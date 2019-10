Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC 8G - Skok u drugi razred

specifikacije Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 2.176 / 34 / 272 Takt GPU-a 1.815+ MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1,75 GHz (14 Gb/s efektivno) Dodatno napajanje 1 × 6pin PCIe, 1 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

1 × USB-C (Virtual Link) Jamstvo 3 godine (4 uz registraciju na stranicama proizvođača)

AMD je najavom novih, na Naviju baziranih kartica, zabrinuo Nvidiju, pa su oni morali posegnuti za osvježavanjem svoje serije RTX kartica. Nije im to bio naročiti problem zbog modularne arhitekture, i sve što je bilo potrebno jest nadograditi postojeće čipove TU104 i TU106 dodatnim Streaming Multiprocessors blokovima. Nove su superice najavljene i prije izlaska AMD-ovih RX 5700/XT, no AMD je još jednim zanimljivim trikom uspio prevariti konkurenciju. Prije samog lansiranja spustili su preporučene cijene, i time zapravo oštro napali srednji tržišni razred u kojem Nvidia nema čime uzvratiti.

I tako sada imamo situaciju u kojoj je RX 5700 XT općenito malo brža od RTX 2070, a RX 5700 malo brža od RTX 2060, no pritom su i nešto jeftinije. Nvidia je supericama odgovorila kad su u pitanju performanse, no nažalost, konkurenciji ne mogu, i vjerojatno ne žele parirati cijenama. Oduvijek su imali zdrave marže, i to jasno žele zadržati.

Gigabyte nam je na test poslao sve tri nove Super kartice, a u ovom članku pozabavit ćemo se s najslabijom - GeForce RTX 2060 Super Gaming OC 8G.

Riječ je o kartici koja direktno nasljeđuje karticu RTX 2060 Gaming OC Pro. Dvije kartice dijeli samo šest mjeseci pa nije bilo ni vremena za mijenjanje puno toga. Jednostavno je upotrijebljen isti dizajn, samo je GPU novi. I originalna kartica je već bila kvalitetno napravljena te je koristila dobar i učinkovit hladnjak WindForce 3X. On ima tri ventilatora, od kojih se srednji vrti u suprotnom smjeru, u modu Active Fan nisu bučni i učinkovito odvode toplinu s rebrastog aluminijskog hladnjaka kroz koji prolaze četiri bakrene toplovodne cijevi. Bez opterećenja se ventilatori ni ne vrte, a na maksimalnih 1.800 okretaja, koliko postižu u igrama, izmjerili smo prihvatljivih 39 dBA buke. Ipak, na starijem su modelu RTX 2060 bili tiši jer su se vrtjeli na dvjestotinjak okretaja manje.

Staru je verziju čipa TU106 zamijenila novija, koja sada umjesto 1.920 CUDA jezgri ima 2.176. Dodana su, dakle, četiri SM-a pa ih sada ukupno ima 34, samo dva manje nego na karticama RTX 2070. ROP-ova ili render back-endova je 64, a teksturnih jedinica je 136. Tensor jezgri ima 272, a Ray Trace jezgri 34.

Gigabyte je na ovom Gaming OC modelu tvornički podigao boost takt, pa umjesto na referentnih 1.650 MHz, GPU na ovoj ide sve do 1.815 MHz, odnosno varira između 1.905 i 1.950 MHz, što smo saznali iz GPU-Z loga. Gigabyte je koristio Micronovu GDDR6 videomemoriju, ima je 8 GB te radi na 1.750 MHz (14 Gbps), a komunikacija s grafičkim procesorom odvija se preko 256-bitne veze.

Veći grafički procesor zahtijeva i nešto više struje pa kartica Super ima dodan i 6-pinski PCIe Power konektor, uz postojeći 8-pinski, koji je bio na “običnoj” RTX 2060. Sada kartica može maksimalno potegnuti do 300 W energije, baš kao i RTX 2070. Naravno, sam je TDP nešto niži, a Gigabyte preporučuje 550 W napajanje za cijeli sustav. Videoizlazi malo su drugačiji nego kod prethodnice pa ova sada ima tri DisplayPorta 1.4, jedan HDMI 2.0b i jedan USB Type C s podrškom za VirtualLink. I RTX 2060 Super, kao i ranije, dolazi s četverogodišnjim jamstvom, za koje se potrebno registrirati na proizvođačevim stranicama.

rezultati testiranja - Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro 8G Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC 8G AMD Radeon RX 5700 XT Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White 8G 3DMark Time Spy 7.944 9.052 8500 9.098 F1 2019 (2.560x1.440, High @ DX12) 87 96 88 96 Far Cry 5 (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 77 90 92 88 Strange Brigade (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 86 112 115 105 Shadow of the Tomb Radier (2.560x1.440,Very High, DX12) 50 52 52 57 Battlefield (2.560x1.440, Ultra, DXR Off) 89 98 105 102 Battlefield (2.560x1.440, Ultra, DXR Ultra) 31 46 - 43 DeusEX Mankind Divided (2.560x1.440, Ultra, 0xAA @ DX12) 49 56 67 57 Hitman (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 93 107 111 104 Sniper Elite 4 (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 104 125 115 124 The Division 2 (2.560x1.440, Ultra @ DX12) 57 67 62 75 Potrošnja sustava** 309 W 351 W 368 W 346 W Temperatura** 69 °C 70 °C 81 °C 72 °C *testirano sa Intel Core i7-8700K @ 5.0GHz, 16 GB DDR4, **manje je bolje

Kao što vidimo iz rezultata mjerenja, RTX 2060 Super Gaming OC nekoliko je posto brži od svoje prethodnice, a to je bilo dovoljno za preskakanje pojedinih modela RTX 2070, pogotovo onih sa “slabijom” verzijom TU106 čipa, koji su bili nešto sporiji. Overklokiranjem je iz ovog modela moguće izvući još oko 6% dodatnih performansi što nije za zanemariti. Performanse u danas vrlo popularnoj razlučivosti 1440p su dobre, s iznimkom naslova s podrškom za ray-tracing efekte. Tu ćete kod ovog modela morati spustiti detalje.

Gigabyte je s Gaming OC modelom odradio odličan posao. Prati ga standardno dobra kvaliteta izrade i komponenata, tihi i učinkoviti rashladni sustavi te dobre performanse “iz kutije”. Problem s RTX 2060 Super je što je mnogo skuplja od obične RTX 2060. U ovom se segmentu odvija i jedina prava bitka dva konkurenta, tj. kartica RX 5700 XT i 2060 Super. Non-Super RTX 2060 performansama je nešto slabija od RX 5700XT, no cijenom je niža. S druge strane, RTX 2060 Super donijela je prevagu u performansama, a cijene su im vrlo slične.