Gigabyte ima novu caschback promociju za igraće laptope

Zahtjev za povratom novca može se podnijeti isključivo 14 dana nakon datuma kupnje, a sve ranije prijave bit će automatski odbijene

utorak, 23. prosinca 2025. u 18:10
Gigabyte je pokrenuo novu cashback promociju u sklopu koje kupci odabranih laptopa mogu ostvariti povrat novca u iznosu do 400 eura. Promocija traje od 22. prosinca 2025. do 18. siječnja 2026. godine, dok će se zahtjevi za povrat moći podnositi u razdoblju od 5. siječnja do 15. veljače 2026.

Kako bi ostvarili pravo na povrat novca, kupci moraju tijekom promotivnog razdoblja kupiti jedan od odabranih igraćih laptopa kod ovlaštenog prodavača. Nakon kupnje potrebno je pričekati 14 dana, a zatim se registrirati kao Aorus član i putem službene stranice promocije predati zahtjev za povrat.

Iz Gigabytea navoda da se prijave obrađuju u roku od 10 radnih dana, dok se isplata cashbacka očekuje unutar 30 dana nakon odobrenja zahtjeva. Svaki sudionik može ostvariti povrat samo za jedan prijavljeni uređaj.

U Hrvatskoj je jedini sudionik promocije Instar, a više informacija dostupno je na ovoj poveznici.



