizlaze

Posjeduje ukupno 56 računalne jedinice, 3.584 shaderska procesora, 128 ROP jedinica, 224 teksturne jedinice, 64 ray tracing jedinica treće generacije i 112 AI akceleratora druge generacije. Opremljen je sa 16 GB GDDR6 videomemorije efektivne brzine od 20 Gbps, što, uz korištenje 256-bitne memorijske sabirnice, omogućuje maksimalnu memorijsku propusnost od 640 GB/s. Novi Radeoni koriste najnoviju PCI Express 5.0 sabirnicu, odnosno PCIe 5.0 x16 priključak, ali uredno će raditi i na matičnim pločama s PCIe 4.0 utorima.

Kartica posjeduje dva klasična dodatna 8-pinska priključka za napajanje, a nazivna potrošnja energije iznosi 245 W

Nazivna potrošnje energije kod Radeona RX 9070 iznosi 220 W, međutim, ona je kod ove Gigabyteove kartice nešto veća – 245 W. Posljedica je to tvorničkog overkloka grafičkog procesora, koji radi na boost radnom taktu do 2.700 MHz (2.520 MHz nazivno).

Provjereni dizajn

Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16G relativno je kompaktna kartica, duljine od 288 mm, a pritom, s obzirom na debljinu od 50 mm, zauzima više od dva utora na matičnoj ploči. Riječ je o kartici koju ćete bez problema smjestiti u manja kućišta, uključujući i neke Mini-ITX modele. Nadalje, kartica posjeduje dva uobičajena 8-pinska dodatna priključka za napajanje, tako da je pogodna za jednostavnu nadogradnju ako imate starije računalo. Gigabyte preporučuje korištenje napajanja snage od 750 W, no mišljenja smo da će kvalitetno napajanje od 650 W biti sasvim dovoljno.

Gigabyte je s novom generacijom AMD-ovih i Nvidijinih grafičkih kartica pomalo osvježio svoj dizajn linije Gaming OC, ali vrlo suptilno. Tu prije svega mislimo na plastični klizni mehanizam na boku kartice, koji možete pomicati i tako prilagoditi vidljivi dio, koji uključuje i manju osvijetljenu površinu.

Stražnji metalni poklopac nalazimo kod gotovo svih modernih grafičkih kartica više klase, a ovdje možemo vidjeti i odgovarajući prorez za bolje hlađenje

Gigabyteov provjereni sustav hlađenja Windforce uključuje tri 90-milimetarska ventilatora, poveći broj toplovodnih bakrenih cijevi, bakrenu bazu u direktnom kontaktu s grafičkim procesorom, kao i sada nešto veći prorez sa stražnje strane, za poboljšani protok zraka.

Kartica posjeduje DisplayPort 2.1a i HDMI 2.1b videoizlaze. Napomenimo da je ovdje riječ o DisplayPort 2.1a UHBR13.5 priključcima. Kad je riječ o sustavu za prikaz slike, novi Radeoni ne donose nikakva poboljšanja u odnosu na RDNA 3 kartice prethodne generacije.

Brzo, tiho i učinkovito

Performanse Radeona RX 9070 na vrlo su visokoj razini. Ima tu sasvim dovoljno snage za igranje svih najnovijih igara na 1440p, pa čak i pri 4K razlučivosti.

Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16G Asus TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 3DMark Fire Strike 49.380 52.154 Time Spy 24.365 24.969 Port Royal 16.067 19.338 Steel Nomad 6.102 6.519 Far Cry 6 2560x1440 Ultra 196 fps 196 fps 3840x2160 Ultra 117 fps 119 fps 3840x2160 Ultra Ray tracing Shadows+Reflections 102 fps 105 fps F1 22 1920x1080 Ultra high RT High 145 fps 182 fps 2560x1440 Ultra high RT High 92 fps 119 fps 3840x2160 Ultra high RT High 49 fps 59 fps 3840x2160 Ultra high RT isključen 146 fps 185 fps Cyberpunk 2077 2560x1440 Ultra 120,8 fps 131,2 fps 3840x2160 Ultra 56,3 fps 60,5 fps 2560x1440 Ray tracing Ultra 45,7 fps 61,9 fps 2560x1440 Ray tracing Ultra+ FSR/DLSS Quality 81,6 fps 104,2 fps 2560x1440 Path tracing 21,1 fps 36,1 fps Assassins Creed Mirage 1920x1080 Ultra 188 fps 193 fps 2560x1440 Ultra 147 fps 151 fps 3840x2160 Ultra 83 fps 96 fps Forspoken 2560x1440 Ultra+ ray tracing 92 fps 104 fps 3840x2160 Ultra+ ray tracing 52 fps 61 fps A Plague Tale Requiem 2560x1440 Ultra 83,9 fps 94,7 fps 3840x2160 Ultra 49,1 fps 57,5 fps Indiana Jones and the Great Circle 1920x1080 Ultra 124,1 fps 161,7 fps 2560x1440 Ultra 101,1 fps 129,2 fps 3840x2160 Ultra 62,9 fps 83,4 fps Indigo bench Bedroom 21,349 23,660 Supercar 55,290 62,315 UL Procyon AI Inference GPU Float 32 WML 1.022 1.368 Potrošnja energije (kompletno računalo) Cyberpunk 2077 2560x1440 Ultra 423 W 469 W *testirano s AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB DDR5-6000, Windows 11 Pro 23H2

Također, omjer cijene i performansi potencijalno je više nego dobar, posebno ako uzmemo u obzir da kartica posjeduje respektabilnih 16 GB videomemorije. Osim toga, potrošnja energije umjerena je na nazivnim postavkama, što znači da je energetska učinkovitost vrlo dobra. Istaknimo i to da nismo imali baš nikakvih problema sa stabilnošću prilikom testiranja. Koristili smo najnovije upravljačke programe Adrenalin 23.5.1, i sve je radilo onako kako treba.

Posebno nas je Radeon RX 9070 iznenadio odličnim performansama u nekim igrama (primjerice, Far Cry 6 ili Assassins Creed Mirage), pri čemu je u njima vrlo blizu ili čak na istoj razini s Nvidijinom znatno skupljom karticom GeForce RTX 5070 Ti. Pritom troši manje energije. Jasno, na višim razlučivostima i u većini drugih igara RTX 5070 Ti ipak se pokazala bržom, međutim, Radeon RX 9070 svejedno je vrlo konkurentan.

Korištenjem negativne vrijednosti krivulje radnog napona i povećanjem limita potrošnje energije, moguće je dodatno overklokirati i ubrzati karticu

Nadalje, nema nikakve sumnje u to da je AMD s novim grafičkim karticama poboljšao ray tracing mogućnosti, premda ray tracing performanse i dalje nisu na razini Nvidijinih kartica. Najvažnije je, međutim, to da je porast performansi u odnosu na RDNA 3 generaciju osjetan i kako, primjerice, Radeon RX 9070 može ponuditi sasvim pristojne performanse s uključenim ray tracingom na razlučivosti 1440p. S obzirom na to da danas sve veći broj najnovijih igara zahtijeva hardversku podršku za ray tracing i nazivno koristi ray tracing efekte, to je vrlo važno.

Ako uzmemo u obzir neka naša ranija testiranja, Radeon RX 9070 se glede performansi u igrama nalazi negdje u razini Radeona RX 7900 XT, odnosno usporediv je s Nvidijinim karticama prethodne generacije, kao što je GeForce RTX 4070 Ti. S obzirom na to da su te kartice prilikom predstavljanja bile daleko skuplje, to je potencijalno dobra vijest.

Sve bolji ray tracing

U pozitivne strane nove generacije AMD-ovih grafičkih kartica svakako možemo ubrojiti i poboljšane performanse u AI aplikacijama i drugim testovima računalne snage samog grafičkog procesora, u odnosu na modele prethodne generacije. Nažalost, pojedine aplikacije, poput Cinebencha ili Blender Open Benchmarka, još uvijek ne rade s tom karticom. Međutim, performanse prilikom generativnog AI-ja značajno su porasle. Nvidijine kartice zadnjih generacija i dalje su bolji odabir za takve AI aplikacije, međutim, AMD-ovi novi Radeoni svakako se nameću kao dostojna konkurencija.

Unutar opcija novog softvera možemo pronaći i nadasve korisnu opciju za FSR 4, koja omogućuje korištenje nove upscaling tehnologije u svim igrama koje sadrže FSR 3.1

Konačno, moramo naglasiti vrlo dobar potencijal za overklokiranje ovog Gigabyteovog modela, kao i odlične mogućnosti kad je u pitanju prilagodba rada, već prema tome želite li izvući maksimalne performanse ili preferirate višu energetsku učinkovitost.

AMD već unutar aplikacije Adrenalin nudi opcije "Favor Performance" i "Favor Efficiency". Odabirom neke od njih, jednim klikom možete prilagoditi način rada kartice, što utječe na ukupnu potrošnju energije i performanse. Prisutna je i opcija za automatsko overklokiranje, no puno je bolje samostalno pokušati pronaći limite kartice. AMD i dalje nudi ogroman broj naprednih opcija unutar Adrenalina, tako da vam za konfiguraciju kartice ne treba nikakav dodatni softver.

Kad je riječ o nazivnim radnim taktovima grafičkog procesora, oni se dosta razlikuju, ovisno i korištenoj aplikaciji ili igri, te iznose od 2.600 MHz, pa sve do 2.700+ MHz, kada govorimo o boost taktu. Pritom nazivna potrošnja iznosi 245 W, a temperatura grafičkog procesora 53 °C na rubnom, i 75 °C na najtoplijem dijelu. Kartica je relativno tiha, s obzirom na brzinu vrtnje ventilatora od 1.340 okretaja u minuti. Moguće je vlastoručno podesiti željeni limit potrošnje, i to u dosta velikom rasponu od -30% sve do +10%.

Najnovija verzija AMD-ova softvera Adrenalin donosi osvježeno sučelje i neke nove mogućnosti, kada govorimo o Radeonima RX 9070

Kada govorimo o maksimalnim vrijednostima postignutima overklokiranjem, kod ove kartice videomemorija može raditi na 2.800 MHz (nazivno 2.500 MHz), što je odličan rezultat za GDDR6 memoriju. Moguće je odabrati i veći radni takt, ali onda dolazi do pada performansi zbog korištenja viših latencija memorije.

Ubojica RTX-a 5070?

Overklokiranje grafičkog procesora kod AMD-ovih kartica pomalo je specifično. Naime, kako biste ostvarili maksimalne radne taktove, sve što trebate napraviti jest odabrati negativnu vrijednost krivulje radnog napona i povećati dostupan limit potrošnje energije. Korištenjem -100 mV opcije smanjenja krivulje radnog napona i +10% povećanja limita potrošnje, ostvarili smo radne taktove od 2.850 MHz, pa sve do preko 3 GHz u pojedinim slučajevima.

Tako overklokirani Radeon RX 9070 u nekim igrama bez problema može dosegnuti performanse GeForcea RTX 5070 Ti. Želite li najbolju moguću energetsku učinkovitost, postavite krivulju radnog napona na -100 mV i limit potrošnje na -20%, pri čemu će performanse biti čak i bolje nego na nazivnim postavkama, ali uz do 50 W manju potrošnju energije.

FSR 4 u praksi - Konačno pravi konkurent DLSS-u

Jedan od ključnih aduta novih RDNA 4 kartica jest ekskluzivna podrška za najnoviju generaciju AMD-ove upscaling tehnologije FSR 4. S FSR-om 4 AMD prvi put koristi napredne AI mogućnosti novih RDNA 4 grafičkih čipova prilikom upscalinga, što znači da FSR 4 radi na istom principu kao i Nvidijin DLSS.

Trenutačno je dostupan vrlo mali broj igara sa službenom podrškom za FSR 4 pomoću odgovarajuće nadogradnje za pojedinu igru. Međutim, s obzirom na to da se FSR 4 bazira na istom API-ju kao i FSR 3.1, najnovija verzija AMD-ovih upravljačkih programa, odnosno softvera Adrenalin, posjeduje opciju pomoću koje je moguće koristiti FSR 4 u svim igrama s odgovarajućom implementacijom FSR-a 3.1. Nakon toga, preko AMD-ovog overlaya možete provjeriti funkcionira li FSR 4 pravilno.

Na opisani način isprobali smo FSR 4 u Horizon Forbidden Westu. Vidljivo je da FSR 4 omogućuje odličnu kvalitetu slike ako posjedujte monitor 4K razlučivosti. Bilo da smo koristili "Quality", bilo "Balanced" postavku FSR-a, kvaliteta prikaza bila je odlična. Pritom nam je postavka "Balanced" omogućila da ostvarimo gotovo 100 FPS na 4K razlučivosti s Radeonom RX 9070, i to u jednoj grafički poprilično zahtjevnoj igri. Moguće je koristiti i frame generation za dodatni porast performansi. Na temelju jedne igre teško je donositi općenite zaključke, no FSR 4 u praksi djeluje vrlo obećavajuće.

Sveukupno gledano, nema dvojbi da Radeon RX 9070 u Gigabyteovom izdanju Gaming OC ostavlja više nego dobar dojam. Izuzev sirovih performansi, aduti nove generacije AMD-ovih kartica su podrška za najnovije softverske tehnologije, kao što su FSR 4 i AFMF 2.1, tehnologija za generiranje frameova. Posebno je značajna AMD-ova nova generacija upscaling tehnologije FSR 4, koja je sada, uz korištenje AI mogućnosti novih Radeona, postala usporediva s Nvidijinim DLSS-om.

Radeon RX 9070 ima sve potrebno da postane jedna od najisplativijih kartica nove generacije. Smatramo, međutim, da je AMD ovdje pomalo propustio priliku ponuditi još bolji omjer cijene i performansi. Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16G košta gotovo 800 eura te time dobrano prelazi granicu od petstotinjak eura, koju smatramo optimalnom za takvu karticu. Doduše, s obzirom na nebulozne cijene GeForcea RTX 5000 (svih modela), čak se ni to ne doima apsurdno skupim.