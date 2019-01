HP Omen Sequencer - Brzina koju osjetiš

SPECIFIKACIJE Tip prekidača Optički mehanički Sučelje USB Kabel 1,8 m Jamstvo 2 godine

Tipkovnice možda nisu najzanimljiviji komad hardvera o kojem se može pisati, no daleko od toga da ne mogu ponuditi nešto što bi entuzijaste moglo zainteresirati. Najčešće se radi o dodatnim mogućnostima koje nadilaze sferu svakodnevne upotrebe, no svako malo pojavi se komad hardvera koji ponudi nešto potpuno novo. HP-ova tipkovnica Omen Sequencer jedan je takav komad hardvera koji, umjesto tradicionalnih mehaničkih prekidača, donosi takozvanu optičku mehaniku. Radi se o novoj vrsti prekidača koji bi na papiru trebali biti do 10 puta brži od mehaničkih prekidača na koje smo navikli. O tome je li tome tako, pisat ćemo nešto kasnije. Prvo se valja pozabaviti uobičajenim stvarima.

HP Omen Sequencer masivna je tipkovnica, i to se osjeti čim je izvadite iz kutije. Iako ima relativno skromne gabarite, njena čvrsta metalna baza, oklopljena plastičnim okvirom, daje naslutiti kako je HP Omen ciljao na najviši segment tržišta. Tipkovnicu krasi jednostavan i atraktivan dizajn, koji daje naslutiti kako se radi o gejmerskom hardveru, ali bez prenaglašene agresivnosti, kakva je karakteristična za ovaj tip hardvera. Baza tipkovnice ravna je i nema izbočina oko tipki, što znači da je tipkovnicu lako čistiti, ali i da su tipke nešto više nego što smo navikli. Nažalost, Sequencer ne dolazi s odmorištem za dlanove, a kako se radi o relativno visokoj tipkovnici, dulje korištenje može izazvati umor zapešća. Usprkos tome, tipkanje je ugodno.

Svakoj tipki na tipkovnici moguće je individualno definirati osvjetljenje, a oni napredniji imaju maksimalnu fleksibilnost u podešavanju osvijetljenih zona

Testirani model stigao je s ANSI rasporedom tipki (mali Enter) i na Internetu nismo uspjeli pronaći naznake da postoji i izvedba s ISO rasporedom tipki. Osim uobičajenih tipki na Sequenceru nalazi se pet dodatnih makro tipki na samom lijevom rubu, četiri multimedijske tipke iznad numeričkog dijela tipkovnice, te veliki crveni potenciometar za podešavanje glasnoće koji se vezuje na pločicu s amblemom OMEN, na kojoj se nalazi i tipka Mute. Osim toga, na lijevom gornjem kutu nalazi se USB port, jer – zašto ne.

U jednostavnom i pristupačnom upravljačkom softveru moguće je snimati makro naredbe, no one su rezervirane za odvojene makro tipke, i nije ih moguće dodijeliti ostalim tipkama na tipkovnici. U upravljačkom softveru moguće je podešavati i RGB osvjetljenje. Osvjetljenje je moguće podešavati individualno za svaku tipku, birati boju i uzorak ponašanja, a to je moguće činiti za unaprijed definirane zone, kao i zone koje bira sam korisnik.

Brzina optike

Ispod prstu ugodnih kapica nalaze se plavi prekidači, vrlo slični klasičnim mehaničkim, no ne radi se o samo još jednoj alternativi prekidačima Cherry MX. To su optički mehanički prekidači koji bi prema HP-ovim navodima trebali biti do 10 puta brži od konkurenata. Takvu je brzinu teško mjeriti, no ono što možemo primijetiti jest to da na ovoj tipkovnici doista tipkamo nešto brže nego na uobičajenoj redakcijskoj. Jednominutni test na stranici TypingTest.com pokazuje poboljšanje od otprilike 10 posto, što nije za zanemarivanje, posebno s obzirom na vrijeme koje smo sa Sequencerom proveli. Ne sumnjamo da bi s odmorištem za dlanove ovo poboljšanje bilo još izraženije, pa nam ostaje samo još jednom požaliti se što tipkovnica s njim ne dolazi.

Baza tipkovnice ravna je i bez izbočina, dijelovi prekidača vire i tipke su visoko, pa je tipkovnicu lako čistiti od neželjenih mrvica i prašine

Sve u svemu, ova je tipkovnica vrlo dobar odabir svima onima koji traže ozbiljniji komad tipkajuće periferije, ali i onima koji pored tradicionalnih mehaničkih modela žele nešto posebnije i spremni su to platiti. Pogotovo potonje, zato što s cijenom od 1.339 kn ovo nije jeftin komad periferije.