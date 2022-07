Jabra Elite 4 Active - Sportaši, pozor!

specifikacije Izvedba In-ear (TWS) Povezivost Bluetooth 5.2 (SBC, aptX) Baterija Do 7 h (slušalice) + dodatnih 21 h (kutijica) Otpornost IP57 Punjenje USB-C Jamstvo 2 godine

U prethodnim mjesecima na ovim ste stranicama čitali recenzije Jabrinih TWS slušalica Elite 2, Elite 3 i Elite 7 Pro. Mahom se radi o odličnim bežičnim slušalicama, sa zaista impresivnim brojem funkcija (Elite 7 Pro), odnosno izvrsnim omjerom uloženog i dobivenog (Elite 2 i Elite 3). Stigao je trenutak da zatvorimo krug, recenzijom posljednjeg modela iz Jabrine linije Elite – Elite 4 Active.

Kao što se iz naziva može naslutiti, riječ je o slušalicama specijaliziranim za sportske aktivnosti, koje su vrlo otporne na znoj i tekućine. Službeni rejting otpornosti na tekućine je IP57, dakle, bez posljedica podnijet će čak i polusatnu uronjenost na dubinu od jednog metra.

Osim zbog izdržljivosti, Jabra slušalice smatra idealnima za aktivne korisnike i radi njihove stabilnosti u ušima. Ne koriste nikakav dodatni mehanizam fiksiranja, poput silikonskih kukica, već nude "optimizirani oblik", prilagođen konturama prosječnih ušiju. Umjesto bavljenja uobičajenim marketinškim tlapnjama, istaknut ćemo da su se slušalice prilikom testiranja doista pokazale vrlo stabilnima, bez obzira na količinu i intenzitet kretanja. Posve nam je zamislivo da se koriste za trčanje, u teretani i na drugim, sličnim mjestima. U duhu bolje prilagodljivosti ušima različitih veličina, u pakiranju Jabra prilaže dodatna dva para silikonskih umetaka, veće i manje od tvorničkih.

Slušalice Elite 4 Active proizvode se u tri boje – tamnoplavoj, crnoj i boji mente

Poznata vanjština, dodatno zaštićena

Sâm oblik slušalica, kad ga već spominjemo, vrlo je sličan modelima Elite 2 i 3, uz temeljnu razliku što je kućište Elite 4 Activea presvučeno silikonom, koji je pod prstima vrlo gladak i "gumen". Radi se o vrlo kompaktnim slušalicama, koje se gotovo posve stapaju s ušima i ne strše iz njih, što će se dopasti svima onima koji žele da su im bežične slušalice što diskretnije.

Premda to, zbog spomenutog silikonskog pokrova, nije očito, s vanjske strane lijeve i desne slušalice nalazi se tipka, čijim pritiscima pauziramo glazbu, prebacujemo se na sljedeću ili prethodnu pjesmu, upravljamo glasnoćom zvuka (napokon!), odabiremo način rada te aktiviramo glasovnog asistenta (Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa). Ako ne želimo koristiti glasovnog asistenta, što će biti slučaj kod većine domaćih korisnika, u aplikaciji Jabra Sound+ možemo namjestiti da ista kontrola – dvostruki pritisak tipke na lijevoj slušalici – otvara Spotify i pušta posljednju pjesmu koju smo slušali. Ponovimo li istu radnju, Spotify će zasvirati neku od preporučenih nam playlista. Ta se funkcija naziva Spotify Tap i funkcionira isključivo na mobitelima s Androidom.

Rejting otpornosti na prašinu i tekućine je IP57, što znači da će slušalice podnijeti čak i kraće uranjanje u vodu. Naravno, kiša i znoj ni na koji način ne mogu im nauditi

Spomenuti načini rada su ANC, gdje slušalice aktivno blokiraju vanjsku buku, te HearThrough, kod kojeg ugrađeni mikrofoni prenose zvukove iz okoline u slušalice, kako bismo bili svjesni zbivanja u našoj neposrednoj blizini. Potonje je korisno za bicikliranje, trčanje i druge aktivnosti na otvorenom, gdje bi nas izoliranost od vanjskog svijeta mogla dovesti u opasnost. Naravno, oboje se prema potrebi može isključiti.

Kvaliteta aktivnog blokiranja buke je zadovoljavajuća, štoviše, doima se konkretnijim nego što je to slučaj kod gotovo dvostruko skupljih Jabrinih slušalica Elite 7 Pro. Unutar mobilne aplikacije Sound+, ANC se može kalibrirati prema ušima korisnika pa za poništavanje zvukova iz okoline tada biva zadužen personalizirani algoritam.

Načini rada

Po kućištima slušalica raspoređena su ukupno četiri MEMS mikrofona. Osim za spomenutu funkciju HearThrough, oni se koriste se i prilikom obavljanja telefonskih poziva, za prenošenje našeg glasa u slušalice, radi prirodnijeg i ugodnijeg cjelokupnog iskustva telefoniranja i videokonferenciranja. Ta se funkcija naziva Sidetone, a intenzitet (glasnoća vlastitog glasa) prema potrebi, može se povećati ili smanjiti. Kvalitetu telefoniranja možemo nazvati solidnom, doduše ne i mnogo više od toga. Čut ćete ono što vam sugovornici govore, i oni će čuti što im odgovarate, ali komunikacija bi mogla biti otežana kada se nađete u jako bučnim okolinama, u kojima Jabrini mikrofoni mogu pokleknuti.

Vanjska strana kućišta jedne i druge slušalice može se pritisnuti. Tako upravljamo glasnoćom zvuka, pauziramo i prebacujemo pjesme, biramo načine rada i ostalo

Slušalice Elite 4 Active raspolažu Bluetooth 5.2 čipom, koji podržava kodeke SBC i aptX, no ne i AAC, koji inače preferiraju svi Appleovi gadgeti. Zbog toga, oni uspostavljaju konekciju pomoću kodeka SBC, koji ima više latencije i nazivno nižu kvalitetu zvuka, premda je potonje u praksi relativno beznačajno. Slušalice mogu zapamtiti konekciju s do šest različitih uređaja. Integrirana je funkcija Google Fast Pair, koja će pojednostaviti život vlasnicima mobitela s Androidom, s obzirom na to da će oni prepoznati slušalice i ponuditi opciju povezivanja čim ih izvadite iz kutije u blizini mobitela. Nekim će korisnicima biti zanimljiva informacija da je podržan i mono način rada, koji nam dozvoljava da koristimo samo lijevu ili samo desnu slušalicu, a ovu drugu ostavimo u kutijici.

Poznata akustika

Kvaliteta zvuka vrlo je slična onoj kod ostalih Jabrinih bežičnih slušalica iz linije Elite. Praktički možemo prepisati dojmove iz recenzije modela Elite 3: ugrađene 6-milimetarske dinamičke zvučničke jedinice isporučuju punašan i dobro izbalansiran zvuk. Mesnati i na trenutke iznenađujuće udarni basovi dovoljno su obuzdani da ne remete reprodukciju vokala, gitara i drugih instrumenata. Visoke frekvencije nisu suviše otvorene, a samim time ni prodorne, a ako zaključite da vam u tom dijelu spektra nedostaje detaljnosti i informacija, u pomoć će vam priskočiti aplikacija Sound+, odnosno ugrađeni 5-pojasni ekvilizator. Različita se doima tek maksimalna glasnoća; kod Elitea 3 povremeno smo željeli da zasvira "još malo glasnije", dok nam se Elite 4 Active pri maksimalnoj glasnoći doimao dostatno glasnim za sve oblike korištenja. Naravno, taj dojam pojačava i prisutnost ANC-a, koji prilično dobro prigušuje okolinu. Spomenimo i da pri maksimalnoj glasnoći ne dolazi ni do kakvih distorzija zvučničkih jedinica; Jabrine slušalice potpuno su upotrebljive u čitavom svojem rasponu glasnoće.

Slušalice Elite 4 Active stoje 900 kuna te su 250 kuna skuplje od modela Elite 3. Aktivno blokiranje vanjske buke najbitnija je karakteristika koju dobivate za tu dodatnu svotu. Tu je i nešto veći službeni rejting otpornosti na prašinu i tekućine, ali da će za nekoga IP57 činiti drastičnu razliku u odnosu na IP55 – sumnjamo. Dojma smo da je Jabra trebala ubaciti još neku funkciju, koja bi Elite 4 Active učinila istinski vrijednim dodatnog troška u odnosu na Elite 3, poput automatskog pauziranja glazbe prilikom vađenja slušalica iz ušiju, ili bežičnog punjenja kutijice. Kako jedno i drugo izostaje, preostaje nam zaključiti kako se radi o odličnim bežičnim slušalicama, ali s nepovoljnijim omjerom uloženog i dobivenog u odnosu na Elite 3. To sve, doduše, pada u vodu u slučaju da inzistirate na ANC-u – tada je Elite 4 Active očiti pobjednik.

Baterija i punjenje - Samo žično

Premda imaju isto specificirano vrijeme autonomije kao model Elite 3 – sedam sati rada na jednom punjenju te dodatni 21 sat muziciranja kada se dopunjavaju pomoću priložene kutijice – slušalice Elite 4 Active u praksi su nam redovito pružale oko sat vremena dulju autonomiju, tako da smo ih u komadu mogli koristiti punih osam sati. Za slušalice jeftinije od 1.000 kuna, to je vrlo dobar rezultat. Podržana je tehnologija brzog punjenja, stoga slušalice u 10 minuta dobivaju dovoljno energije za jedan puni sat rada. Punjenje kutijice traje nešto više od jednog sata, a izvodi se preko USB-C konektora, smještenog na stražnju stranu kutijice. Bežično punjenje kutijice, nažalost, ne nalazi se na listi mogućnosti Elite 4 Activea – za to se ipak treba isprsiti za Elite 7 Pro.

Jabra Sound+ - Lijepa i funkcionalna

Osim odabira načina rada (ANC, HearThrough ili ništa) te konkretne funkcije tipke za aktivaciju glasovnog asistenta, odnosno pokretanje Spotifya, Jabrina mobilna aplikacija Sound+ (Android, iOS) nudi neke druge zgodne opcije. Uz nadogradnju firmwarea i provjeru postotnog stanja baterije lijeve i desne slušalice zasebno, tu je koristan 5-pojasni ekvilizator, koji pomaže u finom ugađanju izlazne frekvencijske karakteristike slušalica. Nemate li želje samostalno petljati po ekvilizatoru, odmah ispod njega nalaze se tvornički akustički profili, njih ukupno šest: Neutral, Speech, Bass boost, Treble boost, Smooth i Energize. Na taj se popis mogu dodavati vlastiti profili, načinjeni ručnim modificiranjem ekvilizatora. Najzad, omogućite li aplikaciji Sound+ pristup lokacijskim uslugama vašeg mobitela, također ćete moći koristiti funkciju Find My Jabra, koja će vam na karti pokazati posljednju poznatu lokaciju slušalica.