Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G - Radeon 9070 XT u novom ruhu

Gigabyteova osvježena verzija Radeona 9070 XT Gaming OC izdvaja se atraktivnim dizajnom, prilagođenim bijelim kućištima, i vrlo dobrim omjerom cijene i performansi unutar grafičkih kartica više klase

SPECIFIKACIJE Sučelje PCI Express 5.0 x16 Grafički procesor Navi 48 Radni takt GPU-a Do 2.520 MHz (game clock) / Do 3.060 MHz (boost clock) Radni takt videomemorije 2.500 MHz Videomemorija 16 GB GDDR6 (256 bita) Priključci 2x DisplayPort 2.1a, 2x HDMI 2.1b Dimenzije 288 x 132 x 56 mm TBP 330 W Dojam Atraktivan dizajn i vrlo dobar omjer cijene i performansi, ovu karticu čine moćnim konkurentom Nvidijinim modelima u kategoriji novijih grafičkih kartica visoke klase

Gigabyte je ovogodišnje predstavljanje nove RDNA 4 generacije AMD-ovih grafičkih kartica popratio sa svega dva modela moćnijeg Radeona RX 9070 XT. To je smiješno mali broj u usporedbi s višestruko brojnijim Gigabyteovim verzijama najpopularnijih Nvidijinih kartica aktualne linije GeForce RTX 5000. Više od pola godine nakon inicijalnog predstavljanja, stiže nam ipak još jedan tvrtkin Radeon RX 9070 XT. Međutim, ako ste pomislili da je riječ o posve novom dizajnu, odnosno sasvim novom modelu, prevarili ste se. Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE zapravo je dobro znani model Gaming OC u novom, svijetlom ruhu.

Gigabyteova kartica 9070 XT Gaming OC u izvedbi ICE ističe se atraktivnom srebrno-sivom bojom

"Nova" kartica izdvaja se srebrno-sivom bojom. Prigodna je, stoga, za računala s kućištima i drugim komponentama bijele, odnosno svjetlije boje. Kad je riječ o dizajnu i tehničkim specifikacijama, nova kartica uopće se ne razlikuje od ranije predstavljenog modela Gaming OC.

Kartica dolazi s tvornički overklokiranim grafičkim procesorom, koji radi na do 90 MHz većem boost taktu od nazivnog

Tehnološki gledano, Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G nije osobito zanimljiv, ali bit će zanimljivo vidjeti je li Radeon RX 9070 XT pola godine nakon predstavljanja konačno postao najisplativija kartica više klase, kao i donose li noviji upravljački programi dodatni porast performansi.

AMD-ova RDNA 4 generacija grafičkih kartica ostavila je prilično dobar dojam prilikom proljetne premijere. Nažalost, cijene kartica tada su bile znatno veće od očekivanih. Sada su, međutim, osjetno bliže najavljenim cijenama, što kartice poput 9070 XT svakako čini potencijalno vrlo isplativim odabirom.

Upravljački programi trenutačno su "vruća" tema u svijetu AMD-ovih grafičkih kartica. Naime, AMD je krajem listopada podigao dosta prašine prilikom jednog, na prvi pogled, sasvim rutinskog ažuriranja upravljačkih programa, verzije 25.10.2. Tvrtka je iz vedra neba ponudila dvije različite datoteke upravljačkih programa, jednu za starije kartice RDNA 1 i RDNA 2, a drugu za novije RDNA 3 i RDNA 4. Potom je stigla informacija da će starije kartice RDNA 1 i RDNA 2 biti prebačene u tzv. maintenance mode, te kako će fokus glede optimizacija i podrške za najnovije igre biti na novijim modelima RDNA 3 i RDNA 4.

Kartica je opremljena s po dva videoizlaza HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1

Jasno, vlasnicima kartica RDNA 1 i RDNA 2 to se nije osobito svidjelo. Na kraju je AMD bio prisiljen na posebno priopćenje, kojim je potvrdio da će odgovarajuća podrška i optimizacije za nove igre i dalje biti dostupne za starije kartice. Tako je barem zasad okončana ta neslavna PR epizoda.

Dakako, ako ste vlasnik jedne od novijih kartica RDNA 4, poput ovog testiranog Radeona RX 9070 XT, to vas (zasad) ne bi trebalo pretjerano zabrinjavati, ali što dulja aktivna podrška za pojedinu generaciju kartica svakako je vrlo važna.

Atraktivan dizajn

Podsjetimo se osnovnih specifikacija Radeona RX 9070 XT. Temelji se na moćnijoj verziji grafičkog procesora Navi 48, s ukupno 64 računalne jedinice, odnosno 4.096 shaderskih procesora, 128 ROP jedinica i 64 ray tracing jezgri. Kartica je opremljena sa 16 GB videomemorije GDDR6, koja omogućuje maksimalnu propusnost od 644 GB/s.

Tri ventilatora posao hlađenja kartice obavljaju efikasno i bez velike buke

Ovdje je riječ o tvornički overklokiranom modelu, koji posjeduje do 120 MHz veći game radni takt i do 90 MHz veći boost radni takt od nazivnih vrijednosti. Samim time, i potrošnja energije nešto je veća, i iznosi oko 330 W. Zbog toga je kartica opremljena s ukupno tri dodatna 8-pinska priključka za napajanje.

Dizajn kartice i izvedba rashladnog sustava posve su jednaki "običnoj" varijanti modela Gaming OC. Naglasimo relativno kompaktne dimenzije, s obzirom na ukupnu duljinu od 288 mm i debljinu od 56 mm, te rashladni sustav koji uključuje ukupno tri ventilatora promjera od 90 mm. Od dodatnih funkcionalnosti svakako valja spomenuti Dual BIOS, odnosno mogućnost odabira verzije BIOS-a Performance ili Silent.

Potencijal za overklokiranje sasvim je solidan, premda se ne razlikuje od ostalih kartica 9070 XT na tržištu

S gornje strane kartice nalazimo klizni mehanizam, koji uključuje i suptilno izvedeno RGB osvjetljenje. Subjektivno gledano, srebrno-siva varijanta kartice djeluje atraktivnije i svakako zanimljivije od uobičajenog, crnog modela Gaming OC.

Kad je riječ o samim performansama, tu nema nikakve razlike. Istina, s modelom Gaming OC ICE ostvarili smo u većini slučajeva marginalno bolje rezultate u svim testovima, u odnosu na inicijalne vrijednosti s "običnim" modelom Gaming OC, ali to je vjerojatno posljedica korištenja novijih upravljačkih programa, odnosno daljnjih optimizacija kad su u pitanju performanse.

Potrošnja energije iznosi oko 330 W, pa kartica dolazi s tri dodatna 8-pinska priključka za napajanje

Nesumnjivo je da je Radeon RX 9070 XT danas vrlo moćan konkurent Nvidijinim karticama GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5080. S obzirom na to da su konačno cijene daleko bliže onim najavljenima, omjer cijene i performansi vrlo je dobar, premda to i dalje dosta ovisi o pojedinom modelu.

Performanse na visini

Konstrukcija i izvedba hladnjaka s ukupno tri ventilatora većeg promjera omogućuje vrlo solidnu djelotvornost hlađenja, usprkos kompaktnijim dimenzijama. Prilikom testiranja s Performance verzijom BIOS-a zabilježili smo maksimalnu rubnu temperaturu grafičkog procesora od 57 °C, te 80 °C na najtoplijem dijelu čipa. Zanimljivo je da smo s modelom Gaming OC ICE zabilježili nešto manju temperaturu videomemorije od 86 °C, u odnosu na 90 °C kod ranije testiranog modela Gaming OC.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16G 3DMark Fire Strike 52.799 52.771 Time Spy 26.571 26.741 Port Royal 18.848 18.721 Steel Nomad 7.312 7.234 Far Cry 6 2560x1440 Ultra 217 fps 213 fps 3840x2160 Ultra 134 fps 132 fps 3840x2160 Ultra Ray tracing Shadows+Reflections 118 fps 117 fps F1 22 2560x1440 Ultra high RT High 112 fps 109 fps 3840x2160 Ultra high RT High 60 fps 58 fps 3840x2160 Ultra high RT isključen 173 fps 166 fps Cyberpunk 2077 2560x1440 Ultra 135,8 fps 135,4 fps 3840x2160 Ultra 64,1 fps 64,2 fps 2560x1440 Ray tracing Ultra 55,6 fps 55,7 fps 2560x1440 Ray tracing Ultra+ FSR Quality 94,8 fps 94,7 fps 2560x1440 Path tracing 26,3 fps 24,8 fps Assassins Creed Mirage 2560x1440 Ultra 164 fps 161 fps 3840x2160 Ultra 104 fps 102 fps Forspoken 2560x1440 Ultra+ ray tracing 100 fps 97 fps Indigo bench Bedroom 22,244 22,113 Supercar 59,844 56,560 Potrošnja energije (kompletno računalo) Cyberpunk 2077 2560x1440 Ultra 523 W 523 W *testirano s AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB DDR5-6000, Windows 11 Pro 23H2

Potencijal za overklokiranje posve je isti. Ostvarili smo maksimalni boost radni takt od 3.330 MHz, uz povećanje limita potrošnje od 10%, undervolt do -120 mV i povećanje offseta boost radnog takta za 135 MHz. Valja naglasiti da će za posve stabilan rad u svim aplikacijama i igrama trebati koristiti umjerenije vrijednosti undervolta, od recimo -90 ili -100 mV.

Sve u svemu, riječ je o kvalitetnoj izvedbi Radeona RX 9070 XT, koja pruža posebnu estetiku i izgleda zaista lijepo – to je najkraći opis Gigabyteove kartice.

Upscaling najnovije generacije - Sve jači adut

Jedna od glavnih prednosti AMD-ove generacije kartica RDNA 4 jest podrška za FSR 4. Zahvaljujući korištenju AI mogućnosti novih kartica, FSR 4 omogućuje osjetno bolju kvalitetu slike.

U samom početku FSR 4 je bio dostupan u relativno malom broju igara. Međutim, s vremenom je AMD znatno proširio podršku za FSR 4, tako da sada preko 100 igara podržava najnoviju AMD-ovu upscaling tehnologiju, uključujući vrlo popularne igre, poput Cyberpunka 2077, Assassins Creed Shadowsa, Borderlandsa 4 i Call of Duty Black Opsa 7.

U većini slučajeva podrška za FSR 4 zapravo je izvedena pomoću nadogradnje, odnosno opcije unutar softvera Adrenalin, koja omogućuje nadogradnju FSR-a 3.1 na FSR 4. Manji broj igara je, pak, službenim nadogradnjama ili zakrpama dobio podršku za FSR 4. U pravilu ćete, kako biste unutar neke igre vidjeli opciju za korištenje FSR-a 4, u softveru Adrenalin morati uključiti opciju FSR 4.

Radeon RX 9070 XT više se od pola godine nakon inicijalnog predstavljanja potvrdio kao vrlo moćna i sposobna grafička kartica, koja omogućuje odlične performanse i podržava sve najnovije tehnologije, uključujući ray tracing i najnoviju verziju AMD-ove upscaling tehnologije FSR 4.

Nismo ostali oduševljeni tek činjenicom da izvedba ICE košta pedesetak eura više od "obične", crne. Stava smo kako je to malo previše za drugačije obojenu karticu, istovjetnih performansi.