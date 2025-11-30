Gigabyte MO27Q28G koristi četvrtu generaciju OLED panela uz 1440p rezoluciju i 280 Hz

Na Computexu predstavljen gaming monitor stiže s LG-jevom tehnologijom Primary RGB Tandem panela koji je dodatno povisio maksimalnu svjetliinu. Dobro opremljen model ima i brzi odziv te 280 Hz stopu osvježvanja ekrana

SPECIFIKACIJE – Gigabyte MO27Q28G Ekran 27'' QHD (2560x1440) / 280 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 335 cd/m2 (1500 cd/m2 peak) Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C, 3 x USB A, 3,5 mm audio

Popis mogućnosti koje nudi Gigabyte MO27Q28G je impresivan, a to je uz dobru opremljenost ponajprije zasluga nove tehnologije OLED panela koju je razvio LG i vidjeli smo je u njihovom flagship modelu televizora LG G5. Četvrta generacija umjesto MLA OLED donosi novi Primary RGB Tandem koji ostvaruje još bolje rezultate u prikazu boja i svjetlini panela. Osim toga, Gigabytov monitor za igrače ima podršku za HDR, stiže s KVM prekidačem i podrškom za Adaptive Sync tehnologije te brzim odzivom i visokom stopom osvježavanja panela.

Na tankom OLED panelu straga je dodano ne odveć debelo kućište gdje su smješteni i svi konektori

Gigabyte MO27Q28G stoji na 2 mm tankom šesterokutnom i relativno širokom stalku iz kojeg se u istoj tamno sivoj uzdiže robusni stalak. Sa sve četiri strane panela se nalaze ultra tanki rubovi, čime je Gigabyte dodatno poradio na estetskoj komponenti. Nije pritom zanemarena niti ergonomija, pa se smještaj monitora može podešavati 130 mm po visini naginjati od 5 do 21 stupnja naprijed-natrag, zakretati i staviti u pivot položaj.

Monitor dolazi s Primary RGB OLED panelom o kojemu smo već pisali kod predstavljanja OLED televizora. Osim što kao i ostali OLED modeli ima savršen prikaz crne i ogromni kontrast, nasljednik MLA OLED tehnologije donosi još višu svjetlinu (prijašnju boljku OLED tehnologije). Gigabyteov monitor ima svjetlinu od 335 cd/m2 i vršnu svjetlinu od 1500 cd/m2, što će dobro doći s njegovim anti-reflektivnim panelom.

Gigabyte MO27Q28G koristi novu Primary RGB Tandem tehnologiju OLED ekrana, a osim visoke svjetline, ogromnog kontrasta i kvalitetnog prikaza boja, za gamere monitor nudi brzi odziv i 280 Hz stopu osvježavanja panela

Uz VESA Display True Black 500 certifikat, monitor pokriva 99,5% DCI-P3 spektra, s preciznim prikazom boja i stiže s naprednim sustavom za brigu o OLED ekranu koji ima predznak AI. Kako je prvenstveno namijenjen igračima, treba izdvojiti brzi odziv od ispod jedne milisekunde i visoku stopu osvježavanja panela od 280 Hz. Podržani su dakako FreeSync i kompatibilnost s Nvidia G-Sync tehnologijom.

Gigabyte MO27Q28G dolazi s KVM prekidačem koji omogućuje brzo i jednostavno prebacivanje između više izvora slike, pri čemu se svima može upravljati jednim setom periferije. Stereo zvučnici imaju po 5 W, a monitor je i bogato opremljen konektorima, pa su tu dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB C, kao i dodatna tri USB porta te 3,5 mm audio priključak. Cijena ovog naprednog i vizualno atraktivnog modela na našem je tržištu 719 eura.