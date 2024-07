Huawei Watch Fit 3 – Prepoznatljiv dizajn za prihvatljivu cijenu

SPECIFIKACIJE Ekran 1,82” AMOLED touchscreen (480 x 480, 347 PPI) Senzori Akcelerometar, žiroskop, geomagnetski, optički brojač otkucaja srca, senzor ambijentalnog osvjetljenja Povezivost Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2,4 GHz) Dodaci GPS, zvučnik, mikrofon, IP68, 5 ATM Softver HarmonyOS 4.2 Dimenzije i masa 43.2 × 36.3 × 9.9 mm, 26 g (bez remena) Jamstvo 2 godine

Huaweijevi pametni satovi dobro su poznati među korisnicima koji traže kombinaciju sportskog i elegantnog uređaja, a da im je pritom od velike važnosti dobra autonomija. Kineski proizvođač dobro se snalazi u tom području već godinama, čime smo, na kraju krajeva, svjedočili i nekoliko puta u našim recenzijama.

Uz napredniju GT seriju satova, Huawei ima i nešto jeftiniju Fit seriju, koja, iako možda na papiru slabija po specifikacijama, ne zaostaje puno za skupljim modelima kineskog proizvođača. Početkom svibnja u Dubaiju predstavljena je nova generacija zvana Fit 3, koju smo i mi dobili na testiranje u Moon White boji i gumenim remenom, vjerojatno najpoželjnijoj kombinaciji nakon one klasične - crne.

Sve kombinacija u kojima je moguće kupiti Watch Fit 3. Foto: Huawei

Dimenzije za svako zapešće

U odnosu na prethodnika, Huawei Watch Fit 3 narastao je u dimenzijama, ali je i dalje ostao relativno tanak i lagan. Kućište je napravljeno od aluminija i bez remena teži svega 26 grama, što ga čini znatno lakšim od Apple Watcha na kojeg uveliko podsjeća dizajnom. Usprkos povećanju dimenzija, sat se nosi odlično i na manjim zapešćima, što znači da je u principu riječ o unisex modelu koji će biti jednako atraktivan i muškarcima i ženama.

Rupica za podešavanje remena ima i više nego dovoljno, a zbog njihove pozicije, jako je lagano naći dobar fit. Kad se već spominje remen, treba istaknuti da se može jednostavno izvaditi iz kućišta pritiskom namjenski gumb sa stražnje strane. To bi u praksi značilo da vrlo lako možete mijenjati remene ovisno o vašoj odjevnoj kombinaciji ili pak raspoloženju, što na koncu osvježava izgled sata.

Prednju stranu sata krasi četvrtasti 1,82-inčni AMOLED zaslon zakrivljen sa sve četiri strane, rezolucije 480 x 480 te 347 piksela po inču. S čitljivošću i oštrinom nismo imali nikakvih problema, čak ni po najjačem suncu, što i ima smisla budući da je deklarirana svjetlina 1.500 nita. Zaslon se može aktivirati na pomak zapešća i pritiskom na krunicu. Jedina zamjerka kod zaslona nešto su deblji rubovi koji se lako primijete u ovoj svjetlijoj kombinaciji. Omjer zaslona i kućišta je inače 77,4 posto.

Dok su prethodni Watch Fit i Watch Fit 2 dolazili samo s jednim namjenskim gumbom na kućištu, Huawei Watch Fit 3 dolazi i s rotirajućom krunicom, odnosno kotačićem za upravljanje. Zahvaljujući tome, a i HarmonyOS-u 4.2 koji je poprilično optimiziran, upravljanje je zaista intuitivno, brzo i lako, što svakako pohvaljujemo. Klikom na krunicu otvara se veliki izbornik aplikacija, a rotiranjem krunice taj se izbornik povećava ili smanjuje. Prema našem mišljenju, svaki bi pametni sat trebao dolaziti s rotirajućom krunicom, ne samo zbog funkcionalnosti, već i zbog dizajna koji onda više podsjeća na klasične, analogne satove.

Crvena krunica kojom se lakše upravlja. Foto: Bug.hr

Sport, zdravlje i baterija

Za uparivanje Watch Fita 3, potrebno je preuzeti aplikaciju Huawei Health s App Galleryja. Cijeli se taj proces može napraviti i putem zadanog internetskog preglednika na mobitelu, što znači da nije potrebno dodatno preuzimati Huaweijevu trgovinu aplikacija. Uparivanje je moguće sa svim mobitelima, pa tako i s iPhoneom, a moguće je i dodatno preuzimanje aplikacija za sat, kojih, u usporedbi s WearOS satovima, ipak nema napretek.

Prijeđimo i na glavnu stavku ovog sata, a to su – sportske i zdravstvene funkcije. Naime, Huawei Watch Fit 3 ima standardne senzore za praćenje zdravlja i aktivnosti, kao i GPS. Konkretnije rečeno, sat može kontinuirano pratiti otkucaje srca, zasićenost krvi kisikom, razinu stresa, kvalitetu disanja i sna te preko 100 sportskih aktivnosti, uključujući i neke opskurnije poput e-sporta. Sve informacije o vašem zdravlju i aktivnosti mogu se vidjeti unutar Huawei Healtha, gdje se, također, može vidjeti potrošnja kalorija i unijeti dnevnik prehrane. Poprilično zgodno za one koji su se „kampanjski“ počeli pripremati za plažu.

Sportova ima mnogo, od onih klasičnih, do onih manje klasičnih. Foto: Bug.hr

Nakon sporta i zdravlja, valja se dotaknuti i autonomije. Huawei u svojim materijalima ističe da baterija kapaciteta 400 mAh u ovom satu pruža do sedam dana prosječnog korištenja i do četiri dana korištenja s uključenom Always On opcijom. U našem režimu korištenja baterija je trajala i više od sedam dana, s čime smo poprilično zadovoljni. Istaknimo da baterija ne podržava bežično punjenje, već samo žično, a punjenje traje oko sat vremena.

Zaključak

Nakon što smo se družili s ovim pametnim satom neko vrijeme, možemo reći da je ispunio naša očekivanja. U klasičnom stilu Huaweija, dobili smo dobru autonomiju, svijetao ekran, odličnu optimizaciju te mnoštvo sportskih i zdravstvenih funkcija, a sve za 160 eura koliko mu iznosi preporučena maloprodajna cijena. Sa satom smo uglavnom vježbali u teretani, obavljali pozive, nosili ga tijekom spavanja, a da ga pritom nismo ni osjetili na ruci. Da sat ima mogućnost beskontaktnog plaćanja, s njim bismo išli u shopping, ali sankcije su ipak učinile svoje.