Huawei Mate 30 Pro: impresivan mobitel kojeg nećete imati zbog Trumpa

Uz lukavo osmišljen slogan "rethink possibilities" Huawei je u Minhenu održao svjetsku premijeru mobitela koji će se - dok se stvari u trgovinskim odnosima između SAD-a i Kine ne poprave - moći kupiti isljučivo u Kini. Kao što se, naime, i očekivalo, Huawei Mate 30 i Huawei Mate 30 Pro prvi su uređaji ovog kineskog proizvođača mobitela koji, zbog Trumpovih "sankcija", nemaju instalirane Googleove aplikacije, tj. čitav Google Mobile Services sustav.

Umjesto toga, telefoni imaju Huaweijeve zamjene za servise koje inače korisnicima mobitela s Android OS-om - svugdje osim u Kini - pruža Google, pa je posve jasno da Mate 30 i Mate 30 Pro, ovakvi kakvi su sada, potpunu funkcionalnost u ostatku svijeta ne mogu pružiti. Utoliko ih izvan Kine doista niti nema nekog smisla puštati u prodaju...

Ipak, Huawei je premijeru ovih impresivnih telefona održao u Njemačkoj, na isti način na koji je posljednjih godina predstavljao sve svoje top-modele - pred očima tisuća tech novinara iz cijelog svijeta, omogućivši im svima da uređaje i isprobaju. Razlog je potpuno očigledan: ovo je jedini način da se svima pokaže superiorna tehnologija vrhunskog proizvoda koju je američka administracija uskratila svima, samo ne Kinezima.

Bili smo u Minhenu na ovom događanju i imali smo prilike poigrati se s oba nova uređaja tijekom njihovog kratkog posjeta Europi, a posebice s onim moćnijim, Huawei Mate 30 Pro. Kao što je bio slučaj i prilikom zadnjih nekoliko premijera koje je upriličio Huawei, teško je bilo ne ostati fasciniran pokazanim hardverom, koji već specifikacijama dokazuje da ova kompanija nezaustavljivo grabi prema poziciji tehnološkog lidera. Zato joj je, jasno je, i onemogućeno da grabi i prema poziciji tržišnog lidera, što je, prije no što se upleo Trump, bilo tek pitanje dana.

Ako već niste i sami proučili u proteklim danima, evo ukratko što donosi Huawei Mate 30 Pro. Ekran je 6,52" OLED sa Sound-on-Display tehnologijom, frekvencijom osvježavanja od 60 Hza, rezolucijom od 1.176 x 2.400 piksela i zaštitnim Gorilla Glassom 6. Ispod ekrana je smješten 7-nanometarski HiSillicon Kirin 990, predstavljen prije 2 tjedna na IFA-i, dostupan i u 5G varijanti. RAM-a telefon ima 8 GB, a memorije za pohranu 128 ili 256 GB.

Stakleni finiš dostupan je u nekoliko boja, a telefon će - u Kini, da ponovimo - biti dostupan i u tzv. "vegan leather" finišu, u dvije dodatne boje... Ekran ima i 88 stupnjeva zakrivljene rubove na lijevoj i desnoj strani, pa, zapravo, dolazi sa samo jednom fizičkom tipkom, onom za uključivanje/isključivanje i buđenje uređaja. Kontrola glasnoće obavlja se pritiskom i klizanjem prsta po rubnom dijelu ekrana, bez obzira koju stranu odaberete, što je simpatična i praktična inovacija.

Ono što, međutim, posebno izaziva zazubice je sustav kamera. Već je Huawei P30 Pro dolazio s kamerama koje su zasjenile apsolutno sve konkurente na tržištu, a Huawei obećava da kamere na Mateu 30 Pro idu i korak dalje. Ovaj put setup je nešto drugačiji, pa tako telefon straga ima tri kamere, od čega dvije ostvaruju maksimalnu rezoluciju od 40 megapiksela. Ona glavna s blednom od f/1.6 ima "normalni" široki kut snimanja od 27mm, dok je potpuna novost ultra-wide kamera s f/1.8 blendom i širinom kuta od 18mm.

Obije kamere - i široka i ultra-široka - dolaze s čuvenim noćnim načinom snimanja, s kojim je Huawei na modelu P30 Pro očarao, a prema viđenim "sampleovima", ultra-široke noćne snimke su doista posebne. Tu je, konačno, i 8-megapikselna telefoto kamera s trostrukim zumom, tj. kutom snimanja od 80mm i blendom otvorenom na f/2.4. Sprijeda se nalazi 32-megapikselni selfie senzor koji podražava FHD+ snimanje videa, a još jedna novost je i mogćnost snimanja videa stražnjom kamerom u gustoći od suludih 7680 fpsa! Do sada je rekord za slow-motion bio 960 fpsa. Ništa osobito korisno, ali još jedna demostracija tehnološke sile Huaweija nad rivalima...

Dojmovi nakon isprobavanja uređaja su nam, naravno, više nego pozitivni, ali nema potrebe da ih detaljno razlažemo jer niti bi vam mogli reći nešto novo što i sami ne pretpostavljate, niti ima smisla da vam sline cure na nešto što ne možete kupiti... Ono što je puno zanimljivije je prenijeti vam što je CEO Huaweija imao za reći na temu softverskih problema koji su ih zatekli zbog američke ljubomore.

Iako je po tom pitanju bio vrlo britak i sažet, moglo se, između redaka, zaključiti da će, u slučaju da Googleu bude omogućeno da skine tržišnu blokadu, Huawei Mate 30 serija doći na sva uobičajena tržišta čim se to dogodi. Ne dogodi li se to u nekoj skorijoj budućnosti, gotovo je sigurno da će sljedeći top-modeli ovog proizvođača - a to bi trebali biti nasljednici uređaja P30 i P30 Pro, dakle P40 i P40 Pro - dolaziti s već najavljenim Harmony OS-om i Huawei Mobile Services sustavom koji će biti prilagođen i tržištima izvan Kine.

To je iznimno riskantan potez kojem prijeti sudbina Windows Phonea zbog nerazvijenog eko-sustava aplikacija, no Kinezi se nadaju boljem razvoju situacije zbog tri razloga.

Prvo, zbog toga što Huawei Mobile Services već ima "publiku" od nekoliko stotina milijuna ljudi u Kini. Unazad godinu dana, Huawei AppGallery - pandan Google Play Storeu - zabilježio je oko 180 milijardi downloada aplikacija. Drugo, zbog toga što su Huawei P i Huawei Mate i izvan Kine, a naročito u Europi, stastali u omiljene brendove za koje su korisnici navikli da u nekim segmentima, poput fotoaparata, pružaju kvalitetu koju ne može osigurati niti jedan tržišni rival. Konačno, diljem svijeta, kako je rečeno na predstavljanju u Minhenu, Huawei je već upogonio više od milijun developera koji razvijaju appove i ovaj softverski eko-sustav, a u narednim mjesecima će u njegov međunarodni razvoj uložiti milijardu dolara!

Jedno je sigurno - nakon toliko godina upornog razvoja i stremljenja ka svjetskom tronu, nema šanse da će Huawei odustati, bez obzira na daljnji razvoj scenarija trgovinskog rata Amerike i Kine. Premijera Mate 30 serije bila je specifična - jednako impresivna koliko i razočaravajća za ljubitelje tehnologije izvan Kine, no sasvim je jasno da se više nikada neće dogoditi da se odvija na ovaj način.