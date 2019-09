Gigabyte X570 Aorus Pro - Izvrsna zlatna sredina

specifikacije Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.400+ MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU, do x8/x8)

1 × PCIe 4.0 x16 (čipset, x4)

2 × PCIe 4.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10

2 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I219-V Audio Realtek® ALC1220-V

WIMA + Nichion kondenzatori Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

3 × USB 3.1 Gen1

2 × USB 3.1 Gen2

1 × USB-C 3.1 Gen2

4 × USB 2.0

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Gigabyte u svojoj ponudi ima tucet ploča za nove Ryzene 3. generacije, no glavnina njih ubraja se u obitelj odnosno podmarku Aorus. Nomenklatura označavanje je relativno jednostavna – X570 Aorus, pa potom dodatno ime ploče. U našem slučaju to je X570 Aorus Pro, no postoje još Elite, Ultra, Master i Extrem te još varijacije modela s Wi-Fi 6 podrškom. Model Pro je također dostupan u varijanti s Wi-Fi modulom, no ako ovakvu vrstu povezivosti ne trebate, jeftiniji izbor je ploča bez dodatnog modula.

Kako je riječ o jeftinijoj ploči (iako je termin "jeftiniji" oksimoron u kontekstu X570 ploča), prateća oprema je skromna. U kutiji su četiri crna SATA kabela (ploča inače ima šest SATA utora), produžni kabel za spajanje RGB traka, vijci za instalaciju M.2 SSD-a, metalna Aorus značkica za kućište, priručnik i DVD s pratećim softverom i driverima.

Kod dizajna ploče u ovoj je generaciji Gigabyte stavio naglasak na jednostavniji izgled, bez pretjeranog RGB osvjetljenja. Naime, čak ni najskuplji predstavnici obitelji Aorus X570 nemaju hrpetinu ledica kao što su to recimo imale X370 ploče (ledice na PCIe konektorima, utorima za memoriju, posebnim elementima od pleksiglasa). Čini se da smo polako ušli u vrhunac RGB ludila, pa su neki proizvođači poput Gigabytea odlučili poslušati vapaje mnogih korisnika i dosta skresati RGB osvjetljenje. Da li je to loše ili dobro, procijenite sami.

Model Pro ima tanku led letvicu u plastičnom oklopu iznad stražnjih konektora te još jednu "letvicu" na samom PCB-u, iza PCIe utora. Ako želite više od toga, na ploču možete spojiti RGB trake i to preko čak četiri konektora – dva za standardne RGB trake i dva za aRGB trake. Osvjetljenjem RGB elemenata, traka i bilo kojeg drugog uređaja u PC-ju koji podržava softversku kontrolu upravljamo pomoću aplikacije RGB Fusion 2.0 koja nažalost ne nudi neke osobite efekte. Gigabyte bi općenito treba poraditi na pratećem softveru jer on ne prati korak s vremenom. Aplikacije se instaliraju odvojeno jedna od druge, previše ih je i dizajn im definitivno nije jača strana.

Rekli smo da je s novim pločama fokus na jednostavnijem monokromatskom dizajnu. Tu se išlo tako daleko da je čak i dio s konektorima za tipke i ledice s kućišta izveden bez boja, dok je ranije bio kodiran s različitim bojama radi bržeg i lakše spajanja kabela. Zapravo, dok ploča nije uključena i nema ledica, jedino što razbija monokromatski dizajn su četiri crvena WIMA kondenzatora AMP-UP zvučnog sustava ploče. Oni su kombinirani s Nichionovim hi-fi kondenzatorima i Realtekovim audio kontroler ALC1220-VB koji u odnosu na stariji 1220 nudi bolji mikrofonski ulaz s boljim omjerom signala i šuma. Ova se ploča oslanja na DAC i pojačalo integrirano u Realtekov kontroler jer su vanjska dodatna rješenja rezervirana za skuplje modele. Sukladno audio čipu više klase, straga imamo pet analognih konektora i jedan optički SPDIF izlaz. Zanimljivo je da ni ovi konektori nisu kodirani bojom kao što je inače slučaj već su svi crni.

Za napajanje procesora brine se 12+2 fazna jedinica s tim da je ovih 12 faza za CPU jezgre procesora dobiveno uporabom šest IR3599 doublera. Ispred doublera se nalazi IR35201 – 8 fazni PWM kontroler, a iza njih 12 naponskih faza temeljenih na integriranim MOSFET-ima IR3553 koji mogu isporučiti maksimalno 40 ampera. Sekundarni dio napajanja izveden je s jeftinijim komponentama. Tu imamo ON Semijevih high-side i low-side MOSFET-a što je s obzirom malu potrošnju SoC dijela čipa sasvim prikladno, pa čak i kad u ploči imamo APU s integriranom grafikom. Vrlo solidno napajanje kompletirano je hladnjakom čija su dva dijela spojena toplovodnom cijevi. Dio koji sjeda na primarni dio naponskog modula izveden je odlično – s hrpom aluminijskih rebara kao što to inače vidimo na ozbiljnim hladnjacima na grafičkim karticama i procesorima. Zahvaljujući ovakvom dizajnu, ploča se bez problema nosi s Ryzenom 3900X čak i kada isti hladi vodeni blok odnosno kada na VRM hladnjacima nema aktivnog hlađenja. Izmjerena temperatura na primarnom VRM hladnjaku pod punim opterećenjem procesora bila je 60 stupnjeva.

Svi su konektori za ventilatore opremljeni s automatskim osiguračima, pa ne može doći do pregaranja komponenti koje su na njih spojene

Dodatno napajanje procesora izvedeno je s po jednim 8-pinskim i 4-pinskim konektorom. Ovo je više radi šminke jer je taj 8-pinski sasvim dovoljan, no od viška glava ne boli. Za napajanje ventilatora, hladnjaka i pumpi osigurano je sedam 4-pinskih konektora koji podržavaju i spajanje 3-pinskih trošila. Zanimljivo je da svi konektori imaju automatske osigurače, pa se ne može desiti da ventilator ili pumpa povuku previše struje i izgore. Upravljanje ventilatora je izvedeno odlično, a pogotovo je impresivno što za konfiguriranje brzina imamo na raspolaganju pet internih temperaturnih senzora te dva eksterna priključka za sonde.

Po pitanju overklokerskih dodataka, model Pro je dosta siromašan. Imamo četiri ledice za jednostavnu dijagnostiku i dva čipa za BIOS, no bez prekidača s kojim bi mogli odrediti koji od njih je aktivan (sekundarni postaje aktivan u slučaju da s prvim postoji neki problem). U gornjem desnom kutu ploče nalazi se jedna dodatna tipka, a služi za funkciju Q-Flash – automatsku nadogradnju BIOS-a preko USB memorije, bez potrebe za ugradnjom procesora ili memorije. Ovu smo tipku do sad viđali na pločici sa stražnjim konektorima i ova interna pozicija nije baš najlogičnija, no što je, tu je.

Oba M.2 utora podržavaju 110-milimetarske SSD-ove iako su takvi vrlo rijetki. Oba također imaju hladnjak koji se vrlo lako skida.

Na ploču je četiri oklopljena memorijska modula moguće ugraditi do 128 GB memorije s tim da je službeno najviša podržana brzina 4.400 MT/s. Topologija je očekivano daisy chain tipa koji je optimiziran za postizanje maksimalni performansi s dva modula. Za ugradnju grafičkih kartica imamo tri x16 utora, s tim da su prva dva oklopljena i spojena na kontroler u procesoru, a treći je spojen na čipset i nudi samo x4 propusnost. Imamo i dva PCIe x1 utora, da se nađe. M.2 utori smješteni su iznad prvog i drugog oklopljenog konektora, a oba imaju hladnjake koje možete, a i ne morate koristiti. Pohvalno je što se vrlo lagano skidaju i stavljaju. Drugi je utor malo problematičan jer će biti ispod hladnjaka grafičke kartice. Sâm čipset prekriva jednostavan hladnjak pristojne veličine, vidno opremljen ventilatorom (isti je često skriven na jačim pločama). Većina X570 ploča ima aktivni hladnjak na čipsetu i srećom do sada nismo imali čuti neki koji je bučan u praksi.

Ponuda internih USB konektora je u skladu s vremenom – imamo po dva USB-a 2.0, USB-a 3.1 Gen1 i jedan USB-C 3.1 Gen2. Straga pak imamo četiri vanjska USB-a 2.0, tri USB-a 3.1 Gen1, dva USB-a 3.1 Gen2 i jedan USB-C 3.1 Gen2. Nešto skuplji model Pro Wi-Fi tu ima i antene za Intelovu Wi-Fi 6 karticu, a ovaj naš samo RJ-45 konektor gigabitne Intelove mrežne kartice. Treba napomenuti da je zaštitna pločica za konektore integrirana na ploču što je lijepo za vidjeti.

Sve u svemu, Gigabyte je s ovom pločom odradio odličan posao, pogotovo ako bacimo pogled na Asusov model slične cijene – TUF Gaming X570-PLUS. Za sličan novac Gigabyte X570 Aorus Pro nudi bolju naponsku jedinicu, moćniji BIOS, općenito kvalitetnije izvedenu ploču s više logično postavljenih portova. Iako ima neke svoje sitne manjkavosti, Aorus Pro se nameće kao odličan izbor u cjenovnom razredu oko 2.000 kuna.